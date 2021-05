Wi-Pool lance Pisciny 10, une piscine haut de gamme équipée de série avec un fond mobile connecté

Wi-Pool, concepteur de fonds mobiles et d’équipements connectés de piscine, annonce la disponibilité d’une piscine avec fond mobile tout-en-un de moins de 10 m2.

Une réelle innovation technologique sur le marchés des petites piscines

Cette innovation 100 % made in France est la réponse aux clients qui souhaitent conserver la surface utile habituellement occupée par la piscine et pour ceux désireux de réaliser une piscine sans démarches administratives. Concrètement, Pisciny 10 comprend un fond mobile connecté IVY, une piscine Le Bassin Francais de 9,9 m2 garantie 10 ans, une double plage immergeable PLAGY, une filtration connectée FILTY, un revêtement PVC haut de gamme texturé, un éclairage LED périphérique, un chauffage intégré et une isolation du bassin...... Une piscine avec un niveau de finition prémium à un prix extrêmement compétitif.

Fabriqué avec les meilleurs matériaux et procédés du marché pour garantir fiabilité et longévité, Pisciny 10 est disponible en plusieurs coloris. La sécurité du bassin est totale avec un fond mobile conforme à la norme NF P90 308 et la possibilité de moduler la profondeur permet de multiplier les usages à l’infini : une pataugeoire de 10 cm pour les plus petits, une piscine de jeu de 50cm pour les enfants, l'apéro les pieds dans l'eau pour les plus grands...

Écoresponsable (moins de consommation d'eau, de produits, d'électricité) il n'en reste pas moins un produit entièrement connecté. Le pilotage de tous les accessoires de la piscine (filtration, éclairage, chauffage) et celui du fond mobile sont réunis en une seule application facile et intuitive, compatible Iphone & Android.

Un mode de commercialisation et d’installation unique sur le marché

Wi-Pool a réinventé l’usage du bassin et propose une nouvelle expérience : acheter la piscine la plus simple et la plus avancé techniquement en trois clics. Wi-Pool propose une nouvelle manière de penser, choisir et acheter sa piscine en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies. Elle offre la possibilité de réserver son futur bassin directement en ligne, de recevoir les échantillons de revêtements à domicile pour choisir les couleurs de revêtement et de réserver son créneau pour une installation en 1 journée. Fini les devis compliqués qui intègrent de nombreuses options et les interminables réunions de chantier. L'offre est claire et transparente. Dans un contexte où il faut attendre jusqu’à 12 mois pour faire son premier plongeon, Wi-Poll garantit une installation en quatre semaines.

Antoine DEBOIS-FROGE, fondateur de Wi-Pool « Cette nouvelle gamme confirme notre volonté de proposer au plus grand nombre le meilleur de la piscine sans ses contraintes : simple à acheter, simple à utiliser, simple à entretenir il est possible de prendre le contrôle de sa piscine dès son acquisition et pour tout sa durée d’utilisation, depuis son smartphone. Nos clients n’ont plus à choisir entre la qualité, la disponibilité, la polyvalence et l’écoresponsabilité, PISCINY 10 apporte une réponse unique pour un tarif de 34 500 €, installé en une journée et sans permis de construire ».