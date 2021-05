Nuvei fait un don à la Fondation Marie-Vincent pour lutter contre la violence sexuelle envers les enfants

English French

MONTRÉAL, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui qu’il avait fait un engagement caritatif de trois ans envers la Fondation Marie-Vincent afin de soutenir les efforts de prévention et de lutte contre la violence sexuelle et physique envers les enfants.



Environ une fille sur cinq et un garçon sur dix ont été victimes d’abus sexuels à un moment donné de leur enfance*. Nuvei fera don de 100 000 $ au cours des trois prochaines années à la Fondation Marie-Vincent, une organisation sans but lucratif qui fait de la prévention de la violence sexuelle en sensibilisant les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels et le grand public, tout en offrant un traitement spécialisé aux enfants et adolescents victimes de violence sexuelle.

Après avoir dû annuler ses événements de collecte de fonds l’année dernière en raison de la pandémie, la Fondation Marie-Vincent a lancé une campagne de collecte de fonds sur trois ans pour aider davantage de jeunes au Québec. Son objectif est de faire avancer quatre grands projets : améliorer l’accès aux services en recrutant du personnel supplémentaire, ouvrir un deuxième Centre d’appui aux enfants, combler un manque de traitement spécialisé pour les jeunes victimes et soutenir la recherche sur la violence sexuelle.

Dans le cadre de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise, Nuvei continue de soutenir des causes importantes, notamment par des dons de charité et des activités qui favorisent la responsabilité sociale. Le don de Nuvei à la Fondation Marie-Vincent permettra à l’organisation caritative de se rapprocher de ses objectifs.

« Le conseil d’administration de la Fondation Marie-Vincent est très reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien de Nuvei, a déclaré Jessica Pathy, présidente du conseil d’administration de la Fondation Marie-Vincent. Cet engagement important nous permettra de poursuivre notre mission et d’aider davantage d’enfants au Québec. »

« Nous sommes honorés de contribuer à la lutte contre les abus sexuels envers les enfants aux côtés de la Fondation Marie-Vincent, a déclaré Philip Fayer, président et PDG de Nuvei. Nous croyons qu’il est important de contribuer aux collectivités dans lesquelles nous travaillons, tant au niveau local que mondial, et nous sommes impatients de travailler avec la Fondation pour soutenir ses objectifs à long terme. »

* Source : https://marie-vincent.org/

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

