Athenex 收購 Kuur Therapeutics，以透過現成工程的 CAR-NKT 平台擴大細胞療法的開發

革命性的領先 NKT 細胞轉化平台技術擴展了 Athenex 細胞療法的開發能力



NKT 細胞轉導使該平台用途廣泛，因其具有嵌合抗原受體 (CAR) 和 T 細胞受體 (TCR) ，分別針對血液學和實體癌症

潛在總代價為 1.85 億美元，其中包括 7,000 萬美元的預付款（主要是 Athenex 普通股）和 1.15 億美元的開發里程碑





紐約水牛城, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家以其 Orascovery 平台為主導，致力於研究與開發用於治療癌症和相關疾病的新療法，並將其商業化的全球生物製藥公司。今天宣佈已收購用於治療實體和血液惡性腫瘤的現成嵌合抗原受體-自然殺手細胞 (CAR-NKT) 細胞免疫療法的領先開發商 Kuur Therapeutics, Inc.。

Athenex 行政總裁 Johnson Lau 博士表示：「我們很高興將 Kuur Therapeutics 及其創新的同種異體 CAR-NKT 技術加入 Athenex 平台。Kuur 的創新技術結合我們的 TCR 計劃，可以使我們在細胞療法領域處於領導地位。此平台還具有與我們正在開發的其他資產協同增效的潛力。」

Athenex 細胞療法總裁 Dan Lang 博士補充說：「我們很高興將我們的 TCR 計程車與 Baylor College of Medicine 和 Texas Children’s Hospital 的 Leonid Metelitsa 教授所開發的突破性 NKT 細胞平台結合。我們有信心可以與 Metelitsa 博士一起繼續在 NKT 細胞平台上進行創新，為解決與自體 CAR-T 的第一代細胞療法相關的已知局限性提供解決方案。我們渴望可以把癌症轉化為慢性疾病。」

根據協議條款，Athenex 將向 Kuur 股東及其部分指定前僱員和董事支付 7,000 萬美元的預付款，其中主要包括 Athenex 普通股的股權。此外，他們符合資格獲得最高 1.15 億美元的里程碑付款，可以由 Athenex 自行決定以現金或其他 Athenex 普通股（或兩者結合）的方式支付。

Kuur 行政總裁 Kevin S. Boyle, Sr. 說：「與通常用於細胞療法的其他免疫效應細胞相比，CAR-NKT 細胞具有一系列獨特的優勢。我們很高興 Athenex 的領導層認識到這種方法能為實體腫瘤和血液腫瘤患者提供有效治療選擇的巨大潛力。透過將 Kuur 經驗豐富的團隊與 Athenex 的廣泛資源結合，將加速開發這些創新療法。」

關於 CAR-NKT 平台和管道

自然殺手細胞 (NKT) 是先天性 T 淋巴細胞，表達半恆定的 TCR，並優先存在於包括肝和骨髓等組織並運送其中。證據表明，NKT 細胞不介導移植體對宿主反應 (GvHD)，使其成為現成 CAR 治療的理想候選藥物。除了這種分化的細胞生物學外，CAR 構建體還被設計用於：

分泌 IL-15 以改善其活化、持久性和抗腫瘤活性

下調 I 類和 II 類人類白細胞抗原 (HLA)，以減少其同種異體反應及改善同種異體受者的持久性

如 Kuur 的 2021 年 1 月新聞稿 所述，GINAKIT2 臨床試驗是針對自體 CAR-NKT 細胞產品 KUR-501 的第 I 期研究，以在 Baylor College of Medicine (BCM) 及 Texas Children’s Hospital 接受治療的復發/難治 (R/R) 高風險神經母細胞腫瘤患者的 GD2 為目標測試對象。

