STMicroelectronics - Rapport développement durable 2021 : STMicroelectronics intensifie ses programmes et ses engagements en faveur du développement durable

PR No: C3000C

Rapport développement durable 2021 : STMicroelectronics intensifie ses programmes et ses engagements en faveur du développement durable

Genève (Suisse), le 5 mai 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce aujourd’hui la publication de son 24e rapport sur le développement durable qui détaille les performances du Groupe durant l’année 2020.

« Depuis le début de l’année 2020, le monde a changé et la pandémie a transformé notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Durant cette période difficile, ST a fait preuve de résilience à tous les niveaux, continuant de créer des technologies pour un monde durable selon une approche durable et de générer de la valeur à long terme pour ses employés et l’ensemble de ses parties prenantes. En décembre 2020, nous avons franchi une étape importante marquée par l’accélération de nos efforts en annonçant notre engagement à devenir neutre en carbone dès 2027. Pour atteindre cet objectif très ambitieux, nous avons élaboré un programme complet et nous mobiliserons l’appui de parties prenantes et l’expertise de partenaires dans une approche collaborative », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

Depuis plus de 25 ans, le développement durable fait partie intégrante de l’ADN, des valeurs et du modèle d’entreprise de STMicroelectronics. En collaboration avec ses clients et ses partenaires, ST crée des technologies innovantes qui contribuent de façon significative à relever les défis environnementaux et sociétaux auxquels notre planète est aujourd’hui confrontée. Conformément à ses engagements visant à limiter le réchauffement climatique — un défi mondial qui exige une action collective —, ST a accéléré ses objectifs de développement durable et élaboré une feuille de route pour devenir neutre en carbone dès 2027, année du 40e anniversaire de la création du Groupe.

Protéger l’environnement

Depuis de nombreuses années, ST travaille activement à la réduction de son empreinte environnementale avec des programmes dédiés. En intégrant STMicroelectronics pour la première fois en 2020 dans sa « liste A », le CDP1 distingue les engagements et les actions de l’entreprise face au changement climatique, notamment :

l’objectif que s’est fixé la Société de devenir neutre en carbone dès 2027, l’une des dates les plus proches prévues par une société de semiconducteurs au niveau mondial ;

l’adhésion à l’initiative Science Based Targets (SBTi 2 ). À la fin de l’année 2020, ST était la seule société de semiconducteurs ayant des objectifs validés par l’initiative SBTi visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C maximum ;

). À la fin de l’année 2020, ST était la seule société de semiconducteurs ayant des objectifs validés par l’initiative SBTi visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C maximum ; la baisse de nos émissions totales de gaz à effet de serre (GES) de 19 % en termes absolus par rapport à 2019 ;

l’achat de 40 % d’électricité issue de sources renouvelables, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2019, avec l’engagement de s’approvisionner en énergie provenant de sources 100 % renouvelables dès 2027.

Donner la p riorité à l’humain

Face à la pandémie de COVID-19, la priorité de ST a été de protéger ses 46 000 employés qui ont plus que jamais, au cours de l’année écoulée, démontré leur résilience ainsi que leur engagement vis-à-vis des communautés au sein desquelles ils vivent et travaillent ; ST a ainsi :

déployé les mesures les plus strictes pour protéger la santé et la sécurité des employés travaillant sur ses sites afin d’assurer la continuité de ses activités, dans le respect des réglementations mondiales et locales ;

permis à 15 000 collaborateurs de travailler à domicile. La Société a mis en place un nouveau programme d’assistance aux employés baptisé « STCare » pour les aider à gérer les contraintes inhérentes au télétravail ;

effectué des dons en nature et en espèces au bénéfice d’hôpitaux et de la protection de parties prenantes ;

augmenté en 2020 son indice d’engagement des employés avec 81 % des salariés recommandant ST comme une entreprise où il fait bon travailler, soit une hausse de 4 points par rapport à 2019 ;

baissé le taux de cas enregistrables (blessures et maladies) qui est passé de 0,16 en 2019 à 0,15 en 2020, en bonne voie pour atteindre l’objectif fixé par ST pour 2025 ;

augmenté de 49 % en 2020 par rapport à 2019 le nombre de fournisseurs audités selon les standards et la méthodologie RBA3.

Créer l’innovation , guidée par les besoins de no s clients

ST continue de créer un « canal d’innovation » dans le but de développer des produits et des solutions leaders sur le marché qui permettent à ses clients de nourrir leur croissance future. Grâce à cette approche, ST continue de repousser les limites des technologies et applications de rupture, conformément à ses objectifs stratégiques ; ST a notamment :

investi 15,2 % de son chiffre d’affaires (soit 1,55 milliard de dollars US), dans la R&D afin de soutenir l’innovation ;

conçu 63 % de nouveaux produits identifiés comme « responsables » 4 ; 18,5 % de son chiffre d’affaires total ont été générés par le portefeuille de produits responsables de la Société ;

; 18,5 % de son chiffre d’affaires total ont été générés par le portefeuille de produits responsables de la Société ; continué le développement de ses programmes stratégiques basés sur des technologies et des produits qui utilisent le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et les performances dans tous les marchés finaux que ST adresse ;

créé un « Innovation office », dont le rôle est de renforcer ses capacités de détection de talents (à l’intérieur comme à l’extérieur de la Société) et de coopération afin de soutenir, stimuler et amplifier le processus d’innovation continue ;

poursuivi son programme en faveur de l’innovation ouverte avec 143 partenariats actifs en R&D à travers le monde.





Ce 24e rapport présente les faits marquants et détaille les performances de ST en matière de développement durable en 2020, ainsi que ses ambitions et objectifs à plus long terme pour 2025, conformément aux dix principes du Pacte mondial5 et aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il est conforme aux standards de la Global Reporting Initiative (GRI), aux normes de comptabilité durable du SASB (Sustainable Accounting Standards Board) et aux directives du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD — Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Ce rapport a été vérifié par une tierce partie.

L’édition 2021 du rapport sur le développement durable publié par STMicroelectronics (performance 2020) peut être consulté ici et téléchargé au format PDF ici.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

1 CDP: www.cdp.net

2 L’initiative SBT (Science Based Targets initiative) est menée en collaboration avec le CDP (Carbon Disclosure Project), l’institut des ressources mondiales (WRI - World Resources Institute), le fonds mondial pour la nature (WWF) et le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC). Cette initiative encourage les entreprises à établir des objectifs visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en s’appuyant sur des données scientifiques en conformité avec l’accord de Paris (COP 21). Cette initiative regroupe déjà plus de 1 000 entreprises du monde entier.

3 La Responsible Business Alliance (RBA) est la plus importante coalition industrielle au monde dédiée à la responsabilité sociale des entreprises opérant dans des chaînes d’approvisionnement mondiales.

4 Les produits responsables sont des produits qui apportent des avantages sur le plan environnemental et sociétal.

5 Le Pacte Mondial des Nations Unies demande aux entreprises d’adopter, d’appuyer et de promulguer, dans leur sphère d’influence, un ensemble de valeurs fondamentales dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Informations complémentaires : www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html

