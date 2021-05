Ørsted i mål med Permian Energy Center

English Danish

Selskabets første solenergi- og batterilagringsprojekt i kommerciel skala på 460 MWAC er nu i kommerciel drift. Dermed er Ørsted den første udvikler i USA, der driver hele spektret af nye vedvarende energiteknologier i industriel skala.

Ørsted har færdiggjort Permian Energy Center, et hybridt solenergi- og batterilagringsanlæg på 460 MWAC i Andrews County, Texas.

Permian Energy Center bringer Ørsteds samlede produktionskapacitet for aktiver på land op på 2,1 GW. Projektet, der leverer 420 MWAC solenergi og 40 MWAC batterilagring, ligger på et ca. 1.450 hektar stort område side om side med eksisterende olie- og gasinstallationer og vil imødekomme den stigende efterspørgsel på strøm i det vestlige Texas.

”Permian Energy Center er en milepæl for Ørsted, som med projektet bliver den første udvikler i USA, som ejer hele spektret af nye vedvarende energiteknologier i industriel skala: landvind, havvind, solenergi og energilagring,” forklarer Neil O’Donovan, driftsdirektør for Ørsteds Onshore-forretning. Neil tilføjer: ”Jeg er meget stolt af Ørsted-teamet og vores samarbejdspartnere på projektet, som endnu en gang har gjort en fremragende indsats for at levere vores første solenergiprojekt i industriel skala til tiden, inden for budget og med sikkerheden for øje.”

Projektets 1,3 millioner solcellepaneler kan forsyne mere end 80.000 amerikanske hjem med grøn energi.

