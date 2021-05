Anaqua acquiert SeeUnity afin d’améliorer ses capacités d'intégration et de migration de contenu

English French

BOSTON, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader dans le domaine des solutions de gestion PI, a annoncé aujourd’hui l'acquisition de SeeUnity, l’un des principaux acteurs dans le domaine de l'intégration et la migration de contenu basés sur API. Cette acquisition offre aux clients d'Anaqua une plus grande interconnectivité entre son logiciel de gestion PI et d'autres systèmes d'entreprise importants et s'appuie sur le succès de SeeUnity dans le domaine juridique.

"Dans le cadre de la PI, et même au-delà, les organisations ont besoin d'un moyen simplifié et sécurisé permettant d’accéder, de gérer et d’interagir avec le contenu de leur entreprise," a déclaré Justin Crotty, COO d'Anaqua. "Une forte connectivité est essentielle pour que les entreprises soient flexibles et prospères, c'est pourquoi nous avons choisi SeeUnity, leader dans l'intégration basée sur API, pour connecter nos solutions logicielles de gestion PI à d'autres plateformes associées au flux de travail de la PI, y compris la gestion des documents, la gestion des affaires juridiques, les RH, la GRC, la collaboration et les systèmes financiers."

Anaqua va investir et développer l'activité de SeeUnity et de ses produits de base afin de de mieux soutenir ses clients et partenaires à l’international. Anaqua investira également dans des ressources à travers les fonctions produits, ingénierie et relation clients afin d’améliorer et soutenir la bibliothèque de connecteurs de données de SeeUnity et la suite de produits autonomes tout en tirant parti de la technologie sous-jacente pour améliorer l'interconnectivité des plateformes logicielles de gestion PI d'Anaqua, AQX et PATTSY WAVE.

Tous les employés de SeeUnity rejoindront Anaqua dans le cadre de l'acquisition et son co-fondateur et PDG, Dan Anderson, dirigera l'unité commerciale en tant que vice-président et directeur général.

" Depuis 2018, nous travaillons en étroite collaboration avec Anaqua pour les aider à répondre à la demande de leurs clients en matière de connectivité DMS ", a déclaré Anderson. " Au fur et à mesure que notre partenariat s'est développé, il est devenu évident que nos produits étaient très complémentaires et qu'ils profiteraient à nos clients communs et au marché juridique de manière plus générale. L'investissement d'Anaqua dans SeeUnity nous permettra de mieux soutenir nos clients et partenaires à travers le monde et l'investissement en R&D nous permettra d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et de connecteurs de données pour renforcer les produits existants. Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe d'Anaqua et nous avons hâte d'innover ensemble pour continuer à fournir des solutions qui aideront les clients. ”

Latham & Watkins LLP a servi de conseiller juridique à Anaqua.

À propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos de SeeUnity

SeeUnity est le principal fournisseur de produits d'intégration et de migration de contenu d'entreprise basés sur des API. Il compte plus de 500 clients et 30 partenaires dans le monde. Depuis 2004, SeeUnity aide les professionnels à synchroniser et à migrer en toute sécurité les données entre les systèmes de gestion de contenu d’entreprise sur site ou dans le cloud et les applications externes. Avec des capacités sans précédent et une liste croissante de plus de 30 connecteurs, les produits de SeeUnity étendent la valeur des investissements technologiques pour les clients et les partenaires commerciaux en rationalisant le flux de travail pour améliorer la productivité. SeeUnity est, entre autres, utilisée par des entreprises du classement Fortune 500, des grands CPI internationaux ou des entités gouvernementales. Trouvez la liste complète des connecteurs de SeeUnity ici, qui comprend notamment : Amazon S3, Anaqua's AQX et PATTSY WAVE, Azure Storage, Box, Google Drive, iManage, Litera Transact, NetDocuments, Microsoft Office 365, OneDrive, SharePoint, Teams, OpenText eDOCS, Salesforce, Thomson Reuter's HighQ, et bien d'autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur seeunity.com, sur twitter @SeeUnity ou sur LinkedIn.

Contact de la société :

Amanda Hollis

Directeur associé, Communications

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com