L’IFIC soumet une demande aux ACVM relativement à la déclaration des activités externes

TORONTO, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui son mémoire auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en réponse aux modifications proposées au Règlement 33-109 et ses concordants – Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l’inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modification des délais de dépôt.



« La déclaration des activités externes offre depuis longtemps une occasion de réduire le fardeau réglementaire dans le secteur des fonds d’investissement », a déclaré Arnie Hochman, vice-président, Politiques et conseiller juridique, IFIC. « Nous soutenons les efforts des ACVM visant à clarifier ce point, mais des directives supplémentaires sont nécessaires pour réduire l’incertitude et les risques de confusion et pour que nous soyons en mesure d’atteindre pleinement les objectifs des modifications proposées. »

L’IFIC a formulé un certain nombre de recommandations, notamment fournir plus de précisions en ce qui concerne les catégories « Autres activités liées aux valeurs mobilières » et « Prestation de services financiers ou liés aux finances » des activités externes; apporter des modifications visant à mieux contextualiser les concepts de « postes d’influence » et de « sensibilité »; et adopter un calendrier unique pour la production de rapports.

