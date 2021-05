English Finnish

Michael Rauterkus nimitetty Uponorin toimitusjohtajaksi



Uponorin hallitus on nimittänyt Michael Rauterkusin Uponorin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 21.8.2021.



Michael Rauterkusilla on pitkä kokemus, laaja osaaminen ja hyvät verkostot toimialalta, sillä hän on viimeksi työskennellyt saksalaisen vesi- ja suihkutuotevalmistaja Grohe AG:n toimitusjohtajana. Hänen toimitusjohtajakaudella vuosina 2015–2019 Grohesta kasvoi kylpyhuone- ja keittiöratkaisujen globaali markkinajohtaja. Tätä ennen hän toimi Grohella useissa tehtävissä vuodesta 2006 lähtien. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt muun muassa Hasbro Inc.:ssä, Levi Strauss & Co.:ssa sekä Kraft Jacobs Suchardilla (nykyisin Mondelez).



”Olen todella tyytyväinen, että saamme Michael Rauterkusin johtamaan Uponoria yhtiön seuraavaan vaiheeseen, ja odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Hän on visionäärinen johtaja, jolla on vahva strateginen ote ja hän tuntee toimialamme läpikohtaisin”, kertoo Uponorin hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi.



”Olen todella innoissani päästessäni työskentelemään Uponorissa, joka on alansa johtava, ikoninen brändi ja vahva globaali yritys. Uponorin toimiala on minulle tärkeä, sillä vedenjakelu ja energiatehokkuus ovat suuressa roolissa ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Olen innokas perehtymään Uponorin liiketoimintaan, tapaamaan uponorilaisia eri markkinoilla, vierailemaan tuotantolaitoksilla ja keskustelemaan asiakkaiden sekä omistajien kanssa Uponorin tulevaisuudesta. On hienoa päästä johtamaan yli satavuotiasta Uponoria yhtiön seuraavaan kehitysvaiheeseen”, Michael Rauterkus sanoo.



Uponor ilmoitti 12.2.2021, että sen nykyinen toimitusjohtaja Jyri Luomakoski jättää tehtävänsä 20.8.2021.





