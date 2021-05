Kia Canada démarre en force au deuxième trimestre avec un mois d’avril record

English French

8 040 unités vendues – un record de tous les temps pour un mois d’avril pour la marque



580 unités véhicules d’occasion certifiés vendues et un autre record de tous les temps pour un mois d’avril

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après son record historique pour un 1er trimestre, Kia Canada a enregistré un autre record de tous les temps le mois dernier en battant son record pour un mois d’avril avec ses 8 040 unités vendues. Le Kia Seltos continue de siéger à titre de grand favori des consommateurs avec ses 1 837 unités vendues, suivi de la Forte et du Sportage qui ont fait respectivement 1 552 et 1 304 nouveaux propriétaires. La marque a également enregistré ses meilleures ventes de véhicules d’occasion certifiés pour un mois d’avril c’est-à-dire 580 unités livrées. Ces premiers mois de 2021 qui totalisent 23 800 unités vendues constituent le meilleur départ pour Kia Canada toutes années confondues depuis ses débuts.

« Kia est assurément en voie de connaître une autre excellente année en 2021 », a affirmé M. Elias El-Achhab, directeur de l’exploitation de Kia Canada. « Il est remarquable de voir que les Canadiens adoptent non seulement nos nouveaux produits comme le Kia Seltos, mais de constater également que nos véhicules d’occasion certifiés sont de plus en plus reconnus pour leur valeur et leur qualité durable ».

Poursuivant sur cette formidable lancée, Kia Canada a le grand plaisir de présenter la toute nouvelle Kia Carnival 2022 et une mise à jour de la Kia Stinger 2022, offertes dès maintenant dans ses concessions.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Motors Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète des véhicules primés de Kia offre une qualité de classe mondiale et assure la satisfaction de ses clients grâce à un réseau de 196 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Toronto, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec.

Qu’il s’agisse de modèles compacts, de multisegments ou de véhicules électriques parmi les meilleurs de l’industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d’ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Veuillez communiquer avec Frédéric Tremblay ou Myriam Valcin pour de plus amples renseignements.

Frédéric Tremblay

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

Myriam Valcin

Strategic Objectives

mvalcin@strategicobjectives.com