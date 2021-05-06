Qualcomm 与 LitePoint 签订小型基站产品测试协议

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加利福尼亚州圣何塞, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 行业领先的无线测试解决方案提供商 LitePoint 今日宣布与Qualcomm Technologies, Inc.共同签署协议，以支持 LitePoint 开发5G 测试解决方案，用于测试Qualcomm小基站 5G RAN 平台 (FSM 100xx)，以加速小基站部署。



5G 网络可扩大覆盖范围与优化用户体验，同时具备数据速率高、延迟低的特点，而小基站对于移动运营商5G网络部署至关重要。具体而言，5G 小基站具有出色的功耗表现和性能，同时可在高密度大都市地区和日益增加的室内企业办公场所中扩大覆盖范围、提高吞吐量。

为满足新兴的 5G 小基站市场的需求，同时考虑到在大都市室外环境和室内企业办公场所中加速 5G 的部署，LitePoint 推出 5G 测试解决方案，该解决方案已经过更新，可对小型蜂窝基站进行范围全面的非信令测试。

“此次就 5G 小基站开展合作是以两家公司多年来长期、互信的成功合作为基础，此次合作将利用深入的专业知识实现 5G 小基站，”LitePoint 战略业务发展总监 Rex Chen 表示。“我们很高兴与 Qualcomm合作，为该公司 5G 小基站解决方案开发过程中从产品设计一直到生产测试的各个环节提供支持。”

“我们很高兴与 LitePoint 合作，利用我们先进的 5G RAN 解决方案提高网络覆盖率、容量、性能和电源效率，以此增强移动带宽连接性能，为迅速发展的 5G 行业提供支持，”Qualcomm Technologies, Inc. 工程部副总裁 Victor Abramsky表示，“与 LitePoint 这样的行业领导者合作，我们可以向客户提供先进5G技术，从而加速 5G 小基站的部署”。

技术详情

LitePoint 的 IQgig-5G 是一款全面集成的多功能多波段毫米波 (mmWave) 非信令测试解决方案，也是同类产品中首款支持 23-45GHz 频率范围内所有 5G FR2 频率的测试解决方案。所有信号生成、分析、处理和射频前端开关均独立封装在同一机箱内。这种单机箱设计易于设置、使用和维护，从而能够实现可靠测量。该测试系统可针对 5G 无线电技术生成小型基站波形并执行分析，具有直观的图形用户界面 (GUI)，并支持对小型基站产品进行实时 RF 参数分析。

Qualcomm小基站 5G RAN 平台（FSM 100xx）是业界首款面向小基站的 5G NR 解决方案。该 10nm 解决方案支持 6GHz 以下和毫米波频段。该平台旨在支持原始设备制造商 (OEM) 在 6GHz 以下和毫米波产品中重复使用软件和硬件设计。

如需详细了解 LitePoint 的 5G 测试解决方案，请访问 https://www.litepoint.com/products/iqgig-5g/。

关于LitePoint

LitePoint 致力于为全球最具创新精神的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今消费者日益严苛的要求。作为无线测试领域的领先创新企业，LitePoint 产品开箱即用，可对全球使用最广泛的无线芯片组进行测试。LitePoint 与智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组的领先制造商携手合作，并且在新兴互联设备（物联网）测试领域占据前沿地位。LitePoint 总部位于加利福尼亚州硅谷，在全球设有多个办事处，是自动化测试设备和工业自动化解决方案领先供应商 Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。Teradyne 目前在全球范围内拥有 5,500 名员工，2020 年营收为 31 亿美元。如需了解更多信息，请访问 teradyne.com。

Qualcomm是Qualcomm Incorporate的商标或者注册商标。

Qualcomm 5G RAN平台是Qualcomm Technologies, Inc.及/或其子公司的产品。

CONTACT:

Andy Blanchard

Corporate Communications

Teradyne, Inc.

1 (978) 370-2425

investorrelations@teradyne.com

