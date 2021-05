RGIS FORTALECE SUA ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO COM A AQUISIÇÃO DO GRUPO IVALIS

Malakoff, 5 Maio de 2021 as 08h.

RGIS Inventory Specialists, líder em serviços de inventário e gestão ao varejo, anuncia a aquisição do controle da Ivalis (Euronext Growth; ISIN FR0010082305), empresa especializada em inventários de presente internacional em vários países europeus (França, Alemanha, Áustria, Suíça, Espanha, Portugal, Holanda Itália) e no Brasil.

Está operação amigável, realizada em 30 de abril de 2021, foi inteiramente paga em dinheiro e financiada com o capital próprio do Grupo RGIS.

"RGIS e Ivalis vem competindo por anos e sempre se comprometeram a fortes valores éticos em comum, como o respeito pelos funcionários e pelos clientes. Nós precisaremos de todos os talentos da Ivalis e da RGIS para continuar a servir nossos clientes" disse Asaf Cohen, CEO, RGIS.

Ao mesmo tempo que fortalece sua posição, a RGIS irá prover maior estabilidade a seus clientes. "Algumas subsidiárias do Grupo Ivalis, como a Suíça, continuarão a servir seus clientes com a mesma tecnologia e qualidade dos serviços. O sistema de franquias desenvolvido pela Ivalis continuará e será expandido" disse Fréderic Marchal, fundador do Grupo Ivalis

A complementaridade geográfica irá trazer os times para mais próximo do cliente. O volume de atividade e sinergia permitirão otimizar os custos de produção.

A RGIS sabe que essa posição também traz obrigações perante seus clientes, que esperam um maior valor agregado aos serviços assim como preços ainda mais competitivos, esse crescimento externo por aquisição é feito com essa mentalidade.

Adicionalmente, RGIS anuncia o reforço da sua oferta de serviços inovadores através do know-how tecnológico de duas empresas combinadas. Novas plataformas tecnológicas irão dar suporte aos clientes do varejo e na transformação que estão vivendo atualmente.

Sobre a Ivalis:

Fundada em 1991, O Grupo Ivalis se tornou rapidamente um dos líderes do mercado Europeu em prestação de serviços de inventários físicos. Presente em muitos países, atualmente oferece uma grande gama de serviços ao varejo e a sua cadeia de suprimentos: inventários terceirizados, auditorias, implantação de etiquetas RFID, instalação de etiquetas eletrônicas e geolocalização de produtos.

Seu sucesso é baseado em uma extensiva rede de agências, da qualidade dos serviços, do profissionalismo dos seus times, por processos simples e ferramentas poderosas na prestação de serviço de precisão e confiabilidade.

Sobre a RGIS:

Com mais de 60 anos de existência, presente em 40 países, aproximadamente 17.000 clientes ao redor do globo, a RGIS é hoje muito mais que um lider mundial: é um grupo de 49.000 funcionários que compartilham da mesma paixão, os clientes. Com mais de 18 anos de experiencia na França, RGIS se beneficia de uma rede de 25 agencias e o profissionalismo de 800 colaboradores qualificados. Com experiências em vários setores como o Varejo, Saúde e Indústria, o grupo se adapta sua gama de serviços continuamente para prover soluções com de maior valor agregado e ainda mais inovadores.

Para mais informações entre em contato com:

Pierrick Min,

Président RGIS Europe

Directeur Général RGIS France PMin@rgis.com

Anexo