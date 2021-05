Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

English Finnish

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 4.5.2021 klo 15.00

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.





Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Samuli Seppälä

Asema: Hallituksen jäsen

____________________________________________

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20210503103943_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-04-29

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1) Volyymi: 274 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(2) Volyymi: 130 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(3) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(4) Volyymi: 208 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(5) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(6) Volyymi: 170 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(7) Volyymi: 95 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(8) Volyymi: 45 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(9) Volyymi: 96 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(10) Volyymi: 62 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(11) Volyymi: 287 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(12) Volyymi: 72 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(13) Volyymi: 72 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(14) Volyymi: 815 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(15) Volyymi: 405 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(16) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(17) Volyymi: 38 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(18) Volyymi: 84 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(19) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(20) Volyymi: 74 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(21) Volyymi: 23 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(22) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(23) Volyymi: 497 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(24) Volyymi: 1 277 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(25) Volyymi: 1 369 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(26) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(27) Volyymi: 351 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(28) Volyymi: 86 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(29) Volyymi: 119 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(30) Volyymi: 313 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(31) Volyymi: 186 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(32) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(33) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(34) Volyymi: 229 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(35) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(36) Volyymi: 295 Yksikköhinta: 8,485 EUR

(37) Volyymi: 295 Yksikköhinta: 8,485 EUR

(38) Volyymi: 69 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(39) Volyymi: 160 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(40) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(41) Volyymi: 167 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(42) Volyymi: 64 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(43) Volyymi: 88 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(44) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(45) Volyymi: 71 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(46) Volyymi: 292 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(47) Volyymi: 54 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(48) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(49) Volyymi: 83 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(50) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(51) Volyymi: 488 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(52) Volyymi: 502 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(53) Volyymi: 93 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(54) Volyymi: 303 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(55) Volyymi: 432 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(56) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(57) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(58) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(59) Volyymi: 326 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(60) Volyymi: 15 Yksikköhinta: 8,480 EUR

(61) Volyymi: 450 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(62) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(63) Volyymi: 90 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(64) Volyymi: 142 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(65) Volyymi: 132 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(66) Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(67) Volyymi: 1 006 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(68) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(69) Volyymi: 43 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(70) Volyymi: 211 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(71) Volyymi: 43 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(72) Volyymi: 13 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(73) Volyymi: 130 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(74) Volyymi: 80 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(75) Volyymi: 157 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(76) Volyymi: 293 Yksikköhinta: 8,5350 EUR

(77) Volyymi: 134 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(78) Volyymi: 118 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(79) Volyymi: 224 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(80) Volyymi: 29 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(81) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(82) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(83) Volyymi: 131 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(84) Volyymi: 490 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(85) Volyymi: 171 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(86) Volyymi: 869 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(87) Volyymi: 69 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(88) Volyymi: 27 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(89) Volyymi: 492 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(90) Volyymi: 539 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(91) Volyymi: 293 Yksikköhinta: 8,545 EUR

(92) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(93) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(94) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(95) Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(96) Volyymi: 145 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(97) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(98) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(99) Volyymi: 213 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(100) Volyymi: 550 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(101) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,510 EUR

(102) Volyymi: 42 Yksikköhinta: 8,520 EUR

(103) Volyymi: 27 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(104) Volyymi: 30 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(105) Volyymi: 250 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(106) Volyymi: 36 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(107) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 8,530 EUR

(108) Volyymi: 160 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(109) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(110) Volyymi: 11 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(111) Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(112) Volyymi: 16 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(113) Volyymi: 54 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(114) Volyymi: 126 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(115) Volyymi: 33 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(116) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(117) Volyymi: 483 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(118) Volyymi: 322 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(119) Volyymi: 137 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(120) Volyymi: 221 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(121) Volyymi: 8 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(122) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(123) Volyymi: 73 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(124) Volyymi: 57 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(125) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(126) Volyymi: 445 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(127) Volyymi: 55 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(128) Volyymi: 503 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(129) Volyymi: 773 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(130) Volyymi: 75 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(131) Volyymi: 525 Yksikköhinta: 8,550 EUR

(132) Volyymi: 293 Yksikköhinta: 8,555 EUR

(133) Volyymi: 36 Yksikköhinta: 8,555 EUR

(134) Volyymi: 149 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(135) Volyymi: 97 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(136) Volyymi: 422 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(137) Volyymi: 57 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(138) Volyymi: 73 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(139) Volyymi: 227 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(140) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(141) Volyymi: 139 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(142) Volyymi: 122 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(143) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(144) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(145) Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(146) Volyymi: 266 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(147) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,560 EUR

