iTeos nomme Tony Ho M.D. et Robert Iannone M.D., M.S.C.E., deux cadres de R&D très compétents, à son conseil d'administration

CAMBRIDGE, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements d'immuno-oncologie hautement différenciés pour les patients, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Ho, M.D., et Robert Iannone, M.D., M.S.C.E., à son conseil d'administration. Ils étendront le développement clinique de médicaments et l'expertise stratégique du conseil d'iTeos grâce à leur expérience acquise dans des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan.



« Nous sommes ravis d'accueillir Tony et Robert au sein de notre conseil d'administration alors que nous faisons avancer nos programmes de pipeline d'immuno-oncologie très innovants par le biais du développement clinique », a déclaré David Hallal, président du conseil d'administration d'iTeos Therapeutics. « Tony et Robert apportent une vaste expérience dans la conduite de nouveaux produits candidats en oncologie à travers toutes les phases du développement clinique, et leur expertise en développement de médicaments, stratégique, opérationnelle et réglementaire sera inestimable pour iTeos alors que nous faisons avancer dans l'urgence nos programmes sur EOS-448 et l'inupadénant par le biais du développement pour le compte des patients. Nous sommes également impatients de tirer parti de leurs vastes expériences de R&D individuelles et collectives alors que nous continuons à accélérer et à étendre notre pipeline de traitements d'oncologie de nouvelle génération. »

« iTeos utilise de nouvelles voies innovantes pour lutter contre la suppression immunitaire et passer à une réponse immunitaire plus fonctionnelle, et j'ai été impressionné par les données prometteuses rapportées à ce jour, en particulier chez les patients difficiles à traiter », a déclaré le Dr Ho. « Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour m'appuyer sur cette dynamique et aider à apporter ces traitements essentiels aux patients. »

Le Dr Iannone a ajouté : « J'ai un grand respect pour l'expertise approfondie de l'équipe d'iTeos en matière d'immunologie tumorale et pour son approche pragmatique du développement de médicaments. Avec deux programmes au stade clinique en cours, je suis ravi de collaborer avec le conseil d'administration et l'équipe de direction actuels à un moment aussi crucial de leur croissance, et je me réjouis de leur fournir mes conseils au fur et à mesure qu'ils progresseront dans le développement avancé. »

Le Dr Ho, M.D. possède près de 20 ans d'expérience étendue en R&D dans l'industrie biotechnologique et pharmaceutique. Il occupe actuellement le poste de vice-président exécutif de la recherche et du développement chez CRISPR Therapeutics, où il dirige les efforts de R&D à travers toutes les phases des produits, y compris la découverte, le développement clinique précoce et avancé et la réglementation. Avant de rejoindre CRIPSR, le Dr Ho a occupé avec beaucoup d'ancienneté des postes aux responsabilités croissantes chez AstraZeneca, ayant le plus récemment été aux fonctions de vice-président sénior et directeur de l'intégration et de l'innovation en oncologie. Chez AstraZeneca, il a dirigé le développement et la commercialisation de deux médicaments clés : LYNPARZA, un inhibiteur de la PARP pour le cancer de l'ovaire, et IMFINZI, un inhibiteur PD-L1 et le premier médicament d'immuno-oncologie d'AstraZeneca pour le cancer de la vessie. Avant cela, le Dr Ho était le chef de la section clinique de neurologie et ophtalmologie chez Merck Research Laboratories, Merck & Co., et a dirigé plusieurs programmes de développement, y compris l'approbation de Maxalt pour la migraine pédiatrique et Zioptan pour le glaucome. Auparavant, il a été co-fondateur et directeur scientifique de Neuronyx, une société de médecine régénérative. Le Dr Ho siège actuellement aussi au conseil d'administration d'Engrail Therapeutics et est professeur associé adjoint à la fois à l'université de Pennsylvanie et à l'université Johns Hopkins. Il a obtenu son M.D à la Johns Hopkins University School of Medicine et son B.S. en ingénierie électrique à l'université de Californie, Los Angeles.

