Les Vêtements de Sport Gildan publie ses résultats pour le premier trimestre de 2021 et rétablit son dividende trimestriel

(tous les montants sont en dollars américains, à moins d’indication contraire)

1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures

financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse

La stratégie « Retour à l’essentiel » donne lieu à une performance solide pour le trimestre

Ventes de 590 millions de dollars, en hausse de 28 % par rapport à l’exercice précédent

Bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de 0,50 $ et bénéfice dilué par action ajusté 1 de 0,48 $, compte tenu d’une incidence favorable non récurrente de 0,09 $ attribuable au programme d’aide pandémique pour les utilisateurs de coton (Pandemic Assistance for Cotton Users ou « PACU ») de l’USDA

de 0,48 $, compte tenu d’une incidence favorable non récurrente de 0,09 $ attribuable au programme d’aide pandémique pour les utilisateurs de coton (Pandemic Assistance for Cotton Users ou « PACU ») de l’USDA Marge opérationnelle de 19,3 %; marge opérationnelle ajustée 1 de 18,7 %, compte tenu d’une incidence favorable de 300 points de base attribuable au PACU

de 18,7 %, compte tenu d’une incidence favorable de 300 points de base attribuable au PACU Rétablissement d’un dividende trimestriel de 0,154 $ par action, soit le même niveau qu’avant la suspension



MONTRÉAL, 05 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) annonce aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre clos le 4 avril 2021.

« Nos résultats du premier trimestre reflètent un début de 2021 en force, les économies continues découlant de notre stratégie Retour à l’essentiel ayant soutenu les ventes dans tous les réseaux et donné lieu à une performance solide sur le plan de la marge opérationnelle, ce qui nous a permis de dégager un bénéfice net considérablement plus élevé qu’à l’exercice précédent et au premier trimestre de 2019 », a déclaré Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Même si les événements de grande envergure n’ont pas encore repris, nous restons encouragés par la vigueur de nos activités liées aux vêtements à imprimer, et en ce qui concerne les ventes au détail, nous sommes satisfaits de la forte croissance dans les deux chiffres des ventes de sous-vêtements et de vêtements de sport par rapport aux premiers trimestres de 2020 et de 2019. »

Globalement, la Société a généré des ventes de 590 millions de dollars, en hausse de 28 % par rapport à un an plus tôt, et en baisse d’environ 5 % des ventes par rapport au premier trimestre de 2019. Pour le trimestre considéré, la marge brute de 32,0 % et la marge brute ajustée1 de 31,1 % ont enregistré des hausses respectives de 880 points de base et de 650 points de base par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Comparativement au premier trimestre de 2019, la marge brute a augmenté de 620 points de base, et de 530 points de base après ajustement. La performance au chapitre des marges pour le trimestre a été bonifiée par l’incidence de la comptabilisation d’un paiement non récurrent d’environ 18 millions de dollars (300 points de base) versé par l’USDA dans le cadre de son programme d’aide pandémique pour les utilisateurs de coton (PACU). Par ailleurs, malgré la hausse des ventes au cours du trimestre, nous avons maintenu nos charges de ventes et charges générales et administratives inchangées par rapport à l’exercice précédent; ainsi, les charges de ventes et charges générales et administratives exprimées en pourcentage des ventes se sont établies à 12,4 % pour le trimestre, soit une nette amélioration par rapport aux mêmes trimestres en 2020 et en 2019. En conséquence, nous avons dégagé un bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de 0,50 $ et un bénéfice dilué par action ajusté de 0,48 $, compte tenu de l’incidence favorable de 0,09 $ par action attribuable au PACU. En excluant le montant relié au PACU, le bénéfice dilué par action ajusté de 0,39 $ pour le trimestre est sensiblement plus élevé que le bénéfice dilué par action ajusté de 0,06 $ et de 0,16 $ pour les premiers trimestres de 2020 et de 2019, respectivement.

