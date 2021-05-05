Hazeltree 透過 Hazeltree AANA Estimator™ 回應客戶對確定 UMR 合規性的需求

紐約, May 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是為投資經理提供綜合庫務管理和投資組合融資解決方案的領先供應商，今天宣佈推出 Hazeltree AANA ESTAMOR ™來回應客戶需求。直至 2022 年 9 月，估計有 1,000 家買方公司可能符合監管 UMR（未結算保證金規則）第 5 或第 6 階段合規的門檻。AANA（平均名義數額總額）是決定一家公司是否在授權範圍內的指標。Hazeltree 的 AANA Estimator 可利用公司的內部數據或其交易對手的數據，以執行此關鍵計算。Hazeltree AANA Estimator 可在 Hazeltree 的抵押品管理解決方案中，作為動態窗口小部件被立即使用。



Hazeltree 採用工作流程過程方法來實現 UMR 合規性，其 AANA 估算器是對原本功能強勁的 Hazeltree Collateral Manager™ 產品的補強。該流程方法已在前面詳細介紹，並且可在公司內由 HedgeLegal 撰寫的 《UMR 全面指南》 中找到。

Hazeltree 行政總裁 Sameer Shalaby 說：「我們的 AANA 估算器是當公司要承擔遵守 UMR 的巨大成本及營運負擔時必不可少的工具。我們正與客戶合作，在滿足 UMR 要求的前提下，提高管理抵押品的營運效率。我們正在鼓勵客戶為 UMR 合規做好準備，而 AANA 估算器是了解其義務的重要第一步。」

而可能在 UMR 範圍內的公司，必須在截止日期臨近前解決幾個關鍵問題，包括：

公司什麼時候會受 UMR 的約束? 如果在第 5 或第 6 階段不受 UMR 的約束，公司將如何監控並為可能超出此重要的監管門檻做準備？

公司是否準備好獨立計算 SIMM 或標準進度表需求，還是依賴交易對手提供每日需求？

為了獨立計算 SIMM，是否已選擇供應商來提供該計算？

對承諾隔離抵押品將使用哪種監各模式（第三方或三方）？ 將使用哪個監管人？

如何解決初始保證金爭議？

公司是否準備好將所需的複雜 UMR 組件連接起來，以滿足法律管轄權的日常監管需求？

Shalaby 說：「 Hazeltree 已做充分準備，解決公司在遵循 UMR 合規所面臨的全面問題。「AANA Estimator 是該整體 UMR 組件包中的重要組成部分。」

關於 Hazeltree

Hazeltree 是以雲端為本的庫務管理解決方案的領先供應商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金行政人、金融機構以及養老基金等提供強大、積極主動的表現提升與風險緩解功能，可從營運中生成 Alpha 值，並減少一系列流動性及資金風險，並簡化營運。Hazeltree 的整合財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品及保證金管理，以及交易對手管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。