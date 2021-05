Atos og Esbjerg Havn starter fælles decarboniseringsprojekt for at få en CO2-neutral havn

Esbjerg og Paris, 5 May 2021 – Atos og Esbjerg Havn, en af de største havne i Skandinavien, annoncerede i dag et fælles co-innovationsprojekt for at skabe en førende CO2-neutral havn med en dedikeret, ambitiøs løsning til dekarbonisering til deres kunder. De to parter blev bragt sammen gennem en indsats af Invest in Denmark, som er Danmarks nationale investeringsfremmende agentur under Udenrigsministeriet.

Esbjerg Havn og Atos samarbejder for at skabe en trimodal løsning, der vil bidrage til reduktion af CO2-emissioner i rutenetværk. Ved at beregne CO2-fodaftrykket i henhold til forskellige transportformer og ruter sigter havnen mod at blive en effektiv, central logistisk lokation, hvor logistikfirmaer inden for sø-, jernbane- og lastbiltransport får mulighed for at være proaktive i deres dekarboniseringsstrategier ved at vælge tilstand og rute med det laveste CO2-fodaftryk og samtidig udnytte omkostningsbesparelser takket være samarbejdet med havnen.

Atos vil give Esbjerg Havn en integreret og ende-til-ende-løsning med teknologifunktioner baseret på intelligent, højtydende dataanalyse med indbyggede AI-komponenter såsom maskinindlæring og neurale netværk. Med intelligente udvalg på grund af AI vil trimodal-løsningen inkorporere alle fragtanmodninger på en digital analyseplatform, inklusive tilgængelige ruter, og den beregner CO2-fodaftrykket alt efter de forskellige transportformer og ruter. På denne måde vil løsningen gøre det muligt for virksomheder at vælge den bedste tilstand og rute med det laveste CO2-fodaftryk under hensyntagen til tid og omkostninger.

"Den danske regering har opmærksomheden rettet mod, hvordan vi kan fremme den grønne dagsorden og reducere CO2-fodaftrykket gennem et offentlig-privat samarbejde. Dette samarbejde rummer potentialet til at gøre en enorm forskel for Europas førende havn til forsendelse af havvindturbiner. Samtidig vil det bringe grønne arbejdspladser til Danmark. Jeg håber, at denne kombination af grøn overgang og bæredygtig forretning vil tjene som inspiration for andre havne i hele Europa", siger Jeppe Kofod, Indenrigsminister i Danmark.

"At have en vægtet tilgang til de forskellige transportformer og rutemuligheder er en vigtig udfordring ved reducering af CO2-fodaftrykket, samtidig med at man medtager baglandet, havnen og havet i sine overvejelser under planlægningen", siger Dennis Jul Pedersen, administrerende direktør for Esbjerg Havn. "Trimodal-løsningen i samarbejde med Atos vil være medvirkende til at opnå CO2-neutralitet for Esbjerg Havn, og med et integreret system på tværs af de tilgængelige transportnet i Europa vil det også give større gennemsigtighed vedrørende transportformer og nedsætte udgifterne."

"Nu da Danmark er klar til at reducere emissionerne til 70 % af dets CO2-niveauer fra 1990 inden 2030, er vi stolte over at have et samarbejde med Esbjerg Havn om at skabe en bæredygtig fremtid for Danmark. Som førende på verdensplan inden for sikre og dekarboniserede digitale løsninger med en bestemt ambition om at nå netto nul i 2028 er Atos stolte over at kunne udnytte sin unikke knowhow inden for industrien til at understøtte og forme sine kunders prioriteter angående dekarbonisering. Vi fokuserer på reduktion af CO2 for at forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne og fremme innovation for at opnå succes", siger Claus Larsen, Leder af Atos i Danmark.

Atos har, med en samlet investering i forskning og udvikling på 250 millioner EUR om året og mere end 15 forsknings- og udviklingscentre over hele verden, gjort avanceret innovation til en topprioritet. Gruppen sigter mod at blive banebrydende inden for sikre og dekarboniserede løsninger, der giver værdi til samfundet. Som en del af deres mission fastsatte Atos deres ambition til at nå ned på netto nul-emissioner allerede i 2028 og udviklede en unik ende-til-ende portefølje for at hjælpe deres kunder på deres dekarboniseringsrejse.

Invest in Denmark

Som Danmarks nationale organisation for tiltrækning af udenlandske investeringer og virksomheder, er Invest in Denmark forankret i Udenrigsministeriet som en del af Trade Council.

Invest in Denmark har specialiserede medarbejdere på udvalgte ambassader, innovationscentre og generalkonsulater i Europa, Asien og Nordamerika. Investeringsfremmemedarbejderne ude i verden opsøger potentielle udenlandske investorer med henblik på at identificere konkrete projekter.

Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark.

Om Esbjerg Havn

Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Esbjerg Havn er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport, herunder særligt RoRo-transport (transport gods på trailere, der rulles af og på skibene).

Samtidig er Esbjerg Havn europæisk markedsleder, når det gælder håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end fire femtedele af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

Esbjerg Havn huser mere end 200 virksomheder, som tilsammen beskæftiger over 10.000 medarbejdere. Virksomhederne danner sammen en fuld forsyningskæde til offshore- og energiindustrien.

Om Atos

Atos er førende på verdensplan inden for digital transformation med 105.000 ansatte og en årlig omsætning på over 11 mia. EUR. Koncernen, der er Europas nummer et inden for cybersikkerhed, cloud og højtydende databehandling, leverer skræddersyede ende-til-ende løsninger til alle brancher i 71 lande. Atos, der er en pioner inden for dekarboniseringstjenester og -produkter, har forpligtet sig til at yde sikre og dekarboniserede digitale tjenester til sine kunder. Atos opererer under mærkerne Atos og Atos|Syntel. Atos er et SE (Societas Europaea), noteret på CAC40 Paris aktieindekset.

Atos' formål er at hjælpe med at designe fremtiden inden for informationsområdet. Deres ekspertise og tjenester understøtter udviklingen af viden, uddannelse og forskning med en multikulturel tilgang og bidrager til udviklingen af videnskabelig og teknologisk ekspertise. Overalt i verden gør koncernen det muligt for sine kunder og medarbejdere og medlemmer af samfund som helhed at leve, arbejde og udvikle sig bæredygtigt i et sikkert og beskyttet informationsrum.