Au cours du premier trimestre, nous avons dégagé de solides flux de trésorerie disponibles1 de 38 millions de dollars et nos liquidités disponibles à la fin du trimestre totalisaient toujours 1,6 milliard de dollars. Notre dette nette1 totalisait 541,6 millions de dollars et notre ratio de la dette nette au BAIIA ajusté1 a diminué, passant à 2,1 contre 3,5 à la fin de 2020, aux fins de la publication de l’information financière. Compte tenu des ajustements des clauses restrictives liées aux emprunts qui excluent l’incidence du deuxième trimestre de 2020, le ratio de levier financier de la dette nette1 de la Société était de 1,1. Depuis le 5 avril 2021, la Société n’est plus tenue de respecter les restrictions et les dispositions établies en juin 2020 lorsqu’elle a modifié ses conventions relatives aux emprunts afin d’obtenir un assouplissement temporaire des clauses restrictives dans le contexte de la COVID-19. En outre, après la fin du trimestre, la Société a remboursé son emprunt à terme non garanti de deux ans de 400 millions de dollars venant à échéance le 6 avril 2022. En dernier lieu, nous avons annoncé aujourd’hui que notre conseil d’administration a approuvé le rétablissement du dividende trimestriel de la Société de 0,154 $ par action, soit le même taux de dividende en trésorerie qu’avant la suspension des versements de ceux-ci après le premier trimestre de 2020. La décision du conseil de rétablir les versements de dividendes reflète la confiance accrue découlant de la reprise vigoureuse jusqu’à présent, les assises solides de la Société pour la génération de flux de trésorerie futurs ainsi que l’amélioration du ratio de levier financier de la dette nette de la Société, qui a diminué pour se situer près de l’extrémité supérieure de la fourchette cible historique de la Société d’une à deux fois le BAIIA ajusté des douze derniers mois consécutifs. Le conseil évaluera la possibilité de retourner davantage de capitaux aux actionnaires par l’entremise du rétablissement potentiel du programme de rachat d’actions de la Société lorsque nous aurons une perception plus claire de la reprise après-COVID et lorsque le ratio de levier financier de la dette nette de la Société se situera amplement dans sa fourchette cible historique.

Résultats du premier trimestre de 2021

Les ventes nettes de 589,6 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 4 avril 2021 ont augmenté de 28,4 % par rapport au premier trimestre de 2020, compte tenu des ventes de vêtements de sport de 484,6 millions de dollars, en hausse de 30,1 %, et des ventes de 105,0 millions de dollars dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements, en hausse de 21,4 %. L’augmentation des ventes de vêtements de sport s’explique par la croissance dans les deux chiffres des volumes de ventes unitaires sur les marchés des vêtements à imprimer en Amérique du Nord et à l’échelle internationale et des ventes de vêtements de sport dans les réseaux de vente au détail, de même que par la gamme de produits avantageuse, facteurs en partie contrebalancés par la baisse des prix de vente nets. La croissance des volumes de ventes de vêtements à imprimer reflète l’incidence du réapprovisionnement net par les distributeurs et la croissance positive dans les points de vente par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Comparativement au premier trimestre de 2019, les ventes dans les points de vente aux États-Unis et sur les marchés internationaux sont demeurées relativement stables par rapport aux niveaux observés au début du trimestre, en baisse de 10 % à 15 % par rapport à 2019. La hausse dans la catégorie des articles chaussants et des sous-vêtements est attribuable à la vigueur des ventes de sous-vêtements reflétant une forte croissance dans les deux chiffres des volumes de ventes par rapport aux premiers trimestres de 2020 et de 2019.

La marge brute du premier trimestre s’est établie à 32,0 %, comparativement à 23,2 % pour le premier trimestre de 2020. La marge brute ajustée s’est élevée à 31,1 % pour le trimestre écoulé, en hausse de 650 points de base par rapport à celle de 24,6 % comptabilisée au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette importante augmentation d’un exercice à l’autre s’explique surtout par la non-récurrence des charges liées à la COVID engagées au premier trimestre de 2020, l’incidence favorable du PACU, la baisse du coût des matières premières, la gamme de produits avantageuse et l’incidence favorable des initiatives liées à notre stratégie Retour à l’essentiel. L’incidence favorable de ces facteurs a plus que neutralisé l’effet des prix de vente nets moins élevés des vêtements à imprimer. En excluant l’incidence favorable non récurrente du PACU (300 points de base), la marge brute ajustée du trimestre s’est établie à 28,1 %.

Pour le premier trimestre, les charges de vente et charges générales et administratives de 73,4 millions de dollars, ou 12,4 % des ventes, ont enregistré une légère baisse de 0,5 million de dollars par rapport aux charges de vente et charges générales et administratives de 73,9 millions de dollars, ou 16,1 % des ventes, pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette diminution d’un exercice à l’autre reflète les économies de coûts découlant de nos initiatives liées à la stratégie Retour à l’essentiel, contrebalancées par les charges plus élevées liées à la rémunération variable.