Le Dr Iannone, M.D., M.S.C.E., apporte plus de 16 ans d'expérience dans le développement clinique de médicaments. Il occupe actuellement les postes de vice-président exécutif de la recherche et du développement et de directeur médical chez Jazz Pharmaceuticals, où il supervise le développement de produits, les opérations cliniques et les affaires réglementaires. Auparavant, le Dr Iannone était directeur de la recherche et du développement et directeur médical d'Immunomedics et a occupé des postes aux responsabilités croissantes chez AstraZeneca, ayant le plus récemment été aux fonctions de vice-président sénior et directeur de l'immuno-oncologie, du développement mondial des médicaments et vice-président des produits mondiaux. Auparavant, le Dr Iannone a passé plusieurs années à la direction de Merck, aboutissant à son poste de directeur exécutif et chef de la section du développement clinique en oncologie. Plus tôt, il a été professeur assistant de pédiatrie à l'University of Pennsylvania School of Medicine. Il a obtenu son M.D. à l'université Yale et son B.S. à l'université catholique d'Amérique, et a réalisé sa résidence pédiatrique, sa résidence en chef et sa spécialisation d'oncologie-hématologie pédiatrique à l'hôpital Johns Hopkins. Le Dr Iannone siège aussi actuellement au conseil d'administration de Jounce Therapeutics.

À propos d'iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d'une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques hautement différenciés pour les patients. iTeos Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de l'immunologie du cancer et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de pleinement restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son pipeline innovant comprend deux programmes au stade clinique ciblant de nouvelles voies d'immuno-oncologie validées conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour améliorer les résultats cliniques. L'anticorps candidat initial, EOS-448, est un anticorps anti-TIGIT puissant, à affinité élevée avec un domaine Fc fonctionnel, conçu pour améliorer la réponse antitumorale par le biais d'un mécanisme immunitaire modulatoire à multiples facettes. Un essai clinique ouvert de Phase 1/2a sur l'EOS-448 est en cours chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées dont les données préliminaires indiquent une activité clinique en tant que monothérapie et un profil de tolérance favorable. La société fait également progresser l'inupadénant, un antagoniste du récepteur A2A de l'adénosine de nouvelle génération conçu pour combattre l'immunosuppression du cancer. iTeos mène actuellement un essai clinique ouvert à plusieurs bras de Phase 1/2a sur l'inupadénant chez des patients adultes atteints de cancers avec des tumeurs solides avancées. Les résultats préliminaires indiquent une activité à agent unique encourageante dans la partie de l'essai avec augmentation de la dose. iTeos Therapeutics a son siège social à Cambridge, dans le Massachusetts, avec un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations et énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations explicites ou implicites concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs de la société, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes et les plans pour la présentation des données cliniques, les projections concernant notre croissance à long terme, le calendrier anticipé de nos essais cliniques et dépôts règlementaires, le développement de nos produits candidats et les progrès de nos programmes cliniques, ainsi que d'autres déclarations contenant des termes tels que « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « cherche », « s'efforce », « potentiel », « continue » ou la forme négative de ces termes, ou toute autre terminologie comparable, qui peuvent être utilisés pour identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs explicites ou implicites inclus dans le présent communiqué de presse ne sont que des prévisions et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, sans limitation : les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et à la disponibilité et au calendrier des données issues des études cliniques en cours ; si les résultats intermédiaires de l'essai clinique sont prédictifs des résultats finaux de l'essai ; si les résultats des essais précliniques ou des études cliniques antérieurs seront prédictifs des résultats des essais futurs ; le calendrier attendu des soumissions pour une approbation ou un examen règlementaire par les autorités gouvernementales ; si la société recevra les approbations règlementaires pour mener des essais ou commercialiser ses produits ; si les liquidités de la société seront suffisantes pour financer ses dépenses d'exploitation et dépenses en immobilisations prévisibles et imprévisibles ; les risques, hypothèses et incertitudes concernant l'impact durable de la COVID-19 sur l'activité, les opérations, la stratégie et le calendrier anticipé de la société, les activités précliniques en cours et planifiées de la société, la capacité de la société à initier, recruter, mener ou compléter les essais cliniques en cours ou planifiés, les délais de la société pour les soumissions règlementaires et la position financière de la société ; et d'autres risques relatifs aux programmes et opérations de la société mentionnés dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K déposé le 24 mars 2021, tel que mis à jour par ses autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements et circonstances prospectifs présentés dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Vous ne devriez pas considérer ces énoncés prospectifs comme des prédictions d'événements futurs. Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons pas garantir que les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les événements et circonstances futurs reflétés dans les énoncés prospectifs seront atteints ou se produiront. En outre, sauf si la loi l'exige, ni la société ni toute autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité des énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'impose.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Contacts auprès des investisseurs :

Ryan Baker

iTeos Therapeutics, Inc.

Ryan.Baker@iteostherapeutics.com

Contacts auprès des médias :

media@iteostherapeutics.com