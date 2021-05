Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2021

cBrain har indgået aftale med Bolig- og Planstyrelsen





København, 5. maj 2021





cBrain har indgået aftale med Bolig- og Planstyrelsen, som har valgt at indføre F2 som styrelsens digitale platform. Bolig- og Planstyrelsen hører under Indenrigs- og Boligministeriet, og styrelsen har ca. 170 medarbejdere.

Den nye aftale med Bolig- og Planstyrelsen betyder, at cBrain allerede nu har annonceret aftaler med 5 nye danske kunder i 2021. Siden årets start har cBrain således annonceret aftaler med Danmarks Miljøportal, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet samt Kulturministeriet.

cBrain glæder sig over den fortsatte fremgang på det danske marked. Det er cBrains vurdering, at den solide fremgang bl.a. er båret af, at stadig flere myndigheder vælger at basere sig på standardsoftware i stedet for traditionelle skræddersyede IT-løsninger.





