Atos et le port d'Esbjerg lancent un projet de décarbonation pour créer un port neutre en carbone

Esbjerg, Danemark et Paris, France, le 5 mai 2021 - Atos et le port d'Esbjerg, l'un des plus grands ports de Scandinavie, ont annoncé aujourd'hui un projet de co-innovation visant à créer un port neutre en carbone et apporter une solution de décarbonation ambitieuse aux entreprises. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts d'Invest in Denmark, l'agence nationale de promotion des investissements du Danemark, qui dépend du Ministère danois des Affaires étrangères.

Le port d'Esbjerg et Atos collaborent pour créer une solution trimodale qui contribuera à la réduction des émissions de carbone dans les réseaux de transport. En calculant l'empreinte carbone en fonction des différents modes et itinéraires de transport, le port entend devenir une plateforme d’échange stratégique efficace d’un point de vue environnemental. Les entreprises logistiques maritimes, ferroviaires et routières auront la possibilité d'être proactives dans leurs stratégies de décarbonation, en choisissant le mode et l'itinéraire ayant l'empreinte carbone la plus faible et, dans le même temps, en tirant parti des économies de coûts grâce à la coopération avec le port.

Atos fournira au port d'Esbjerg une solution IoT intégrée et de bout en bout reposant sur une analyse intelligente et performante des données avec des composants d'IA intégrés tels que l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux. Grâce à l'IA, la solution trimodale intégrera toutes les demandes de fret dans une plateforme analytique, y compris les itinéraires disponibles, et calculera l'empreinte carbone en fonction des différents modes et itinéraires de transport. Ainsi, la solution permettra aux entreprises de sélectionner le mode de transport et l’itinéraire avec l'empreinte carbone la plus faible, en tenant compte du temps et du coût.

« Le gouvernement danois est résolument engagé à faire avancer la cause environnementale et réduire l'empreinte carbone grâce à la coopération public-privé. Cette collaboration pourrait faire une grande différence pour le port d'Esbjerg, qui est le premier port d'Europe en ce qui concerne l'expédition d'éoliennes offshore. Dans le même temps, elle permettra de créer des emplois verts au Danemark. J'espère que ce projet, qui combine transition verte et entreprise durable, servira d'inspiration à d'autres ports en Europe », a déclaré Jeppe Kofod, Ministre des Affaires étrangères du Danemark.

« Avoir une approche pondérée des différents modes de transport et des possibilités d'itinéraires est un défi important pour réduire l'empreinte carbone, tout en prenant en compte l'arrière-pays, le port et la mer dans la planification », a déclaré Dennis Jul Pedersen, CEO du port d'Esbjerg. « La solution trimodale que nous allons développer avec Atos sera déterminante pour permettre au port d'Esbjerg d’atteindre la neutralité carbone. Grâce à un système intégré tenant compte des réseaux de transport disponibles en Europe, elle garantira également une meilleure transparence sur les modes de transport et permettra de réaliser des économies ».

« Le Danemark s'étant fixé pour objectif de réduire ses émissions carbone, afin d’atteindre d’ici à 2030 70 % du taux d’émissions de 1990 et nous sommes fiers de contribuer à cet effort en collaborant avec le port d'Esbjerg. En tant que leader mondial du numérique sécurisé et décarboné, avec pour ambition d'atteindre « zéro émissions nette » d'ici 2028, Atos tire parti de son savoir-faire unique dans l'industrie pour contribuer à définir et atteindre les priorités de décarbonation de ses clients. Nous nous concentrons sur la réduction des émissions de carbone afin d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et de stimuler l'innovation », a déclaré Claus Larsen, responsable d'Atos au Danemark.

Fort d’un investissement total en R&D de près de 250 millions d'euros par an et plus de 15 centres de R&D dans le monde, Atos a fait de l'innovation de pointe une priorité absolue. Le Groupe a pour objectif d'être le pionnier de solutions sécurisées et décarbonées. Dans le cadre de sa mission, Atos s’est engagé à atteindre « zéro émission nette » dès 2028 et a développé un portefeuille unique de bout en bout pour soutenir ses clients dans leur démarche de décarbonation.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Atos : Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99

À propos d'Invest in Denmark

Invest in Denmark, qui fait partie du ministère des affaires étrangères du Danemark, est un service personnalisé à guichet unique destiné aux entreprises étrangères qui souhaitent établir des activités commerciales ou de recherche au Danemark.

Situé dans les points névralgiques du Danemark et du monde entier, le personnel spécialisé d'Invest in Denmark possède l'expérience des entreprises, la connaissance du secteur et des réseaux bien connectés pour conseiller les entreprises sur tous les aspects de leur implantation au Danemark.

Invest in Denmark fournit des solutions sur mesure, notamment en mettant les entreprises en contact avec les principaux contacts locaux, en organisant des visites d'information et en fournissant des analyses comparatives complètes.

L'objectif d'Invest in Denmark est d'aider les entreprises étrangères qui cherchent à s'implanter au Danemark et à collaborer avec l'un des réservoirs de talents les plus qualifiés d'Europe.

Contact presse : Nicholas Enersen, Market Director Europe at Invest in Denmark, nicene@um.dk



À propos du port d'Esbjerg

Le port d'Esbjerg est le plus grand port danois de la mer du Nord. Il s'agit du principal port de service et d'approvisionnement de l'industrie pétrolière et gazière danoise et d'une plaque tournante d'Europe du Nord pour les marchandises, en particulier le transport RoRo, c'est-à-dire les marchandises sur roues qui sont conduites sur et hors des navires.

Le port d'Esbjerg est le leader du marché européen en matière de manutention et d'expédition d'énergie éolienne. Plus des 4/5 de la capacité éolienne offshore installée en Europe ont été expédiés à partir du port.

Le port d'Esbjerg abrite plus de 200 entreprises, qui emploient ensemble plus de 10 000 personnes. Ces entreprises représentent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs de l'énergie et de l'offshore.

