Delårsrapport 1. kvartal 2021 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 1. kvartal 2021 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).



Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

"A.P. Møller - Mærsk kom exceptionelt godt ud af første kvartal 2021 med et rekordresultat. Den høje vækst og indtjening var drevet af solid fremgang på tværs af Ocean, logistik og havneforretningen. Høj efterspørgsel førte til flaskehalsproblemer og mangel på containere og kapacitet, hvilket sendte fragtraterne i vejret.

Vores fokus er fortsat på den langsigtede transformation af A.P. Møller - Mærsk og vi prioriterer vores kunders behov for integrerede logistikløsninger. Strategien er blevet yderligere bekræftet i første kvartal, og dialogen med vores kunder handler i stigende grad om langsigtede, værdibaserede partnerskaber frem for kortsigtede her-og-nu løsninger. Det er grundstenen for en fortsat stabil vækst i A.P. Møller - Mærsk.

Vi arbejder kontinuerligt for at sikre vores medarbejderes sikkerhed under pandemien og støtte de samfund, vi er en del af, særligt i Indien, hvor vi lige nu ser en alvorlig situation udspille sig.

Overordnet set er vi meget tilfredse med den positive udvikling i forretningen i første kvartal. Den høje indtjening leder til et afkast på den investerede kapital (ROIC) på 15,7 pct. Sammen med de stærke frie pengestrømme muliggør det yderligere investeringer i transformationen samtidig med, at vi både accelererer det eksisterende aktietilbagekøbsprogram og samtidig lancerer et nyt program på cirka USD 5 mia. over de kommende 2 år.”

