Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 5.5.2021 klo 8.30





Ovaron huhtikuun kuukausiraportti –vuokrausaste parani vuokramarkkinan kiristymisestä huolimatta ja oli 95,05%

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste

Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä.

Huhtikuussa Ovaro myi 61 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 5,2 M€. Vuoden alusta yhtiön on myynyt yhteensä 116 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 14,3 M€. Summa sisältää maaliskuussa toteutuneen liiketilakaupan 1,2 M€.

Ovaro siirtyy strategiapäivityksen mukaisesti saneerausvaiheesta aktiiviseen kiinteistösijoitusten hoitoon sekä hankekehitykseen. Ovaro tarkastelee aktiivisesti omistuksiaan ja luopuu kohteista, joille yhtiö ei näe riittävää tuottopotentiaalia. Strategiapäivityksen yhteydessä sijoituskiinteistöjen salkkujakoa täsmennettiin ja 107 asuinhuoneistoa siirrettiin myyntikohteiksi. Myyntisalkussa on uudehkot yksittäiset asuinhuoneistot, jotka myydään pääasiassa kuluttajille omistusasuntokäyttöön. Vuokrasalkussa on yhteensä noin 1120 asuntoa.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

Ovaron vuokrausaste nousi huhtikuussa 95,05 prosenttiin. Vuokraustoiminnan järjestelyn myötä yhtiö vuokraa pääosan asunnoistaan oman henkilöstön kautta. Vuokraustiimin aktiivinen ote on tuottanut tulosta ja on osoittanut kyvykkyytensä toimia muuttuneesta vuokrausmarkkinatilanteessa. Suomessa vuokra-asuntoja on tällä hetkellä kysyntään nähden enemmän tarjolla. Vuokramarkkinat voivat kuitenkin piristyä ensi syksynä, mikäli opiskelijat pääsevät palaamaan lähiopetuksen piiriin opiskelijapaikkakunnilleen. Asuntojen myyntimäärä toteutui odotuksia paremmin.

Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

30.4.2021 31.03.2021 31.12.2020

95,05% 94,04% 93,7%





Helsinki 5.5.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet