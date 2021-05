English French

Impulse, la nouvelle offre de solutions IoT de LACROIX

récompensée

L’offre Impulse de LACROIX, dédiée au développement de solutions IoT industrielles et d’applications électroniques critiques, a remporté le prix « Innovation/Tech » pour sa solution SmartPole dans le cadre du Datavenue Challenge 2021. Organisé par Orange, ce concours a pour objectif de valoriser des services innovants s’appuyant sur les technologies IoT pour aider les entreprises à améliorer leur performance.

Lancée début 2021 et issue de la fusion des capacités de R&D de l’activité électronique de LACROIX et d’eSoftThings, Impulse est la nouvelle offre clé-en-main du Groupe, de la conception à la fabrication de solutions électroniques et logicielles. Impulse apporte une réponse forte créatrice de valeur aux défis des entreprises d’aujourd’hui, confrontées à l’accélération des cycles technologiques, et l’impact des technologies connectées et l’IoT sur leurs modèles économiques.

Véritable « accélérateur technologique », Impulse apporte une valeur ajoutée aux projets de ses clients, en s’appuyant sur sa maîtrise de nombreuses technologies clés comme la connectivité, la puissance, les systèmes de vision, l’Intelligence Artificielle et la data, l’IoT, l’interface Homme-Machine, la mécatronique, l’audio/acoustique ou encore la cybersécurité.

Le SmartPole, solution lauréate du Datavenue Challenge d’Orange

Dans le cadre du Datavenue Challenge 2021 organisé par Orange, Impulse a présenté « SmartPole », une solution de monitoring à distance en temps réel de détection de chute de poteaux industriels, qu’ils soient téléphoniques ou d’éclairage, à travers un réseau de capteurs fixés directement sur ces poteaux. La solution « SmartPole » a été sélectionnée dans la catégorie « Innovation/Tech », par Orange et ses différents partenaires experts IoT membres du jury, parmi 150 dossiers reçus et 30 solutions nominées : une première récompense pour les équipes Impulse de LACROIX.

« Il s’agit d’améliorer l’efficacité de la maintenance, en identifiant les poteaux tombés, endommagés ou une structure verticale qui risque de s’effondrer. SmartPole répond aux besoins concrets des gestionnaires d’infrastructures, des opérateurs et des fabricants d’infrastructures : minimiser le temps d'arrêt des services, limiter à distance les dommages à proximité et les risques physiques dus à la chute de poteaux et enfin optimiser l’inventaire grâce à la réduction des coûts économiques et écologiques. » explique Guillaume Macaigne, Directeur business development Innovation & IoT au sein de LACROIX

Le développement de solutions IoT industrielles comme un levier majeur de la croissance

Ce succès suit la sélection par Amazon de l’offre Impulse. Pour rappel, en décembre 2020, LACROIX avait déjà annoncé son intégration dans le programme Consulting and Professionnel Service (CPS) d’Amazon. En tant que consultant stratégique et prestataire de services design et développement, l’équipe Impulse de LACROIX répond ainsi déjà aux besoins des clients et partenaires d’Amazon qui souhaitent intégrer la commande vocale intelligente à leurs offres. Fidèle témoignage de la transformation de LACROIX, Impulse constitue ainsi un relais de croissance extrêmement prometteur pour les années à venir.

« En se positionnant sur une grande partie de la chaîne de valeur IoT, notre offre Impulse vient répondre aux besoins croissants de nos clients d’être accompagnés de la conception à l’industrialisation avec des équipements toujours plus smart. Il s’agit là d’un pilier essentiel de notre nouveau plan Leadership 2025. Cette reconnaissance par un partenaire stratégique comme Orange constitue ainsi un témoignage fort de la pertinence de notre positionnement et vient renforcer notre confiance et notre engagement dans une nouvelle ère de croissance durable pour LACROIX. », confirme Vincent Bedouin, Président-directeur général de LACROIX

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie contribue à rendre nos cadres de vie plus simples, durables et sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements et des technologies connectés.

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions d’un monde plus intelligent.

Contacts















ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14

Pièce jointe