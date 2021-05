Transparantieverklaring ontvangen van The Capital Group

English Dutch

Mechelen, België; 4 mei 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van The Capital Group Companies, Inc.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 heeft Galapagos op 30 april 2021 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van The Capital Group Companies, Inc., waarin staat dat zij 4,65% van de huidige 65.511.581 uitstaande Galapagos aandelen houden. De deelneming van The Capital Group Companies, Inc. is aldus onder de 5% kennisgevingsdrempel van Galapagos’ stemrechten gedaald door de verkoop van effecten op 29 april 2021. De volledige transparantieverklaring kan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.

Over Capital Group

Capital Group heeft controle over Capital Bank & Trust Company en Capital Research & Management Company, en deze heeft op haar beurt via haar rechtstreekse dochteronderneming Capital Group International, Inc. (“CGII”) controle over vier CGII beleggingsvennootschappen (Capital International, Inc.; Capital International Limited; Capital International Sàrl; en Capital International K.K.), die allen gezamenlijk 3.049.333 van de stemrechten van Galapagos bezitten, bestaande uit aandelen, dit vertegenwoordigt 4,65%.

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Verschillende geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma's tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose, en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Contact



Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Senior Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen

Global Head Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Kyra Obolensky

Senior Director Corporate Communications

+32 491 92 64 35

communications@glpg.com

1 Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Bijlage