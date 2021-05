Fooditive transforme les déchets alimentaires en un édulcorant innovant

French German Italian Russian Spanish

ROTTERDAM, Pays-Bas, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les mots « sain » et « naturel » ne sont pas souvent associés aux substituts du sucre, mais Fooditive BV veut changer cela. Au cours des dix dernières années, le fabricant d'ingrédients alimentaires basé aux Pays-Bas a fourni des solutions durables à base de poires et de pommes pour lutter contre la consommation mondiale de sucre. En 2018, cela est devenu une réalité grâce à son édulcorant à base de plantes et sans produits chimiques. Depuis lors, Fooditive s'est concentrée sur l'amélioration du statut sanitaire des produits qui utilisent des substituts de sucre en fournissant une alternative abordable aux autres options du marché. Et voici comment.



Comme l'a déclaré le responsable du développement des produits de Fooditive, Niki Karatza : « Pour pouvoir développer un édulcorant qui pourrait réussir à remplacer le sucre dans les produits alimentaires, nous avons dû commencer par comprendre l'essence même du sucre. Nous y sommes parvenus en étudiant la science derrière la saccharose, son goût et ses fonctions uniques. »

Cela a été possible grâce à un processus innovant : l'ingénierie inverse de la saccharose. En commençant par le produit final et en travaillant à rebours, elle a permis à Fooditive d'analyser les propriétés des ingrédients et donc de comprendre comment la société pourrait imiter les caractéristiques du sucre dans son édulcorant. L'application de ces connaissances aux déchets de pommes et de poires a conduit à la création de Fooditive Sweetener®, qui est 70 % aussi sucré que le sucre et n'augmente pas les taux d'insuline ou de glycémie.

Avec la durabilité et la transition vers une économie circulaire qui constituent les principes fondamentaux de Fooditive, la société obtient les matières premières pour son édulcorant de deux façons. Tout d'abord, elle collabore avec les agriculteurs néerlandais pour récupérer les pommes et les poires non commercialisables, à la fois biologiques et non biologiques, et ensuite, elle collecte les flux secondaires de ces fruits dans d'autres processus de production. Une fois la collecte effectuée, un processus de fermentation continu est utilisé pour extraire le fructose et le convertir en céto-fructose. De cette manière, davantage d'édulcorant peut être produit en un temps plus court. Le produit final est l'édulcorant.

Pour 2021, le fondateur et scientifique alimentaire Moayad Abushokhedim s'est fixé pour objectif hebdomadaire de produire environ 30 tonnes de Fooditive Sweetener® en transformant 83 tonnes de fruits de troisième qualité. Grâce à cette projection, il deviendra plus largement accessible aux consommateurs dans toutes sortes de produits, y compris Gigi Gelato et la confiture Hero aux Pays-Bas.

En Allemagne, Fooditive a été nommée au Healthy Living Award 2020 pour son innovation et sa contribution positive à la philosophie de l'organisation qui est de mangersain. Fooditive Sweetener® sera également présent dans les boissons Seicha GmbH à partir de cette année.

« Depuis la création de Seicha, mon frère et moi recherchons un édulcorant naturel, avec un goût agréable et sans calories. Avec Fooditive, nous avons finalement trouvé un partenaire approprié, avec lequel nous allons révolutionner l'industrie des boissons en Europe. Seicha lancera le premier Zero Iced Tea certifié biologique au monde au 2e trimestre 2021. Le thé glacé biologique sera lancé dans trois saveurs : Thé Vert et Gingembre ; Thé Rooibos et Mangue Fruit de la Passion ; et Thé Noir et Vanille Orange. » (Cofondateur, Benjamin Böning)

Avec de nouveaux produits en préparation et de nombreuses autres entreprises raffolant du Fooditive Sweetener®, 2021 devrait être une année encore plus prometteuse, car la société continue de rendre les aliments et boissons sains abordables pour tous, tout en luttant contre les déchets alimentaires.

Fooditive BV a été fondée en 2018 dans le but de rendre les aliments sains abordables. Son modèle commercial principal repose sur la fourniture d'innovations naturelles et saines aux entreprises alimentaires, avec l'édulcorant Fooditive comme produit principal. La philosophie de la société repose sur trois valeurs : les plantes, la durabilité et l'innovation.

En gardant à l'esprit les produits sains et nutritifs, nous avons pour objectif de fournir des aliments savoureux, pauvres en calories, riches en fibres et ayant un impact élevé sur la chaîne d'approvisionnement. Fooditive met en œuvre les trois piliers de la durabilité dans le modèle commercial : prendre soin des gens en fournissant des alternatives saines et en sensibilisant à la santé ; opérer au sein d'une économie circulaire en réutilisant, réduisant et recyclant ; et minimiser l'impact environnemental en utilisant les flux secondaires pour créer des produits. Enfin, pour pouvoir répondre à la demande, nous travaillons avec de nombreux types de partenaires afin de tirer le meilleur parti des nouveaux types de flux secondaires d'une manière abordable et facile.

