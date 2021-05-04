Zoom Video Communications将公布2022年财年第一季度财务业绩

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加州圣何塞, May 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 无摩擦企业视频通信领域的领先提供商Zoom Video Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：ZM）今天宣布，该公司将于2021年6月1日（星期二）收市后公布2022财年第一季度业绩。



活动的现场Zoom视频网络研讨会可于北美太平洋时间下午2:00/美国东部时间下午5:00通过Zoom的投资者关系网站https://investors.zoom.us观看。现场活动结束大约两小时之后将提供重播。

关于Zoom

Zoom以您为本。我们帮助您表达想法，建立沟通，在您能想象到的最大范围内打造未来。我们的无摩擦通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，而且自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是因为这个原因，我们才能够成为大型企业、小型公司以及个人用户的直观、可扩展和安全的选择。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（纳斯达克代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问zoom.com并关注@zoom。

公共关系

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Zoom全球公关主管

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投资者关系

Tom McCallum

Zoom投资者关系负责人

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