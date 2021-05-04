讯鸟软件有限公司宣布计划提交20-F表格所述的年度报告

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北京, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转载InvestorWire - 北京讯鸟软件有限公司 （纳斯达克股票代码：IFBD）（以下简称“讯鸟”）是一家为中国客户提供创新人工智能驱动或人工智能赋能的客户参与度解决方案的软件即服务提供商，该公司通过InvestorWire宣布，计划依照2021年4月29日向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的12b-25表格所述，不迟于2021年5月15日向SEC提交20-F表格所要求的截止到2020年12月31日的年度报告。



20-F表格所所述的年度报告包含讯鸟经过审计的合并财务报表，提交完成后，可通过SEC网站 http://www.sec.gov 或讯鸟网站 www.Infobird.com 获取。

关于北京讯鸟软件有限公司

讯鸟总部位于中国北京，是一家为中国客户提供创新人工智能驱动或人工智能赋能解决方案的软件即服务提供商。如需了解更多信息，请访问讯鸟网站：www.Infobird.com。

前瞻性声明

本新闻稿含有《1933年证券法案》第27A节及其修订以及《1934年证券交易法案》第21E节及其修订中定义的前瞻性声明。所有前瞻性声明均存在不确定性，因为它们仅基于当前对讯鸟未来事件或未来业绩的期望和假设。读者不应过度依赖这些前瞻性声明，因为它们仅是预测声明且仅适用于发布当日。要评估此等前瞻性声明，潜在投资者应当仔细评估本新闻稿以及讯鸟提交给美国证券交易委员会的文件中所述的各种风险以及不确定性。这些风险和不确定性可能导致讯鸟的实际结果与前瞻性声明中表示的结果存在重大差异。

联系方式：

讯鸟联系人

北京讯鸟软件有限公司

吴益民，首席执行官兼董事会主席

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