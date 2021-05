Sogeclair: Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021

English French

Blagnac, France, le 05 mai 2021-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021 : - 33,7% à 28,7M€

A périmètre et taux de change constants* : - 28,7%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2021, clos le 31 mars 2021. Le chiffre d’affaires baisse de 28,7% à périmètre et taux de change constants compte tenu d’un effet de base élevé du 1er trimestre 2020 pré-Covid-19.

*Les variations de change sur la période représentent 0,7M€ contre 0,3M€ en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -2,1M€.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

T1-2021 Chiffre d’affaires (M€)

T1-2020



Variation en %



Aerospace

A périmètre et taux de change constants 21,5

22,0 33,9

31,8 -36,7%

-30,7% Simulation

A périmètre et taux de change constants 7,0

7,0

9,2

9,2

-24,4%

-23,7%

Véhiculier 0,3 0,1 +83,0% Total 28,7 43,3 -33,7% Dont international

13,7 24,6 -44,4%





















Les écarts sont dus aux arrondis.



La division aerospace (74,7% du CA) baisse de 36,7% et de 30,7% à périmètre et taux de change constants. L’évolution de périmètre concerne la filiale allemande sortie en décembre 2020, la new-company en Allemagne a redémarré en mars 2021 sous une forme très fortement réduite.

L’activité est en croissance pour le 3ème trimestre consécutif. Sur le 1er trimestre, les produits sont en repli de 46% sous l’effet de la baisse de cadence des avions long-courriers. Globalement, l’aviation commerciale recule de 65% représentant 23,8% du chiffre d’affaires, tandis que l’aviation d’affaires progresse de 2,3% représentant 43,7% du chiffre d’affaires. Le spatial progresse fortement de 28,2% représentant 4,7% du chiffre d’affaires.

La division simulation (24,3% du CA) baisse de 24,4% sous l’effet de base lié en 2020 à un montant d’achats sur affaires supérieur de plus de 2M€ par rapport au T1 2021. La filiale Oktal-Sydac qui représente un peu moins de 50% de la division a fait, début avril, l’objet d’une attaque informatique. Les mesures mises en place permettent d’anticiper un retour progressif à la normale courant mai.

Une augmentation de capital en numéraire de 10M€ a été réalisée par Dassault Systèmes dans la filiale A.V.Simulation dont Oktal (Sogeclair) détient désormais 55,25% et Renault 29,75%.

La division véhiculier (0,9% du CA) progresse de 83% sous un effet de base lié à une activité très faible au T1 2020.

Par zone géographique 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 15,1 52,4% -19,6% Europe 5,9 20,6% -55,3% Amérique 6,0 21,0% -36,3% Asie-Pacifique 1,6 5,5% +3,7% Reste du monde 0,1 0,4% -64,2%













Les écarts sont dus aux arrondis.



Si la zone France recule de 19,6% contre 27,6% sur l’année 2020, elle progresse pour le 3ème trimestre consécutif sous l’effet de gain de contrats dans l’aviation d’affaires.

C’est principalement l’Europe qui pâtit notamment de la restructuration en Allemagne et de la baisse de l’aviation commerciale.

L’Amérique baisse de 36,3% et l’Asie Pacifique progresse de 3,7% grâce à un redémarrage plus rapide de son économie.

Par activité CA 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement 6,6 23,1% -23,9% Série 9,2 32,0% -37,8% Produits 12,9 44,9% -34,9%













L’activité développement représente 23% du chiffre d’affaires, l’activité série représente 32% et les produits comptent pour 45% du chiffre d’affaires représentant ainsi la première activité de Sogeclair.

Perspectives

Lors de l’Assemblée Générale du 12 mai prochain, un dividende de 0,90€ par action avec option de paiement en titres sera soumis au vote. Le Président Directeur Général et sa famille (66% du capital) ont fait part de leur intention de percevoir leurs dividendes en actions.

Comme anticipé, le 1er trimestre marque la fin de l’adaptation de SOGECLAIR aux conséquences de la crise sanitaire sur l’aéronautique et sur l’automobile. Les mesures prises en 2020, le maintien d’une politique de R&D soutenue par les plans de relance, et un bilan renforcé permettent de poursuivre la transformation de SOGECLAIR qui sera présentée au 2ème semestre. La suite de l’exercice devrait confirmer la croissance annoncée au-delà de ce 1er trimestre.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2021, le 21 juillet 2021 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com - +33(0)5 61 71 70 33