La Société a dégagé un bénéfice opérationnel de 113,8 millions de dollars, ou 19,3 % des ventes, pour le premier trimestre de 2021, par rapport à une perte opérationnelle de 92,3 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel ajusté1 s’est élevé à 110,3 millions de dollars, ou 18,7 % des ventes, par rapport à 19,9 millions de dollars, ou 4,3 % des ventes, un an plus tôt, en raison de la hausse des ventes et de la marge brute ajustée plus élevée ainsi que de l’incidence favorable de la non-récurrence de la perte de valeur des créances clients de 20,8 millions de dollars comptabilisée au premier trimestre de 2020. Les charges financières nettes de 10,8 millions de dollars ont augmenté de 2,9 millions de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison surtout des frais engagés relativement aux modifications apportées à nos facilités d’emprunt à long terme et de l’incidence du taux de change. Par conséquent, nous avons enregistré un bénéfice net de 98,5 millions de dollars, ou 0,50 $ par action sur une base diluée, pour le trimestre clos le 4 avril 2021 et un bénéfice net ajusté1 de 95,0 millions de dollars, ou 0,48 $ par action sur une base diluée, comparativement à une perte nette de 99,3 millions de dollars, ou 0,50 $ par action sur une base diluée, et à un bénéfice net ajusté de 11,2 millions de dollars, ou 0,06 $ par action sur une base diluée, respectivement, pour le premier trimestre de l’exercice précédent.

La Société a dégagé de solides flux de trésorerie disponibles de 38 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, comparativement à des flux de trésorerie disponibles utilisés de 235 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020. Historiquement, le premier trimestre est une période pendant laquelle la Société utilise des flux de trésorerie disponibles en raison de ses besoins en fonds de roulement plus élevés afin d’accroître les stocks pour soutenir les ventes saisonnières estivales. L’augmentation des flux de trésorerie disponibles pour le premier trimestre par rapport à un an plus tôt s’explique surtout par la hausse du bénéfice opérationnel, l’accumulation de stocks moins importante au cours du trimestre, l’incidence nette sur la trésorerie de 30 millions de dollars attribuable au produit d’assurance et la diminution des dépenses d’investissement par rapport à l’exercice précédent. Alors que les avantages des initiatives liées à la stratégie Retour à l’essentiel de la Société se traduisent par une gestion des stocks plus efficace, les ventes plus élevées que prévu ont aussi contribué à une augmentation plus faible que prévu des niveaux de stocks pour le trimestre.

Conditions actuelles du marché

Alors que nous passons du premier au deuxième trimestre, les ventes dans les points de vente de nos réseaux des vêtements à imprimer ont été légèrement meilleures, avec des ventes globales dans les points de vente aux États-Unis et sur les marchés internationaux en baisse d’environ 10 % par rapport aux niveaux de 2019 avant la pandémie. Dans le réseau de la vente au détail, les ventes dans toutes les catégories de vêtements cheminent vers des niveaux supérieurs aux niveaux de l'année précédente. Dans l’ensemble, nous sommes encouragés par la reprise économique que nous constatons avec les réouvertures qui se poursuivent, l’incidence des mesures de relance américaines sur la demande des consommateurs et les progrès marqués dans le déploiement des vaccins aux États-Unis. Par contre, les grands rassemblements n’ont toujours pas repris, et en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement, nous surveillons les pénuries de main-d’œuvre qui touchent certains secteurs aux États-Unis, notamment les fabricants de fil, les pénuries de matières premières ainsi que l’incidence des retards accumulés dans les ports et de facteurs liés aux transports à l’échelle mondiale. Par conséquent, nous envisageons avec prudence le rythme de la reprise globale. Nous sommes néanmoins convaincus que l’effet combiné des mesures que nous avons prises durant la crise en 2020 et de la force de notre stratégie Retour à l’essentiel nous placent en bonne position pour tirer parti des occasions d’accroître notre part de marché et créer de la valeur pour nos actionnaires à long terme.





Déclaration du dividende trimestriel

Le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende en trésorerie de 0,154 $ par action, qui sera versé le 21 juin 2021 aux actionnaires inscrits en date du 27 mai 2021. Ce dividende est un « dividende admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute autre législation provinciale applicable se rapportant aux dividendes admissibles.

Données sur les actions en circulation

En date du 30 avril 2021, 198 429 822 actions ordinaires étaient émises et en circulation, tandis que 3 519 127 options sur actions et 17 818 unités d’actions incessibles dilutives (les « UAI visant des actions nouvelles ») étaient en circulation. Chaque option sur actions confère au porteur le droit d’acheter, à un prix prédéterminé, une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition des droits. Chaque UAI visant des actions nouvelles confère au porteur le droit de recevoir une action ordinaire nouvelle à la fin de la période d’acquisition des droits, sans qu’aucune contrepartie monétaire ne soit versée à la Société.

Information sur la conférence téléphonique

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17 h 00, HE, pour présenter les résultats de la Société pour le premier trimestre de 2021. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur son site Web corporatif ou en utilisant le lien suivant : https://gildancorp.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/. Pour accéder à la conférence téléphonique, composez le (877) 282-2924 (Canada et États-Unis) ou le (470) 495-9480 (international), suivi du code 4652399#. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 20 h 00, HE, en composant le (855) 859-2056 (Canada et États-Unis) ou le (404) 537-3406 (international), suivi du même code.

Notes

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec le rapport de gestion de Gildan et ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités au 4 avril 2021 et pour la période de trois mois close à cette date qui seront déposés par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et qui seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan.

Certains légers écarts attribuables à des facteurs d’arrondissement peuvent exister entre les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les tableaux sommaires qui se trouvent dans le présent communiqué de presse.

Information financière supplémentaire

DONNÉES FINANCIÈRES CONSOLIDÉES (NON AUDITÉES)

(en millions de dollars, sauf les montants par action ou à moins d’indication contraire) T1 2021 T1 2020 Variation (%) Ventes nettes 589,6 459,1 28,4 % Bénéfice brut 188,5 106,5 77,0 % Bénéfice brut ajusté1) 183,5 114,5 60,3 % Charges de vente et charges générales et administratives 73,4 73,9 (0,7 ) % (Reprise de perte de valeur) perte de valeur des créances clients (0,2 ) 20,8 n. s. Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 1,5 10,2 (85,3 ) % Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles — 94,0 n. s. Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 113,8 (92,3 ) n. s. Bénéfice opérationnel ajusté1) 110,3 19,9 n. s. BAIIA ajusté1) 145,8 50,2 n. s. Charges financières 10,8 7,9 36,7 % Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 4,4 (0,9 ) n. s. Bénéfice net (perte nette) 98,5 (99,3 ) n. s. Bénéfice net ajusté1) 95,0 11,2 n. s. Bénéfice de base par action 0,50 (0,50 ) n. s. Bénéfice dilué par action 0,50 (0,50 ) n. s. Bénéfice dilué par action ajusté1) 0,48 0,06 n. s. Marge brute 32,0 % 23,2 % 8,8 pp Marge brute ajustée1) 31,1 % 24,6 % 6,5 pp Charges de vente et charges générales et administratives en pourcentage des ventes 12,4 % 16,1 % (3,7 ) pp Marge opérationnelle 19,3 % (20,1 ) % 39,4 pp Marge opérationnelle ajustée1) 18,7 % 4,3 % 14,4 pp Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 20,6 (209,4 ) n. s. Dépenses d’investissement (13,1 ) (25,6 ) (48,8 ) % Flux de trésorerie disponibles1) 37,6 (235,0 ) n. s.

n.s. = non significatif





Au 4 avril 2021 3 janvier 2021 Stocks 736,4 728,0 Créances clients 268,6 196,5 Dette nette1) 541,6 577,2 Levier financier de la dette nette1)2) 2,1 3,5

(1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) Aux fins des conventions relatives aux emprunts et aux effets, le ratio de la dette nette au BAIIA de la Société était de 1,1 au 4 avril 2021.





VENTILATION DES PRODUITS

Les ventes nettes par principal groupe de produits sont comme suit :

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T1 2021 T1 2020 Variation (%) Vêtements de sport 484,6 372,6 30,1 % Articles chaussants et sous-vêtements 105,0 86,5 21,4 % 589,6 459,1 28,4 %

Les ventes nettes ont été réalisées auprès de clients situés dans les régions suivantes :

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T1 2021 T1 2020 Variation (%) États-Unis 508,7 389,3 30,7 % Canada 22,6 16,3 38,7 % International 58,3 53,4 9,2 % 589,6 459,0 28,4 %





Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse comporte des références à certaines mesures financières non conformes aux PCGR décrites ci-après. Ces mesures non conformes aux PCGR n’ont pas de sens normalisé aux termes des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entreprises. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées de façon isolée. Les modalités et les définitions relatives aux mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et un rapprochement de chacune d’elles avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable figurent ci-dessous. Les mesures non conformes aux PCGR sont présentées de manière cohérente pour toutes les périodes présentées dans le présent communiqué de presse, sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous.

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté

Le bénéfice net ajusté correspond au bénéfice net avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions, l’impôt sur le résultat lié aux activités de restructuration et autres activités connexes à des acquisitions, l’impôt sur le résultat lié à la réévaluation de la probabilité de réalisation d’actifs d’impôt différé antérieurement comptabilisés ou décomptabilisés, ainsi que l’impôt sur le résultat découlant de la réévaluation des actifs et des passifs d’impôt différé à la suite de modifications des taux d’impôt prévus par la loi dans les pays où nous exerçons nos activités. Le bénéfice net ajusté exclut aussi la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance liés aux deux ouragans qui ont frappé les installations de la Société en Amérique centrale, l’abandon des unités de produits liées aux équipements de protection individuelle (EPI), l’incidence de l’initiative stratégique de la Société visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits vendus au détail que la Société a commencé à mettre en œuvre au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020 ainsi que l’incidence des ajustements découlant de la décision prise par la Société au quatrième trimestre de l’exercice 2019 de mettre en œuvre une initiative stratégique visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de vêtements à imprimer en cessant ses activités de distribution à la pièce et en abandonnant les styles et les unités de produits redondants et moins productifs entre les marques. Ces initiatives visant la gamme de produits ont pour but de simplifier le portefeuille de produits de la Société et de diminuer la complexité de ses activités de fabrication et de ses entrepôts de distribution. Ces initiatives stratégiques entraînent notamment des réductions de valeur des stocks et la constitution d’une provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. Le bénéfice dilué par action ajusté correspond au bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation. La Société utilise le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté pour mesurer sa performance d’une période à l’autre, sans tenir compte de la variation liée à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents.

(en millions de dollars, sauf les montants par action) T1 2021 T1 2020 Bénéfice net (perte nette) 98,5 (99,3 ) Ajustement pour tenir compte des éléments suivants : Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 1,5 10,2 Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles — 94,0 Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits1) 1,2 8,0 Profits nets sur l’assurance2) (6,2 ) — Recouvrement d’impôt lié aux ajustements qui précèdent — (1,7 ) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) 95,0 11,2 Bénéfice de base par action 0,50 (0,50 ) Bénéfice dilué par action 0,50 (0,50 ) Bénéfice dilué par action ajusté 0,48 0,06

1) Compte tenu de charges de 1,2 million de dollars (8,0 millions de dollars en 2020) liées aux initiatives stratégiques de la Société visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits. Pour la période de trois mois close le 29 mars 2020, la charge de 8,0 millions de dollars tient compte de l’incidence de 2,8 millions de dollars sur le bénéfice brut d’une provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées, laquelle a réduit les ventes nettes de 6,2 millions de dollars et le coût des ventes de 3,4 millions de dollars.

2) Les profits nets sur l’assurance se rapportent aux deux ouragans qui ont frappé en Amérique centrale en novembre 2020. Ils comprennent les coûts suivants qui ont été plus que contrebalancés par les recouvrements d’assurance connexes comptabilisés jusqu’à présent : pertes à la sortie du matériel impossible à réparer, réparation de matériel, salaires et avantages maintenus pour les employés inactifs et autres coûts, et salaires, avantages et frais généraux non imputés, résultant des interruptions de production.





Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Le bénéfice brut ajusté correspond au bénéfice brut excluant l’incidence des profits nets sur l’assurance liés aux deux ouragans qui ont frappé les installations de la Société en Amérique centrale, l’abandon des unités de produits liées aux EPI, l’incidence de l’initiative stratégique de la Société visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits vendus au détail que la Société a commencé à mettre en œuvre au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020 ainsi que l’incidence des ajustements découlant de la décision prise par la Société au quatrième trimestre de l’exercice 2019 de mettre en œuvre une initiative stratégique visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de vêtements à imprimer en cessant ses activités de distribution à la pièce et en abandonnant les styles et les unités de produits redondants et moins productifs entre les marques. Ces initiatives visant la gamme de produits ont pour but de simplifier le portefeuille de produits de la Société et de diminuer la complexité de ses activités de fabrication et de ses entrepôts de distribution. Ces initiatives stratégiques entraînent notamment des réductions de valeur des stocks et la constitution d’une provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La marge brute ajustée correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La direction utilise le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée pour mesurer la performance de la Société d’une période à l’autre, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats financiers et pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relativement à son rendement commercial. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T1 2021 T1 2020 Bénéfice brut 188,5 106,5 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits1) 1,2 8,0 Profits nets sur l’assurance1) (6,2 ) — Bénéfice brut ajusté 183,5 114,5 Marge brute 32,0 % 23,2 % Marge brute ajustée2) 31,1 % 24,6 %

1) Voir les notes du tableau « Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté » dans le présent communiqué de presse.

2) Correspond au bénéfice brut ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées.





Bénéfice opérationnel ajusté et marge opérationnelle ajustée

Le bénéfice opérationnel ajusté correspond au bénéfice opérationnel avant les coûts de restructuration et les autres coûts connexes à des acquisitions. Le bénéfice opérationnel ajusté exclut aussi la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance liés aux deux ouragans qui ont frappé les installations de la Société en Amérique centrale, l’abandon des unités de produits liées aux EPI, l’incidence de l’initiative stratégique de la Société visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits vendus au détail que la Société a commencé à mettre en œuvre au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020 ainsi que l’incidence des ajustements découlant de la décision prise par la Société au quatrième trimestre de l’exercice 2019 de mettre en œuvre une initiative stratégique visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de vêtements à imprimer en cessant ses activités de distribution à la pièce et en abandonnant les styles et les unités de produits redondants et moins productifs entre les marques. Ces initiatives visant la gamme de produits ont pour but de simplifier le portefeuille de produits de la Société et de diminuer la complexité de ses activités de fabrication et de ses entrepôts de distribution. Ces initiatives stratégiques entraînent notamment des réductions de valeur des stocks et la constitution d’une provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La marge opérationnelle ajustée correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La direction utilise le bénéfice opérationnel ajusté et la marge opérationnelle ajustée pour mesurer la performance de la Société d’une période à l’autre, sans tenir compte des variations liées à l’incidence des éléments décrits ci-dessus. La Société exclut ces éléments du calcul parce qu’ils influencent la comparabilité des résultats financiers et pourraient potentiellement fausser l’analyse des tendances relatives à son rendement commercial. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) T1 2021 T1 2020 Bénéfice opérationnel (perte opérationnelle) 113,8 (92,3 ) Ajustement pour tenir compte des éléments suivants : Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 1,5 10,2 Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles — 94,0 Incidence de l’initiative stratégique visant la gamme de produits1) 1,2 8,0 Profits nets sur l’assurance1) (6,2 ) — Bénéfice opérationnel ajusté (perte opérationnelle ajustée) 110,3 19,9 Marge opérationnelle 19,3 % (20,1 ) % Marge opérationnelle ajustée2) 18,7 % 4,3 %

1) Voir les notes du tableau « Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté » dans le présent communiqué de presse.

2) Correspond au bénéfice opérationnel ajusté divisé par les ventes nettes excluant la provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées.





BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice avant les charges financières, l’impôt sur le résultat et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles, et ne tient pas compte de l’incidence des coûts de restructuration et des autres coûts connexes à des acquisitions. Le BAIIA ajusté exclut aussi la perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles, les profits nets sur l’assurance liés aux deux ouragans qui ont frappé les installations de la Société en Amérique centrale, l’abandon des unités de produits liées aux EPI, l’incidence de l’initiative stratégique de la Société visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de produits vendus au détail que la Société a commencé à mettre en œuvre au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020 ainsi que l’incidence des ajustements découlant de la décision prise par la Société au quatrième trimestre de l’exercice 2019 de mettre en œuvre une initiative stratégique visant à réduire sensiblement le nombre d’unités de produits dans sa gamme de vêtements à imprimer en cessant ses activités de distribution à la pièce et en abandonnant les styles et les unités de produits redondants et moins productifs entre les marques. Ces initiatives visant la gamme de produits ont pour but de simplifier le portefeuille de produits de la Société et de diminuer la complexité de ses activités de fabrication et de ses entrepôts de distribution. Ces initiatives stratégiques entraînent notamment des réductions de valeur des stocks et la constitution d’une provision pour les rendus sur ventes en prévision des retours de produits liés aux unités de produits abandonnées. La Société se sert du BAIIA ajusté, entre autres mesures, pour évaluer sa performance opérationnelle. La Société croit aussi que cette mesure est couramment utilisée par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une entreprise à assurer le service de la dette et à s’acquitter d’autres obligations de paiement, ou en tant qu’instrument d’évaluation courant. La Société ne tient pas compte de la dotation aux amortissements, qui n’entraîne pas de décaissement de par sa nature et peut varier considérablement selon les méthodes comptables utilisées ou des facteurs non liés aux activités opérationnelles. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont nécessairement non récurrents.

(en millions de dollars) T1 2021 T1 2020 Bénéfice net (perte nette) 98,5 (99,3 ) Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des acquisitions 1,5 10,2 Perte de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles — 94,0 Incidence des initiatives stratégiques visant la gamme de produits1) 1,2 8,0 Profits nets sur l’assurance1) (6,2 ) — Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 35,6 30,3 Charges financières, montant net 10,8 7,9 Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 4,4 (0,9 ) BAIIA ajusté 145,8 50,2

1) Voir les notes du tableau « Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté » dans le présent communiqué de presse.





Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles moins les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, à l’exclusion des acquisitions d’entreprises. La Société considère que les flux de trésorerie disponibles constituent un indicateur important de la solidité et de la situation de trésorerie de l’entreprise et il s’agit d’une mesure clé qui indique les flux de trésorerie disponibles, une fois les dépenses d’investissement effectuées, afin de rembourser la dette, de poursuivre les acquisitions d’entreprises et/ou de redistribuer à ses actionnaires. La Société croit que cette mesure est couramment utilisée par les investisseurs et les analystes afin d’évaluer une entreprise et ses éléments d’actif sous-jacents.

(en millions de dollars) T1 2021 T1 2020 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 20,6 (209,4 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 17,0 (25,6 ) Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : Acquisitions d’entreprises — — Flux de trésorerie disponibles 37,6 (235,0 )





Total de la dette et dette nette

Le total de la dette est défini comme la somme de la dette bancaire, de la dette à long terme, incluant la partie courante, et des obligations locatives, incluant la partie courante, alors que la dette nette correspond au total de la dette duquel sont déduits la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La Société estime que le total de la dette et la dette nette constituent des indicateurs importants de son levier financier.

(en millions de dollars) 4 avril 2021 3 janvier 2021 Dette à long terme et total de la dette bancaire 1 000,0 1 000,0 Obligations locatives 77,6 82,5 Total de la dette 1 077,6 1 082,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie (536,0 ) (505,3 ) Dette nette 541,6 577,2





Ratio de levier financier de la dette nette

La Société définit le ratio de levier financier de la dette nette comme étant le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. Le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs reflète les acquisitions effectuées pendant la période comme si elles avaient eu lieu au début de cette période. La Société a établi un ratio cible de levier financier de la dette nette à la clôture de l’exercice qui équivaut à une ou deux fois le BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs. Étant donné le contexte économique actuel, la Société dépassait légèrement cette fourchette cible pour la fin d’exercice. La Société utilise le ratio de levier financier de la dette nette pour mesurer son levier financier, et elle croit que certains investisseurs et analystes l’utilisent aussi à cette fin.

(en millions de dollars, à moins d’indication contraire) 4 avril 2021 3 janvier 2021 BAIIA ajusté des douze derniers mois consécutifs 260,8 165,1 Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant : Acquisitions d’entreprises — — BAIIA ajusté pro forma des douze derniers mois consécutifs 260,8 165,1 Dette nette 541,6 577,2 Ratio de levier financier de la dette nette1) 2,1 3,5

1) Aux fins des conventions relatives aux emprunts et aux effets, le ratio de la dette nette au BAIIA de la Société était de 1,1 au 4 avril 2021.





Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, de même que de l’information sur nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion le plus récent pour une analyse des facteurs pouvant influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ce document et le présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment :

l'ampleur et la durée des perturbations économiques résultant de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19) et de l’apparition plus récente de variants de la COVID, y compris la portée et la durée des fermetures générales, partielles ou ciblées du secteur privé, les restrictions de voyage et les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement ainsi que le rythme des campagnes de vaccination massive;

les changements des conditions économiques et financières générales à l'échelle mondiale ou sur un ou plusieurs des marchés que nous desservons, y compris ceux qui résultent des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de l’apparition plus récente de variants de la COVID;

notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance;

notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et réaliser les synergies et les bénéfices attendus;

l’intensité de la concurrence et notre capacité à la soutenir efficacement;

notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de clients d’envergure;

le fait que nos clients ne soient pas dans l’obligation de passer un minimum de commandes fermes;

notre capacité à prévoir, identifier et réagir à l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances de consommation;

notre capacité à gérer efficacement le niveau de notre production et de nos stocks en fonction des fluctuations de la demande des consommateurs;

les fluctuations et la volatilité des cours des matières premières entrant dans la fabrication de nos produits, comme le coton et les fibres de polyester, les colorants et autres produits chimiques;

notre dépendance à l’égard de fournisseurs clés et notre capacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières et en produits finis;

l’impact des risques liés aux conditions météorologiques, au climat politique et socioéconomique, aux catastrophes naturelles, aux épidémies, aux pandémies et aux endémismes, telle que la pandémie de COVID-19, propres aux pays où nous exerçons nos activités ou dans lesquels nous vendons nos produits ou auprès desquels nous nous approvisionnons;

la perturbation des activités de fabrication et de distribution causée par des facteurs tels que des enjeux opérationnels, des perturbations au niveau des fonctions logistiques de transport, des conflits de travail, le manque de main-d’œuvre, l’instabilité politique ou sociale, les événements liés au climat, les catastrophes naturelles, les épidémies et les pandémies (comme la pandémie de COVID-19) et d’autres événements défavorables imprévus;

les impacts de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et notre performance financière et par conséquent sur notre capacité à respecter les covenants financiers de nos accords de dette;

la conformité à la réglementation en matière de commerce international, de concurrence, de fiscalité, d’environnement, de santé et de sécurité au travail, de responsabilité de produits, d’emploi, de brevets et de marques de commerce, de gouvernance et de valeurs mobilières, de licences et de permis, de protection de la vie privée, de faillite, de lutte anticorruption, ou de toutes autres lois ou réglementation en vigueur dans les territoires où nous exerçons nos activités;

l’imposition de mesures correctives commerciales ou la modification des droits et des tarifs, des lois et accords sur le commerce international, des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et des programmes de préférences commerciales sur lesquels compte actuellement la Société pour exercer ses activités de fabrication ou pour l’application des mesures de protection qui en découlent;

les facteurs ou circonstances qui pourraient faire grimper notre taux d’impôt effectif, dont le résultat de vérifications fiscales ou la modification de lois ou de traités fiscaux applicables;

l’évolution ou le risque de violation des lois et règlements sur la sécurité des produits de consommation;

les changements relatifs à nos relations de travail avec nos employés ou aux lois et réglementations sur l’emploi au Canada comme à l’étranger;

une mauvaise presse à la suite de violations réelles, présumées ou perçues, par la Société ou l’un de ses sous-traitants, des droits de l’homme, des lois du travail et environnementales ou des normes du travail internationales, ou pour des pratiques de travail ou toutes autres pratiques commerciales contraires à l’éthique;

les changements liés aux arrangements en matière d’octroi de licences à des tiers et de marques sous licence;

notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle;

les problèmes opérationnels liés à nos systèmes d’information découlant de pannes de systèmes, de virus, d’une atteinte à la sécurité et à la cybersécurité, de désastres, de perturbations découlant de la mise à jour ou de l’intégration de systèmes;

une atteinte réelle ou perçue à la sécurité des données;

notre dépendance à l’égard des gestionnaires clés et notre capacité à attirer et/ou à retenir du personnel clé;

les modifications des méthodes et des estimations comptables;

l’exposition aux risques découlant des instruments financiers, dont le risque de crédit lié aux créances clients et à d’autres instruments financiers, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, de même que les risques liés aux prix des marchandises.



Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la formulation des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’incidence des cessions et des acquisitions d’entreprises ou d’autres transactions commerciales, des dépréciations d’actifs, des pertes de valeur d’actifs ou d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière de ces opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend des faits propres à chacun d’eux.

Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de la Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué ont été établis en date de ce dernier et nous ne nous engageons nullement à les actualiser publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Avec environ de 46 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.