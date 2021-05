English French

Communiqué de presse

5 mai 2021 - N° 12

« Biodiversité et ré/assurance : un écosystème à risques »





Le Muséum national d’Histoire Naturelle publie une nouvelle étude avec le soutien de la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science

La protection de la biodiversité est devenue une urgence. A l’instar du changement climatique, la dégradation de la biodiversité engendre en effet des dangers qui se font de plus en plus menaçants. Identifier, comprendre et circonscrire les risques associés au déclin de la biodiversité est devenu un enjeu scientifique majeur, qui appelle les efforts conjugués d’institutions publiques et d’acteurs privés.

C'est pourquoi la Fondation d’entreprise SCOR pour la Science s’est associée au Muséum national d’Histoire Naturelle (MNHN) pour réaliser une étude pionnière à grande échelle sur les risques liés au déclin de la biodiversité, sous l’égide de la Chaire Biodiversité et (Ré)assurance SCOR-MNHN, créée en 2019. Le MNHN est l’un des instituts de sciences naturelles les plus renommés à travers le monde, fort de près de 400 ans de recherche en histoire naturelle.

Ce partenariat a donné naissance au rapport « Biodiversité et Ré/assurance : un écosystème à risques », qui passe en revue les liens entre activités humaines et biodiversité, examine les risques que le déclin de la biodiversité constitue pour les activités humaines futures, et explore les opportunités d'une action de protection de la biodiversité.

SCOR mettra à profit les découvertes et conclusions de cette recherche pour comprendre les risques associés au déclin de la biodiversité. Fort de cela, le Groupe pourra développer une approche intégrée de la gestion des risques liés au déclin de la biodiversité et contribuer activement à la protection et à la préservation de la biosphère.

Cliquez ici pour accéder à l’intégralité du rapport.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Les preuves du déclin de la biodiversité à l’échelle planétaire sont malheureusement sans appel. À travers ce partenariat avec le Muséum national d’Histoire Naturelle, SCOR renforce son engagement à soutenir la recherche scientifique liée aux risques, qui forme partie intégrante de l’ADN du Groupe. En tant que réassureur global, SCOR entend être à la pointe de l'expertise et de la recherche sur les risques et partager ses connaissances sur l’émergence de menaces qui fragilisent les sociétés et les économies. Dans un monde sans cesse plus risqué et incertain, l’assurance et la réassurance sont appelées à jouer un rôle de premier plan pour contribuer à un développement durable et responsable. »

