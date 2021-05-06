InvestorBrandNetwork（IBN）强调2021年增长里程碑

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纽约, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- InvestorBrandNetwork（“IBN”） ，一家创新型企业传播机构和多元化内容分发商，今天通过InvestorWire宣布其在2021年初实现重大增长里程碑。



自2006年推出其第一个通信平台品牌以来，IBN一直实现变革性增长。今天，IBN投资者品牌平台拥有 一个由50多个品牌 组成的投资组合，其社交媒体受众包括 数百万粉丝 和一个由 5000多个关键联合合作伙伴 组成的庞大网络。该公司为 500多家客户合作伙伴提供服务，这一久经验证的业绩记录 展示了其对在众多行业经营的公司的独特价值主张。

InvestorBrandNetwork（IBN）很高兴地宣布近期取得的里程碑，其中包括：

将 活跃的核心客户合作伙伴 扩大到超过85家公共和私营公司。

扩大到超过85家公共和私营公司。 截止2021年，与 93项活动 建立媒体合作伙伴关系，这得到了重新接触和针对特定市场部门的IBN品牌组合的支持。

建立媒体合作伙伴关系，这得到了重新接触和针对特定市场部门的IBN品牌组合的支持。 为参加合作伙伴活动的公司发布超过685份 公司简介 。

。 将IBN的 第8万篇 编辑文章合并，这代表着十多年来的原创内容，吸引了越来越多的潜在投资者。

编辑文章合并，这代表着十多年来的原创内容，吸引了越来越多的潜在投资者。 推出 IBN聚光灯 ，提供关于市场上需求最大的公司的最新报道。



IBN还通过与拥有大量现有受众的知名主持人和制作人合作，拓展了其 播客解决方案 ，进一步提高对IBN客户的认知度。每一集之后，IBN通过InvestorWire发布一份 新闻通讯 ，为将其客户定位为具有相当影响力的热门播客的顶级嘉宾继续努力。

“IBN已在2021年初达到令人难以置信的增长指标，我们的团队将在未来几个月积极发展这一势头，”IBN传播总监Jonathan Keim表示。“我们拥有独特的结构，可以帮助客户和活动组织者使用我们的专有数字分发网络与投资社区进行更有效的沟通。”

关于InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork （“IBN”）由在超过15年的时间里陆续向公众投资者推出的金融品牌组成。通过IBN，我们积累了由数百万社交媒体粉丝组成的受众群体。 这些独特的投资者品牌力求满足不断增长的客户合作伙伴群体的独特需求。IBN将继续扩展我们极具影响力的品牌资产网络，充分利用专业化专家团队的知识和活力，为我们不断多元化的客户群体提供服务。

IBN通过 NetworkNewsWire （简称NNW）及其附属品牌提供：(1) 经由 InvestorWire 获得使用新闻稿发布解决方案网络的机会，从而以最为有效的方式覆盖所有目标市场、行业以及大众；(2) 向5000多家新闻媒体提供文章和编辑聚合服务；(3) 通过更好的新闻发布解决方案获得最大的宣传效果；(4) 向与日俱增的社交媒体受众进行全面的分发；(5) 提供全套公司传播解决方案；(6) 提供全方位的新闻报道解决方案。

如需了解更多信息，请访问 www.InvestorBrandNetwork.com

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