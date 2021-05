English Dutch French

Résultats du premier trimestre 2021

Solide démarrage de l’année avec une croissance du cash et de l'EBITDA à deux chiffres et une marge d'EBITDA record

5 mai 2021 à 7h00 CEST

Faits marquants

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a augmenté de 1,9% organiquement grâce à une forte demande dans le secteur automobile (en témoigne la croissance organique de 10% des ventes de Specialty Polymers), à la performance exceptionnelle de Coatis (+55% organiquement) ainsi qu’à la reprise dans le secteur minier (hausse organique de 15% de Technology Solutions), tandis que le chiffre d'affaires de Composite Materials a reculé de 37% organiquement.

Les économies de coûts structurelles s’élèvent à €80 millions au premier trimestre, soit une augmentation de 78% par rapport au quatrième trimestre 2020.

structurelles s’élèvent à €80 millions au premier trimestre, soit une augmentation de 78% par rapport au quatrième trimestre 2020. L'EBITDA sous-jacent a progressé de 10,3% organiquement au T1 2021 par rapport au T1 2020, et de 7% par rapport au T1 2019 (sur une base comparable et en dépit d’un chiffre d’affaires en baisse de 3%), illustrant l’efficacité des mesures de réduction des coûts mises en place au cours des deux dernières années. La marge d'EBITDA sous-jacent atteint un nouveau record de 24,6 %, portée principalement par la forte reprise des volumes dans la plupart de nos marchés et par les mesures de réduction des coûts, et malgré la hausse du coût des matières premières et de la logistique, les perturbations d'approvisionnement liées aux intempéries météorologiques aux Etats-Unis et le blocage temporaire du canal de Suez. Ainsi, la marge ressort 1.6 points au-dessus de celle du T1 2020 et 2.4 points au-dessus de celle du T1 2019.

s'élève à €240 millions au premier trimestre, en hausse de 1,8% sur un an. Le Free Cash Flow du premier trimestre s'élève à €282 millions, en hausse de 40% sur un an, reflétant la gestion disciplinée en matière de fonds de roulement malgré l’augmentation des niveaux d’activités, ainsi que l’effet de levier lié à la réduction de la dette et des pensions. Les contributions volontaires aux pensions de €0,8 milliard depuis le quatrième trimestre 2019 permettent une amélioration de plus de €100 millions par an.

, avec la finalisation de 5 cessions de lignes d'activités au premier trimestre. La cession de la sixième ligne d'activité sera clôturée au deuxième trimestre. Le renforcement de Solvay One Planet, grâce notamment aux investissements dans la transition énergétique de notre usine de carbonate de soude de Rheinberg (Allemagne). Cette initiative permet au site de devenir le site de production de Soda Ash ayant le taux d’émission de CO 2 le plus faible au niveau mondial (quel que soit le processus de production, naturel ou synthétique), tout en créant une valeur économique élevée.

Sous-jacent, en millions d’€ T1 2021 T1 2020 % % organique Chiffre d’affaires 2 373 2 474 -4,1% +1,9% EBITDA 583 569 +2,5% +10,3% Marge d’EBITDA 24,6% 23,0% +1,6pp - FCF aux actionnaires des activités poursuivies 282 202 +39,8% - FCF ratio de conversion (12 derniers mois) 54,8% 40,4% +14,4pp -

Commentaires de la CEO



“Les résultats du premier trimestre reflètent la reprise économique observée sur un grand nombre de nos marchés. Je note avec satisfaction que les mesures prises l’année dernière afin de réduire nos coûts structurellement ont permis d’aboutir à des résultats de grande qualité. Ce huitième trimestre consécutif de génération de cash positive témoigne du maintien de nos efforts dans ce domaine. Le regard fixé vers l’avenir, les investissements que nous consacrons à nos plateformes de croissance, à la qualité des services apportés aux clients et à l'innovation viendront soutenir la croissance durable du Groupe à moyen terme.”

Perspectives 20211

L'EBITDA sous-jacent de l'année est attendu dans une fourchette comprise entre €2,0 et €2,2 milliards. Le free cash flow est attendu autour de €650 millions, en hausse par rapport à l’indication précédente d’une fourchette comprise entre €600 et €650 millions.

Informations prospectives



Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.



1 Sauf détérioration supplémentaire liée à une troisième vague de Covid-19 au second semestre.

