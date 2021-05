Vanstar fait son entrée sur le marché OTCQX

English French

MONTRÉAL, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar inc. (« Vanstar », ou la « Société ») (TSX. V - VSR) (OTCQX: VMNGF) (FRA: 1V8) est heureuse d’annoncer que la Société s'est qualifiée aux fins des négociations sur le marché OTCQX Best Market. Vanstar est passée du marché Pink® à l’OTCQX et a commencé à se négocier aujourd’hui sur l’OTCQX sous le symbole VMNGF.



JC St-Amour, président et chef de la direction de Vanstar, a déclaré : « Notre base d’investisseurs américains est un groupe important d’actionnaires et je suis heureux d’avoir accédé au marché OTCQX afin d’offrir plus de transparence et d’accroître notre exposition à l’un des plus grands marchés mondiaux. Vanstar possède plusieurs propriétés aurifères très prometteuses au Québec, dont notre propriété phare, le projet Nelligan dont nous sommes copropriétaires et que nous développons avec IAMGOLD. Le projet Nelligan abrite un gisement aurifère de classe mondiale, est situé dans l’une des meilleures juridictions minières au monde et est exploré et développé conjointement par une société minière prospère et expérimentée, IAMGOLD. Cette année promet d’en être une passionnante pour Vanstar avec les résultats d’exploration attendus de Nelligan et de nos autres propriétés aurifères. »

Le passage au marché OTCQX est une étape importante pour les sociétés qui cherchent à offrir des transactions transparentes à leurs investisseurs américains. Pour les sociétés cotées sur une bourse internationale qualifiée, les normes de marché simplifiées leur permettent d’utiliser les rapports de leur marché national pour rendre leurs informations disponibles aux États-Unis. Pour se qualifier pour l’OTCQX, les sociétés doivent respecter des normes financières élevées, suivre les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et démontrer qu’ils se conforment aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Vanstar



Ressources Minières Vanstar inc. est une société d’exploration aurifère possédant des propriétés situées dans le Nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (3,2 millions d’onces d’or inférées, NI 43-101 octobre 2019) et 1 % en NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l’année » lors du gala Xplor 2019 de l’Association d’exploration minière du Québec. Vanstar détient également 100 % de la propriété Felix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l’est de la propriété Amex Perron) et 100 % d’Amanda, une propriété de 7677 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques allant jusqu’à 12,1 g/t Au sur 3 mètres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou à l’exactitude de son contenu.

