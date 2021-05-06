InvestorBrandNetwork (IBN) 重點介紹 2021 年增長里程碑

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

紐約, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire - InvestorBrandNetwork（「IBN」） 是一家創新的企業傳播機構和多元化的內容發行商，今天宣佈 2021 年初的重要增長里程碑。



自 2006 年推出其通訊平台的第一個品牌以來，IBN 一直在實現轉型性增長。如今，IBN 投資者品牌平台擁有 50 多個品牌 的投資組合及社交媒體受眾群，其中包括 數以百萬計的關注者 和一個達 5,000 多個主要聯合夥伴 的龐大網絡。公司久經考驗的追蹤記錄服務 500 多家客戶合作夥伴 ，為跨行業的公司展示出其獨特的價值主張。

InvestorBrandNetwork (IBN) 欣然宣佈近期的里程碑，包括：

擴展 活躍的核心客戶合作夥伴 ，讓其涵蓋超過 85 家上市及私有公司。

，讓其涵蓋超過 85 家上市及私有公司。 直至 2021 年為止，已於 93 個活動中 建立媒體合作夥伴關係，這受益於重新的參與及來自 IBN 特定市場領域的品牌組合的支援。

建立媒體合作夥伴關係，這受益於重新的參與及來自 IBN 特定市場領域的品牌組合的支援。 出版了 685 多個 公司簡介 ，以供參加合作夥伴活動的公司使用。

，以供參加合作夥伴活動的公司使用。 聯合發佈了 IBN 第 80,000 篇 社論文章，代表了十多年的原創內容，吸引了越來越多的潛在投資者。

社論文章，代表了十多年的原創內容，吸引了越來越多的潛在投資者。 推出 《IBN Spotlights》 ，提供對市場需求最大的公司的最新報導。



IBN 還透過跟擁有大量現有受眾的知名主持人和製作人合作，以擴展 Podcast 解決方案 ，從而進一步提高 IBN 客戶的知名度。每一集之後，IBN 都會透過 InvestorWire 發佈一篇 新聞稿 ，作為持續努力將其客戶定位為具人氣 Podcast 的頭等大客的工作之一。

IBN 傳訊總監 Jonathan Keim 表示：「IBN 在 2021 年初已經達到驚人的增長指標，我們的團隊將在未來幾個月積極利用這鼓氣勢。我們具備的獨特結構，能透過自家專有的數碼分銷網絡幫助客戶和活動組織者更有效與投資社區交流。」

關於 InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork （「IBN」）由已經向投資公眾推出超過 15 年之多個備受信賴的金融品牌所組成。透過 IBN，我們至今已吸引了數百萬名受眾成為社交媒體關注者。這些獨特的投資者品牌旨在滿足不斷增長的客戶合作夥伴群的獨特需求。IBN 將繼續擴大我們具有極高影響力的品牌網絡，並利用專業的專家團隊知識及精力為多元化增長的客戶群提供服務。

透過 NetworkNewsWire （「NNW」）及其關聯品牌，IBN 提供：(1) 透過 InvestorWire 存取有線服務網路，以最有效的方式瞭解所有目標市場、行業及人口統計資料；(2) 聯合發佈至 5,000 多個新聞媒體的文章及社論；(3) 確保最大影響力的增強型新聞發佈服務；(4) 向越來越多的社交媒體觀眾進行社交媒體分銷；(5) 全套企業通訊解決方案；及 (6) 全面新聞報導解決方案。

如欲了解更多 IBN 資訊，請瀏覽 https://www.InvestorBrandNetwork.com

請參閱 InvestorBrandNetwork 網站上的完整使用條款及免責聲明均適用於 IBN 提供的所有內容，無論在何處發佈或重新發佈： https://IBN.fm/Disclaimer