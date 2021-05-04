訊鳥軟件有限公司宣佈預計填報 20-F 表格以提交年度報告

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北京, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 訊鳥軟件有限公司 (Infobird Co., Ltd) (NASDAQ: IFBD)（「訊鳥」）作為一家在中國提供以創新人工智能驅動，或以人工智能支援的客戶參與解決方案軟件即服務供應商，宣佈計劃在截至 2020 年 12 月 31 日的財政年度中，以 20-F 表格在 2021 年 5 月 15 日或之前向美國證券交易委員會（「SEC」） 提交其年度報告，其過程按照 2021 年 4 月 29 日向 SEC 提交的 12b-25 表格所闡述的。



提交後，包含訊鳥審計後綜合財務報表的 20-F 表格年度報告將可經 SEC 的網站 http://www.sec.gov 或訊鳥的網站 www.Infobird.com 存取。

關於 Infobird Co., Ltd「訊鳥軟件」

訊鳥總部位於中國北京，是一家提供以創新人工智能驅動，或人工智能支援的客戶參與解決方案的的軟件即服務供應商。如欲了解更多資訊，請瀏覽訊鳥網站 www.Infobird.com 。

前瞻性聲明

本新聞稿包含《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 節及《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 節所規定的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均基於當前對訊鳥未來活動或未來業績的預期及假設，因而具有內在的不確定性。謹請讀者勿過於依賴此等前瞻性聲明，其僅為截止此日期的預測及說明。在評估此等聲明時，潛在投資者應仔細審查本新聞稿中指明的各種風險及不確定因素以及訊鳥在美國證券交易委員會 (SEC) 提交檔案中所列事項。此等風險及不確定因素可能導致訊鳥的實際業績與前瞻性聲明中提供的業績相差較大。

聯絡人

訊鳥聯絡人：

訊鳥軟件有限公司 (Infobird Co., Ltd)

行政總裁兼董事會主席 Yimin Wu

電郵：wuym@infobird.com

電話：86-010-52411819