Quadient lance Inspire Evolve, solution cloud de gestion des communications client, et poursuit sa stratégie de développement d’offres SaaS

Inspire Evolve est une solution cloud adaptée aux communications numériques de demain, offrant aux entreprises la capacité de produire sans délai des communications omnicanales et s’adapter au rythme de leur croissance.



Paris, le 4 mai 2021



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial d'Inspire Evolve, solution ultra performante de gestion des communications client (CCM) en mode SaaS (Software-as-a-Service). Cette solution soutient la transformation accélérée des entreprises en donnant à tous les employés, indépendamment de leur expertise technique, la possibilité de maîtriser les communications client sans dépendre de l'informatique. Avec Inspire Evolve, les communications client peuvent être conservées et distribuées dans le cloud par les différents départements de l'entreprise au moment où elles sont les plus utiles.

Inspire Evolve répond à la demande croissante pour une solution de communication client puissante basée sur le cloud qui s'intègre facilement aux technologies existantes et en simplifie l'utilisation, dans un délai de mise en œuvre minime et en aidant les équipes à concevoir et à fournir rapidement des communications sécurisées, personnalisées et centrées sur l’humain.

« Comme nous l'avons récemment dévoilé dans l’annonce de la deuxième phase de notre plan stratégique, Quadient est résolument engagée à proposer sur le marché un plus grand nombre d'offres cloud par abonnement, tandis que les entreprises doivent accélérer leur adoption de technologies numériques pour assurer la continuité de leurs activités », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Quadient a été reconnue par l'industrie pour avoir une vision et un parcours d'exécution solides sur le marché des communications client. Avec Inspire Evolve, nous poursuivons l'expansion rapide de notre portefeuille d'automatisation intelligente des communications, en lançant une nouvelle innovation forte pour aider nos clients de plusieurs secteurs d’activité et pays à gérer leurs communications clients avec flexibilité et agilité ».

La suite Inspire de Quadient est la seule plateforme de communication client sur le marché capable de proposer à la fois des outils sur site, entièrement SaaS et hybrides. Inspire Evolve est une solution indépendante de la suite Inspire, qui comprend Inspire Flex (une solution CCM sur site et cloud hybride), et Inspire Journey (une solution SaaS de cartographie et d'orchestration du parcours client).

« Tout en poursuivant l'exécution de sa stratégie de Communication en tant que Service (CaaS), Quadient vise à offrir une plateforme d'expérience omnicanale complète et intégrée, qui permette aux entreprises de produire des communications client omnicanales à grande échelle et à chaque étape du parcours client », a déclaré Kaspar Roos, fondateur et PDG d'Aspire, une société de stratégie technologique spécialisée dans le CCM et l'expérience client digitale. « Les acheteurs de solutions CCM se tournent vers le cloud pour réduire leurs coûts opérationnels, améliorer leur productivité et gagner en évolutivité ».

Inspire Evolve comprend quatre modules intégrés - Content Author (création de contenus), Front office, Generate (production) et Archive (archivage) - qui collaborent pour offrir une expérience client sécurisée et fluide. Inspire Evolve permet aux entreprises de :

Transformer les communications en un temps record . Inspire Evolve simplifie les expériences les plus complexes en assurant des communications intelligentes, notamment par l’envoi de SMS et e-mails à la demande.

. Inspire Evolve simplifie les expériences les plus complexes en assurant des communications intelligentes, notamment par l’envoi de SMS et e-mails à la demande. Aider les utilisateurs métier à concevoir un contenu adapté à cha que interlocuteur . Inspire Evolve leur permet d’adresser des messages personnalisés à leurs clients à tout moment, de jour comme de nuit. Les auteurs de contenu conçoivent les communications dans le respect des règles de personnalisation et d'image de marque, avec à leur disposition des processus d'approbation qui garantissent la conformité avec les utilisateurs du front office.

. Inspire Evolve leur permet d’adresser des messages personnalisés à leurs clients à tout moment, de jour comme de nuit. Les auteurs de contenu conçoivent les communications dans le respect des règles de personnalisation et d'image de marque, avec à leur disposition des processus d'approbation qui garantissent la conformité avec les utilisateurs du front office. Se connecter en toute sécurité en temps réel . Inspire Evolve récupère les données de tous types de sources et tient compte des besoins d'évolutivité et de sécurité pour créer des communications personnalisées et individuelles. Les certificats de conformité et de sécurité intégrés incluent HITRUST v9.1, SOC2 Type 11, HIPAA, GDPR et plus encore.

. Inspire Evolve récupère les données de tous types de sources et tient compte des besoins d'évolutivité et de sécurité pour créer des communications personnalisées et individuelles. Les certificats de conformité et de sécurité intégrés incluent HITRUST v9.1, SOC2 Type 11, HIPAA, GDPR et plus encore. Libérer les ressources informatiques pour les activités à forte valeur ajoutée. Avec un hébergement dans le cloud Quadient, il n'est plus nécessaire de faire des mises à jour récurrentes, ce qui libère les ressources informatiques clés au bénéfice des programmes de transformation plus essentiels.

« Dans le sillage de COVID-19, il est devenu manifeste que les entreprises de différents secteurs d'activité et de toutes tailles doivent renforcer leur capacité à dématérialiser les interactions avec leurs clients et les mener de façon plus instantannée. C’est pour elles une opportunité de croissance, mais aussi une exigence, à ne pas ignorer », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions CXM de Quadient. « Grâce à son portefeuille complet et intégré d'automatisation intelligente des communications, Quadient aide les entreprises à répondre à cette exigence en leur permettant de produire des communications client omnicanales tout en accompagnant le développement de leur entreprise. Quadient fournit aux entreprises agiles d'aujourd'hui des solutions puissantes qui s'intègrent facilement à leurs systèmes existants, sans délai de mise en œuvre ».

Une description complète d'Inspire Evolve est disponible sur le site https://www.quadient.com/fr-FR/experience/inspire-evolve.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Contacts

Nathalie Labia, Quadient Agence JIN Communication Externe Relations presse 01 70 83 18 53 06 31 58 82 37 n.labia@quadient.com quadient@jin.fr

