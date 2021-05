LaunchWorks ouvre une nouvelle installation à Anjou, au Canada

ANJOU, Québec, 04 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LaunchWorks, une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) au service de l'industrie du diagnostic, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle installation dans l'arrondissement montréalais d'Anjou afin de soutenir la croissance continue de l'entreprise et de l'aider à fournir des produits pour lutter contre la COVID-19. La nouvelle installation est enregistrée auprès de la FDA et a reçu une licence d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) de Santé Canada.



La LEIM est une licence accordée aux entreprises pour les activités de fabrication, d'importation et de distribution (vente) de dispositifs médicaux de classe I à usage humain au Canada. LaunchWorks Canada travaille en conformité avec la norme ISO 13485 afin d'obtenir l'homologation cette année.

« Nous sommes très heureux de notre nouvelle installation et d'avoir obtenu la licence LIEM ainsi que l'enregistrement auprès de la FDA. Il s'agit d'une étape importante dans le plan d'expansion de nos produits et de nos services aux États-Unis et au Canada », déclare Céline Barakat, directrice générale de LaunchWorks. « Nous sommes impatients d'appliquer notre vaste expertise en matière de fabrication et de services pour aider à soutenir le marché canadien du diagnostic moléculaire ».

« Cette nouvelle installation homologuée LEIM renforce notre engagement à poursuivre la croissance et à répondre aux besoins de l'industrie du diagnostic au Canada et dans le reste du monde », a ajouté le PDG d'Integreon Global, Maurice Barakat. « En plus de nos investissements dans l'automatisation et dans la fabrication de dispositifs, la suite de services LaunchWorks est idéalement positionnée pour relever le défi visant à aider les entreprises à traduire leurs connaissances scientifiques en produits commerciaux ».

Initialement créée au sein d'Enzymatics en 2009 à Beverly, dans le Massachusetts, aux États-Unis, LaunchWorks a évolué au cours des 12 dernières années en devenant une entreprise certifiée ISO 13485 enregistrée auprès de la FDA. Integreon Global a acquis Launchworks en 2017 et, depuis, travaille pour ajouter de nouveaux services, notamment un programme d'automatisation du remplissage conçu pour aider ses clients à être plus compétitifs. Une part importante des efforts récents de l'entreprise a porté sur la réponse à apporter à la crise du COVID-19.

L'installation d'Anjou offrira à LaunchWorks une plus grand capacité et un alignement stratégique avec son approche de continuité d'affaires. Le site de LaunchWorks d'Anjou est situé au même endroit que sa société sœur, Cryopak (www.cryopak.com), qui détient un rôle prépondérant dans le domaine des solutions de conditionnement et de contrôle de la température.

À propos de LaunchWorks

LaunchWorks est composée d'une équipe gagnante d'experts innovants du domaine de fabrication en sous-traitance qui ont su transformer des idées complexes tirées des sciences de la vie en produits de haute qualité, dans le respect des délais et du budget. LaunchWorks s'engage à accélérer la commercialisation des produits liés aux sciences de la vie en optimisant chaque étape de la fabrication. Pour plus d'information, visitez le www.LaunchWorkscdmo.com .

À propos d'Integreon Global