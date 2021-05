Josip Heit, GStelecom, G999 dan GSmedia, atau soalan tentang kemungkinan blok rantai untuk pengguna persendirian

German Indonesian Japanese Malay Thai

HAMBURG, Jerman, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teknologi G999 Blockchain, perkhidmatan e-mel bebas penggodam spam, sistem suara & sembang yang mematuhi peraturan persekitaran dan keperluan semasa untuk mengurus data peribadi dalam ruang yang amat selamat dan bebas risiko, menjauhi rangkaian web utama melalui pusat data terpencar dan untuk melindungi privasi, inovasi ini telah dibangunkan oleh GSB Blockchain Power Haus di Hamburg.



Pada latar belakang ini, Josip Heit, merupakan pengurus perniagaan yang telah terbukti dan perintis blok rantai serta Pengerusi Lembaga GSB Gold Standard Corporate, telah ditemu bual tentang topik blok rantai oleh Deutsche Tageszeitung - Ressort Technik.

Pratonton temu bual:

S. En. Heit, adakah blok rantai atau teknologi G999 Blockchain https://g999main.net hanya sesuatu untuk sektor perniagaan atau bolehkah pengguna persendirian juga boleh memanfaatkan blok rantai?

J. Josip Heit: "Buat masa ini, menurut kajian Deloitte yang ada dengan saya sekarang (Deloitte ialah syarikat antarabangsa dalam sektor perniagaan dan memberikan perkhidmatan dalam bidang pengauditan / catatan editor), kebanyakan syarikat besar sedang mengambil peranan peneraju dalam pelaksanaan teknologi blok rantai, tetapi saya berpendapat bahawa syarikat bersaiz sederhana besar juga akan dapat mengambil bahagian dalam kejayaan teknologi dan di sini, terutamanya, pengguna persendirian akan dapat memanfaatkan blok rantai. "

PDF temu bual lanjutan boleh ditemui di sini: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a3dbe5ea-c5e9-411f-a4a3-4e7722098013

Bahasa Jerman:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122111-josip-heit-gstelecom-g999-und-gsmedia-oder-die-fragen-nach-dem-potenzial-der-blockchain-f%C3%BCr-den-privatanwender.html

Bahasa Inggeris:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122112-josip-heit-gstelecom-g999-and-gsmedia-or-the-questions-about-the-potential-of-blockchain-for-private-users.html

Produk semasa seperti Aplikasi GStelecom untuk Apple dan Android boleh dimuat turun di sini:

Gedung Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=block.chain.chat

Apple Store: https://apps.apple.com/tt/app/gstelecom-by-g999-blockchain/id1547577247

Bertanggungjawab dari segi undang-undang terhadap siaran akhbar ini:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Grosse Bleichen 35

D-20354 Hamburg

Register of the Hamburg Local Court, No: HRB 161409

Republik Persekutuan Jerman

Jabatan Akhbar:

Puan Berger

Telefon: +49 40 376 69 19 - 0

Faks: +49 40 376 69 89 - 3

Mel: Media@GSB.gold

Laman web:https://www.gsb.gold

