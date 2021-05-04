Zoom Video Communications 即將發佈 2022 會計年度第一季財務業績

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加州聖荷西, May 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 作為無摩擦企業視像通訊的領先供應商，今天宣佈在市場關閉後，將於 2021 年 6 月 1 日（星期二）公佈其 2022 會計年度第一季度的財務報表。



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