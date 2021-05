MARE NOSTRUM

Grands Travaux Facilities obtient la certification Hyperbare

Grenoble, le 5 mai 2021 – 18h00 - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, obtient la certification Hyperbare sous sa marque Grands Travaux Facilities pour les métiers exercés dans le cadre de travaux industriels maritimes et démontre ainsi sa capacité à proposer à ses clients de nouvelles expertises dans le secteur très spécialisé des Grands Chantiers.

L’obtention de cette certification est une étape obligatoire pour exercer les métiers très spécialisés de scaphandriers, inspecteurs scaphandriers et tunneliers qui réalisent des travaux dans un environnement où la pression relative est supérieure à 100 hectopascals (hyperbares). Fort de cette nouvelle expertise dans l’activité subaquatique, Mare Nostrum prouve sa faculté à mettre en œuvre et à maintenir les conditions nécessaires à la réalisation en sécurité des travaux de ses clients.

En enrichissant son portefeuille d’activités de cette certification, Mare Nostrum poursuit le plan de développement de sa marque Grands Travaux Facilities1 en proposant à ses clients son expertise dans le recrutement du personnel spécifique à la réalisation de travaux maritimes de qualité.

Le renforcement des savoir-faire du Groupe en matière de prestations de services dans le secteur des Ressources Humaine illustre la volonté de Mare Nostrum de mettre en œuvre son plan de développement afin de doubler de taille d’ici 4 ans.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochains RDV :

18 juin 2021 : Assemblée Générale

27 juillet 2021 : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2021

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 300 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR



Contacts

Mare Nostrum Aelium Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr









1 Communiqué du 3 décembre 2020