(148) Volyymi: 27 Yksikköhinta: 8,560 EUR

(149) Volyymi: 191 Yksikköhinta: 8,560 EUR

(150) Volyymi: 1 009 Yksikköhinta: 8,560 EUR

(151) Volyymi: 301 Yksikköhinta: 8,570 EUR

(152) Volyymi: 79 Yksikköhinta: 8,570 EUR

(153) Volyymi: 25 Yksikköhinta: 8,570 EUR

(154) Volyymi: 454 Yksikköhinta: 8,580 EUR

(155) Volyymi: 525 Yksikköhinta: 8,580 EUR

(156) Volyymi: 72 Yksikköhinta: 8,600 EUR

(157) Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8,600 EUR

(158) Volyymi: 514 Yksikköhinta: 8,610 EUR

(159) Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8,610 EUR

(160) Volyymi: 593 Yksikköhinta: 8,600 EUR

(161) Volyymi: 589 Yksikköhinta: 8,570 EUR

(162) Volyymi: 463 Yksikköhinta: 8,540 EUR

(163) Volyymi: 15 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(164) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(165) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(166) Volyymi: 49 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(167) Volyymi: 190 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(168) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(169) Volyymi: 16 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(170) Volyymi: 190 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(171) Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(172) Volyymi: 145 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(173) Volyymi: 144 Yksikköhinta: 8,500 EUR

(174) Volyymi: 167 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(175) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(176) Volyymi: 50 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(177) Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(178) Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(179) Volyymi: 200 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(180) Volyymi: 121 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(181) Volyymi: 1 374 Yksikköhinta: 8,440 EUR

(182) Volyymi: 82 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(183) Volyymi: 14 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(184) Volyymi: 161 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(185) Volyymi: 40 Yksikköhinta: 8,490 EUR

(186) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 8,495 EUR

(187) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8,465 EUR

(188) Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8,465 EUR

(189) Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 8,465 EUR

(190) Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 8,440 EUR

(191) Volyymi: 1 236 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(192) Volyymi: 156 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(193) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(194) Volyymi: 40 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(195) Volyymi: 123 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(196) Volyymi: 572 Yksikköhinta: 8,430 EUR

(197) Volyymi: 37 Yksikköhinta: 8,430 EUR

(198) Volyymi: 162 Yksikköhinta: 8,430 EUR

(199) Volyymi: 130 Yksikköhinta: 8,430 EUR

(200) Volyymi: 162 Yksikköhinta: 8,430 EUR

(201) Volyymi: 180 Yksikköhinta: 8,420 EUR

(202) Volyymi: 1 249 Yksikköhinta: 8,400 EUR

(203) Volyymi: 154 Yksikköhinta: 8,400 EUR

(204) Volyymi: 32 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(205) Volyymi: 584 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(206) Volyymi: 239 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(207) Volyymi: 144 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(208) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(209) Volyymi: 600 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(210) Volyymi: 209 Yksikköhinta: 8,470 EUR

(211) Volyymi: 139 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(212) Volyymi: 131 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(213) Volyymi: 159 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(214) Volyymi: 95 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(215) Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(216) Volyymi: 118 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(217) Volyymi: 219 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(218) Volyymi: 131 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(219) Volyymi: 383 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(220) Volyymi: 89 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(221) Volyymi: 130 Yksikköhinta: 8,460 EUR

(222) Volyymi: 157 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(223) Volyymi: 443 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(224) Volyymi: 171 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(225) Volyymi: 178 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(226) Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8,450 EUR

(227) Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(228) Volyymi: 5 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(229) Volyymi: 7 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(230) Volyymi: 83 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(231) Volyymi: 137 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(232) Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(233) Volyymi: 143 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(234) Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8,620 EUR

(235) Volyymi: 26 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(236) Volyymi: 117 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(237) Volyymi: 19 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(238) Volyymi: 215 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(239) Volyymi: 45 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(240) Volyymi: 128 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(241) Volyymi: 20 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(242) Volyymi: 35 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(243) Volyymi: 36 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(244) Volyymi: 249 Yksikköhinta: 8,670 EUR

(245) Volyymi: 143 Yksikköhinta: 8,720 EUR

(246) Volyymi: 501 Yksikköhinta: 8,810 EUR

(247) Volyymi: 92 Yksikköhinta: 8,810 EUR

(248) Volyymi: 32 Yksikköhinta: 8,810 EUR

(249) Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8,810 EUR

(250) Volyymi: 14 Yksikköhinta: 8,810 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(250): Volyymi: 55 802 Keskihinta: 8,50123 EUR

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.