Qualcomm 與 LitePoint 訂定小型基地台產品 測試協議

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加州聖荷西, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 業界領先的無線測試解決方案供應商 LitePoint 今日宣布與Qualcomm Technologies, Inc. 共同簽署協議，以支援 LitePoint 開發5G 測試解決方案用於測試 Qualcomm 小型基地台 5G RAN 平台 (FSM 100xx)，以加速小型基地台的部署。

5G 網路可擴大覆蓋範圍並且優化用戶體驗，同時資料傳輸速率高而且延時低，小型基地台對於行動營運商5G網路部署至關重要。具體而言，5G 小型基地台耗電量非常低而且效能優異，同時在高密度都會區域及日益增加的室內企業環境中可擴大覆蓋範圍、提高輸送量。

為了面對新興的 5G 小型基地台市場需求，同時考慮到在大都市和室內企業地點加速 5G 部署，LitePoint 推出 5G 測試解決方案，該解決方案已經經過更新，可為小型基地台提供全覆蓋範圍的非訊號式測試。

LitePoint 策略業務發展總監 Rex Chen 表示，「此次就 5G 小型基地台建立合作是以兩家公司多年來長期、互信的成功合作為基礎，利用深入的專業知識來實現 5G 小型基地台。我們很高興跟 Qualcomm Technologies 合作，為該公司 5G 小型基地台解決方案開發過程中從產品設計一直到製造測試的各個環節提供支援。」

Qualcomm Technologies 工程部副總裁 Victor Abramsky 表示，「我們很高興能與 LitePoint 合作，透過我們先進的 5G RAN 解決方案提高網路覆蓋範圍、容量、性能及電源效率，以此增強行動頻寬連線性能，為蓬勃發展的 5G 行業提供支援。透過跟 LitePoint 這樣的業界領導者合作，我們可以將先進5G技術交給客戶，加速 5G 小型基地台的部署。」

技術詳細資訊

LitePoint 的 IQgig-5G 是一款完全整合、多功能多頻帶毫米波 (mmWave) 非訊號式測試解決方案，是同類中首款支援 23-45GHz 頻率範圍內所有 5G FR2 頻率的產品。所有訊號產生、分析、處理和 RF 前端交換都獨立位於單一機箱。單機箱設計可讓您輕鬆設定、使用及維護，以達到可靠的量測表現。此測試系統可針對 5G 無線電技術實現小型基地台波形產生與分析，具有直覺式圖形化使用者介面 (GUI)，並可針對小型基地台產品進行即時 RF 參數分析。

Qualcomm小型基地台 5G RAN 平台 (FSM 100xx) 是業界首款小型基地台 5G NR 解決方案。此 10 奈米解決方案支援 6Ghz 以下和毫米波頻帶。此平台的設計目的是支援原始設備製造者 (OEM)在 6Ghz 以下和毫米波產品中重複使用軟體和硬體設計。

欲詳細了解 LitePoint 的 5G 測試解決方案，請瀏覽 https://www.litepoint.com/products/iqgig-5g/。

關於 LitePoint

LitePoint 專為世界上最創新的無線裝置製造商打造無線測試解決方案及服務，協助他們確保產品滿足現今消費者的嚴苛需求。LitePoint 產品是無線測試領域的領先創新方案，開箱後可立即測試全球使用最廣泛的無線晶片組。LitePoint 已與智慧型手機、平板電腦、個人電腦、無線存取點及晶片組領域的領先廠商建立合作關係。同時，LitePoint 也在蓬勃發展的連線裝置（物聯網）測試領域位於最前沿。LitePoint 總部位於加州矽谷，並在世界各地設有辦事處，為測試及工業應用自動化設備的領先供應商 Teradyne (NASDAQ:TER) 的全資子公司。Teradyne 目前在全球雇用 5,500 名員工，2020 年的收入達到 31 億美元。如需了解更多資訊，請瀏覽 teradyne.com。

Qualcomm是Qualcomm Incorporate的商標或者註冊商標。

Qualcomm 5G RAN平臺是Qualcomm Technologies, Inc.及/或其子公司的產品。

CONTACT:

Andy Blanchard

Corporate Communications

Teradyne, Inc.

1 (978) 370-2425

investorrelations@teradyne.com