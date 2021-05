Enstar schließt Transaktion mit AXA XL ab

HAMILTON, Bermuda, May 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) hat heute bekanntgegeben, dass eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften eine Transaktion zur Bereitstellung von Adverse Development Cover (ADC) mit AXA XL, einer Abteilung von AXA, abgeschlossen hat.



Im Rahmen der Transaktion übernimmt die Tochtergesellschaft von Enstar Rückversicherungsverluste vor und bis einschließlich 31. Dezember 2019 für einen diversifizierten Mix aus globalen Privat- und Berufshaftpflichtschäden. Die Prämie entspricht der Übertragung von Schadenrückstellungen in Höhe von 90 % von 1,550 Milliarden US-Dollar (respektive 1,395 Milliarden US-Dollar).

Die Tochtergesellschaft von Enstar bietet 90 % Schutz (AXA XL übernimmt 10 %) auf zwei Ebenen. Die erste bietet eine Deckung von 1,550 Milliarden US-Dollar nach einem Selbstbehalt in Höhe von 9,438 Milliarden US-Dollar und die zweite bietet eine zusätzliche Deckung von 1,0 Milliarden US-Dollar nach einem Selbstbehalt in Höhe von 11,363 Milliarden US-Dollar.

Der Abschluss der Transaktion erfolgte nach Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und der Erfüllung verschiedener anderer Abschlussbedingungen.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der NASDAQ notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 100 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen enthalten Ausführungen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Managementteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten und tatsächliche Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik „Risikofaktoren“ in unserem Formular 10-K für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2020 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

