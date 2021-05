Sidetrade : Forte croissance des revenus récurrents SaaS à 14%

French English

Poursuite de la très bonne dynamique des prises de commandes



Forte croissance des revenus récurrents SaaS à 14%

Croissance à deux chiffres du CA à 10%

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la gestion du cycle de l’Order-to-Cash des entreprises, publie son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2021.

Poursuite de la très bonne dynamique des prises de commandes

Au premier trimestre 2021, Sidetrade enregistre une très forte progression de nouvelles prises de commandes qui représentent un revenu additionnel de 0,94 M€ d’abonnements en base annuelle (ARR ou Annual Recurring Revenue) contre 0,27 M€ au premier trimestre 2020 (période qui avait pâti de l’arrêt brutal des activités économiques lié à l’annonce du premier confinement).

Cette forte hausse s’inscrit dans la lignée des prises de commandes record enregistrées sur les trois derniers trimestres de l’exercice 2020.

La part des nouveaux clients représente 74% des prises de commandes contre 55% en moyenne annuelle sur 2020. Sur ce premier trimestre 2021, de nouvelles signatures prestigieuses issues de divers secteurs d’activité ont choisi la technologie de Sidetrade à l’image de Konica Minolta (Equipement informatique), Antargaz (Energie), Tarkett (Matériaux de construction), MIQ (Média-publicité), Distrupol (Chimie) ou encore Klépierre (Immobilier).

Ces nouveaux clients se sont engagés sur une période initiale moyenne de 36,2 mois, représentant un montant total de contrats d’abonnement SaaS de 2,46 M€ (Vs 0,83 M€ en 2020) auxquels s’ajoute 0,81 M€ de prises de commandes en prestations de services.

Forte croissance des revenus récurrents SaaS à 14%, hausse du CA de 10%

Sidetrade

(en millions d’euros) T1 2021 T1 2020 Variation Chiffre d’Affaires 7,5 6,8 +10%

Les informations 2021 sont des données consolidées non auditées.

Dans la continuité des trimestres précédents, les activités SaaS par abonnements sont très bien orientées sur ce premier trimestre 2021 avec une forte croissance de +14%.

Sidetrade affiche sur la période un chiffre d'affaires de 7,5 M€ en hausse de +10%. Au-delà de la forte croissance des activités SaaS par abonnements, la croissance globale a été légèrement impactée ce trimestre par un dynamisme moins marqué des activités de services lié à des décalages de mise en production de projets dus au contexte sanitaire et au confinement de certains pays.

Le modèle SaaS permet à Sidetrade d’afficher une très forte résilience de son activité avec 89% de revenus récurrents, ce qui constitue un atout significatif dans la conjoncture actuelle.

Pour rappel, Sidetrade a annoncé le 12 avril 2021 l’acquisition définitive d’Amalto. Cette dernière sera consolidée dans les comptes de Sidetrade à compter du 1er avril 2021.

Prochaines communications financières

Assemblée générale des actionnaires : 17 juin 2021 (11 heures, en distanciel)

Chiffre d’affaires du premier semestre 2021 : 20 juillet 2021 (après Bourse)

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est éditeur d’une plateforme SaaS d’Intelligence Artificielle spécialisée dans l’automatisation et l’accélération du cycle Order-to-Cash des entreprises. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 2 400 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le Cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de plus de 4,7 millions de sociétés dans le monde et de recommander les meilleures stratégies pour réduire le BFR, et accélérer la génération de cash-flow. Aimie aide également à dématérialiser l’ensemble des transactions BtoB, à anticiper et à automatiser la gestion des litiges en identifiant les clients à risque de résiliation.

Présent à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Amsterdam, Houston et Calgary, Sidetrade sert plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Hearst, Expedia, Manpower, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Vinci, Saint Gobain, Inmarsat ou encore Bidfood.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

