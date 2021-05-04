疫苗科学和政策专家呼吁疫苗研发事业变革

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华盛顿, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球继续应对新冠肺炎疫情的重大影响之际，全球社会迫切需要建立一种高效、协调和可持续的模式，以创建健康和运转良好的疫苗研发生态系统。



在题为“给疫苗研发提供动力：转型机会”的新报告中，Sabin-Aspen疫苗科学和政策小组利用从新冠肺炎疫苗快速开发中汲取的经验教训，探索对疫苗研发实践进行全面改革的机会，以更好地为下一次疫情做好准备，针对目前尚未开发出相应疫苗的疾病推进防治工作，并开发能够带来有意义改进的下一代疫苗。

“新冠疫情和新冠病毒疫苗的快速开发使我们更加迫切地意识到：现在已到了发展和改革疫苗研发生态系统的时候，其目标是消除世界上所有可通过疫苗来预防的疾病，” 小组联席主席、普林斯顿大学分子生物学和公共事务名誉主席和名誉教授Shirley M. Tilghman博士表示，

“这份报告反映了我们小组关于疫苗科学和政策的端到端思考，包括从开发和部署疫苗方面的持续创新，到中低收入国家中的疫苗公平分配，再到克服疫苗犹豫和实现疫苗对个人、家庭和社会的充分益处”，小组联席主席、戈登和贝蒂·摩尔基金会总裁Harvey V. Fineberg医学博士表示。

尽管近年来成就显著，包括新的疫苗开发平台使我们能够对新冠肺炎快速做出反应，但挑战和结构性障碍依然存在，减缓了新疫苗和改良疫苗的开发。报告重点介绍了五个“重大创意”，旨在促进更有效且响应性更高的疫苗研发方法：

确定领导角色、责任和问责机制，以准备应对疫情中出现的研发需求 ，包括建立一个由全球各地不同利益相关者、专门知识和机构参与的领导模式。

，包括建立一个由全球各地不同利益相关者、专门知识和机构参与的领导模式。 推动跨学科研究，以扩大和推进疫苗科学 ，包括支持研究基础设施，以便为新型和高风险/高回报创意创造机会，利用从疫苗配方的化学和物理原理到免疫学基础保护等其他科学领域的经验教训，以及在以流行病为重点的研究和主要关注长期流行疾病的研究之间创造双向学习机会。

，包括支持研究基础设施，以便为新型和高风险/高回报创意创造机会，利用从疫苗配方的化学和物理原理到免疫学基础保护等其他科学领域的经验教训，以及在以流行病为重点的研究和主要关注长期流行疾病的研究之间创造双向学习机会。 重组监管科学，以反映疫苗研发方面的进展 ，使疫苗试验更快、更灵活、更具成本效益，并加强产品扩展和制造以及上市后监测。

，使疫苗试验更快、更灵活、更具成本效益，并加强产品扩展和制造以及上市后监测。 重新设计临床试验 ，将公平和效率成为主要驱动因素，让中低收入国家成为每个阶段临床试验开发的全面合作伙伴。

，将公平和效率成为主要驱动因素，让中低收入国家成为每个阶段临床试验开发的全面合作伙伴。 将疫苗定位为一项公益事业并调整激励措施，以使社会所有部门都能受益，包括大力推动制定或维持可促进信息共享和合作解决问题的政策与实践。



这些建议为推进和加速疫苗开发提供了机会，并应成为重新审查和调整疫苗/疫苗接种生态系统研发部分工作的一个关键部分。在世界继续应对新冠疫情并从中吸取经验教训之际，这项工作的意义就更显突出。

“有效新冠肺炎疫苗的迅速推出和分发表明，通过加强跨多个贡献领域间的协同、合作和数据共享，我们可以实现高效率，”小组成员、Third Rock Ventures联合创始人兼合伙人Bob Tepper表示， “这提供了一份未来蓝图：科学、临床、监管和分发工作的全球协调必须确立为新的规范。”

Sabin-Aspen疫苗科学与政策小组是一项合作伙伴关系，汇集众多学科的高级领导人，研究最具挑战性的疫苗相关问题，并推动具有影响力的变革。Sabin-Aspen疫苗科学与政策小组及其研究和报告由比尔及梅琳达·盖茨基金会和惠康基金会（Wellcome Trust）提供资助。

关于Sabin-Aspen疫苗科学与政策小组

Sabin-Aspen疫苗科学与政策小组是 Sabin Vaccine Institute 和 Aspen Institute 于2018年发起成立的一项合作伙伴关系，汇集众多学科的高级领导人，研究最具挑战性的疫苗相关问题，并推动具有影响力的变革。其成员均是具有影响力、创造力和创新思维的思想者，他们每年积极探讨一项主题，并制定出具有可行性的建议，以推进关于疫苗开发、分发和使用的创新想法，以及具有成本效益的循证式免疫接种方法。

关于Sabin Vaccine Institute

Sabin Vaccine Institute是扩大全球疫苗获取和使用机会、推进疫苗研究和开发以及扩大疫苗知识和创新的主要倡导机构之一。 Sabin通过其合作伙伴来释放疫苗潜力，现已建成一个由资助方、创新机构、执行机构、执业机构、决策者和公众利益相关方组成的强有力的生态系统，以推进其关于在未来消除可预防疾病的愿景。作为一家拥有二十多经验的非营利组织，Sabin Vaccine Institute致力于寻找持久解决方案，以及让生活中世界各地的所有人都能通过疫苗而充分受益。在Sabin，我们相信疫苗有改变世界的力量。要了解更多信息， 请访问 https://www.sabin.org/ 并通过Twitter的 @SabinVaccine 关注我们。

关于Aspen Institute及其健康、医疗和社会计划

Aspen Institute是一家全球性非营利组织，致力于实现一个自由、公正和公平的社会。研究所成立于1949年，通过对话、领导和行动来推动变革，帮助解决美国和世界面临的最重要挑战。该研究所总部设在华盛顿特区，在科罗拉多州阿斯彭设立有一个园区，此外还建有国际合作伙伴网络。

创立于2005年的Aspen Institute健康、医疗和社会计划汇集有影响力的思想领袖、决策者和知情公众群体，共同思考美国在21世纪面临的健康挑战，并确定切实可行的解决方案。如需更多信息，请访问 https://www.aspeninstitute.org/programs/health-medicine-and-society-program/ 。

媒体联系人：

Mary Beth Wooden

传播副总裁

Sabin Vaccine Institute

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