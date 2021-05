Ændring af porteføljerådgiver for afdelingerne Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL og Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest

Med virkning fra 5. maj 2021 bliver Danske Bank Asset Management porteføljerådgiver for afdelingerne Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL og Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest. Den nuværende porteføljeforvaltningsaftale med Goldman Sachs Asset Management International opsiges i forbindelse med, at Danske Bank Asset Management overtager porteføljerådgivningen.



Ændringen har effekt for følgende andelsklasser noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

DK0060548899, Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK

DK0060073252, Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d

For yderligere information se www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen



DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products