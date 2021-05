English French



Sanofi noue une collaboration de trois ans avec Stanford Medicine pour intensifier sa recherche en immunologie

Les projets menés en collaboration par les chercheurs des deux organisations se concentreront sur les maladies auto-immunes et inflammatoires.



PARIS et PALO ALTO (Californie) – Le 6 mai 2021 – Sanofi vient de conclure une collaboration de trois ans avec la Faculté de médecine de l’Université de Stanford. Ensemble, et grâce à des échanges scientifiques ouverts, les deux organisations et leurs chercheurs s’emploieront à approfondir les connaissances en immunologie et inflammation. De plus, Sanofi apportera un financement et son savoir-faire scientifique aux projets présentant un intérêt commun dans de multiples domaines thérapeutiques et, en particulier, dans la sphère des maladies auto-immunes et inflammatoires.

« Nous sommes impatients de collaborer avec des chercheurs qui figurent parmi les plus innovants de la communauté des spécialistes de l’immunologie humaine. Ensemble, nous allons étudier des concepts novateurs et approfondir nos connaissances des mécanismes inflammatoires sous-jacents », a annoncé Frank Nestle, Responsable Monde de la Recherche et Chief Scientific Officer de Sanofi. « La collaboration entre Sanofi et l’Université de Stanford a pour but de transformer la connaissance et le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. Elle permettra d’intensifier la conduite de nos programmes ambitieux dans la sphère des immunosciences et de faire évoluer notre riche portefeuille de médicaments en développement, qui seront soit les premiers, soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique dans des domaines thérapeutiques clés pour pouvoir répondre aux besoins non pourvus des patients. »

Sanofi et Stanford Medicine vont créer un Comité mixte de pilotage pour le financement de jusqu’à trois programmes par an. Sanofi organisera pour sa part un colloque de recherche annuel pour les chercheurs des deux organisations afin de leur permettre d’approfondir leurs échanges, de partager leurs connaissances et points de vue sur des questions d’importance scientifique, et de discuter des projets de recherche qu’ils mènent en collaboration.

« La vocation de Stanford Medicine est l’approfondissement des connaissances scientifiques et la recherche d’approches de grande précision pour pouvoir prédire, prévenir et guérir les maladies », a précisé le docteur Lloyd Minor, Doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Stanford. « La mise en place d’une collaboration de long terme avec nos collègues de Sanofi nous permettra d’explorer ensemble de nouvelles dimensions des maladies auto-immunes et inflammatoires. »

Cette collaboration débutera par trois projets de recherche approfondis :

Étude de la diaphonie cytokinique dans l’inflammation de type 2 et, plus particulièrement, étude de l’impact des molécules expérimentales de Sanofi sur l’hyperinflammation de type 2.

Décodage des facteurs moléculaires de l’auto-immunité des lymphocytes T effecteurs et suppresseurs, afin de mieux comprendre les antigènes spécifiques pouvant être à l’origine du diabète de type 1.

Caractérisation des mécanismes des événements indésirables d’origine immunitaires dans le cadre d’un traitement par inhibiteur de checkpoint immunitaire – en particulier des pneumopathies et de la polyarthrite inflammatoire – pour l’étude du rôle de la génomique et de l’identification des cellules pathogènes.





NOTE DE LA RÉDACTION : Dernier chapitre de la longue tradition de Sanofi en matière de collaboration, cette nouvelle initiative s’inscrit dans le prolongement des Sanofi Innovation Awards (iAwards), un programme de partenariats avec plusieurs universités visant à accélérer le passage à la clinique des résultats de recherches précoces innovantes sur les maladies. Les iAwards font partie des collaborations université-entreprise parmi les plus importantes du secteur biopharmaceutique et ont donné lieu à des avancées scientifiques majeures, ainsi qu’à des contributions au portefeuille de nouveaux médicaments et vaccins de Sanofi.





