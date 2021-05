Zoom Video Communications gibt Geschäftsergebnisse für erstes Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSE, Kalifornien, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), ein führender Anbieter von reibungslosen Videokommunikationslösungen für Unternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass er seine Geschäftsergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 am Dienstag, den 1. Juni 2021, nach Börsenschluss veröffentlichen wird.



Ein Live-Zoom-Video-Webinar der Veranstaltung ist um 2:00 Uhr (Pacific Time)/5:00 Uhr (Eastern Time) über die Investorenkontakt-Website von Zoom verfügbar: https://investors.zoom.us. Eine Aufzeichnung steht etwa zwei Stunden nach Ende der Live-Veranstaltung zur Verfügung.

Über Zoom

Zoom ist für Sie. Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen auszudrücken, mit anderen in Kontakt zu treten und eine Zukunft zu gestalten, in der alles möglich ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die einzige, die von Anfang an auf Video gesetzt hat – und seitdem setzen wir den Maßstab für Innovationen. Damit sind wir die intuitive, skalierbare und sichere Wahl für große Unternehmen, kleine Unternehmen und Einzelpersonen. Zoom wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen (NASDAQ:ZM) mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Besuchen Sie zoom.com, und folgen Sie uns auf @Zoom.

Medienkontakt

Colleen Rodriguez

Global PR Lead bei Zoom

press@zoom.us

Investorenkontakt

Tom McCallum

Head of Investor Relations bei Zoom

408.675.6738

investors@zoom.us