迄今為止，在 10 個可評估患者病例中，觀察到一宗完全緩解病例和一宗局部緩解病例，另外有三宗病例的患者病情穩定。而腫瘤活檢顯示，CAR-NKT 細胞在所有劑量水平下均歸巢到神經母細胞瘤腫瘤部位，這是 NKT 細胞的重要生物學特性。迄今為止，KUR-501 的安全性良好，只有一病例出現二級細胞因子釋放綜合症 (CRS)，而沒有出現免疫效應細胞相關性神經毒性綜合症 (ICANS)。

GINAKIT2 第 I 期研究的其他數據將在 2021 年 5 月 14 日召開的美國基因與細胞治療學會 (ASGCT) 第 24 屆年會上發表。

ANCHOR 臨床試驗是一項正在進行的 KUR-502 第 I 期研究，一種同種異體（現成）CAR-NKT 細胞產品，其目標對象為在 BCM 接受治療的成年復發/難治淋巴腫瘤和白血病患者的 CD19。

迄今為止，在兩名可評估患者中，觀察到一名完全緩解和一名局部緩解患者，其最低劑量水平為 1 × 每平方米 107 個細胞。 最初觀察到一名患者在輸注後四週為局部緩解，但隨後在 12 週後無需其他治療即可轉換為完全緩解。輸注後五週對患者的淋巴結進行活檢，然後轉換為完全緩解狀態，發現有活躍的同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞。局部緩解患者先前曾接受自體 CAR-T 細胞治療但失敗。到目前為止，KUR-502 表現出令人鼓舞的安全特性，沒有出現 CRS、ICANS 和 GvHD 的證據。

在 2016 年，Kuur Therapeutics 與 BCM 簽署了有關用於癌症治療的細胞免疫療法產品的獨家許可和共同開發協議。共同開發的合作有助將 KUR-501 和 KUR-502 推進臨床實驗，並將 KUR-503 推進支援試驗新藥的臨床前研究。這項合作加快了 BCM 和 Texas Children’s Hospital 科腫瘤學教授 Leonid Metelitsa 博士的開拓性工作。Metelitsa 博士及其團隊已顯示出功能增強的 CAR 改造 NKT 細胞的潛在治療優勢。Metelitsa 博士的研究團隊隸屬於 Texas Children’s Hospital、BCM 的 Center for Cell and Gene Therapy (CAGT)、Texas Children’s Hospital 和 Houston Methodist Hospital。CAGT 在基因改造免疫細胞治療癌症方面擁有 20 多年經驗，並已進行 40 多項臨床研究，研究用於癌症治療的細胞免疫療法。

Cooley (UK) LLP 擔任 Athenex, Inc. 的唯一顧問，而 SVB Leerink 擔任財務顧問，而 HMB Legal Counsel 就該交易擔任 Kuur Therapeutics 的法律顧問。

關於 KUR-501

KUR-501 是一種自體產品，其中 NKT 細胞的工程使用以 GD2 為標靶的 CAR，GD2 在幾乎所有神經細胞瘤腫及其他惡性腫瘤上都有顯現出來。KUR-501 正在第 1 期 GINAKIT2 臨床研究 (NCT03294954) 中對 R/R 高風險神經母細胞瘤患者進行測試。這項單組研究將評估接受環磷酰胺和氟達拉濱併用的前劑量淋巴結清除化療患者的 KUR-501 六個劑量水平。

神經母細胞瘤是一種小兒癌症，復發/難治高風險神經母細胞瘤的患者預後較差，醫療需求嚴重不足。KUR-501 開發計劃還旨在使用經過驗證的目標，為實體腫瘤的 CAR-NKT 細胞提供自體概念驗證。

GINAKIT2 研究得到了 Kuur Therapeutics 和 Alex 的 Lemonade Stand 基金會支援，由 Kuur 的合作者 BCM 進行，目前正在招募患者。

關於 KUR-502

KUR-502 是一種同種異體產品，其中 NKT 細胞工程使用以 CD19 為標靶的 CAR。KUR-502 建立在 Kuur 的下一代 CAR-NKT 平台上，具有新穎的工程能力，可以利用並增強 NKT 細胞的獨特性質。Kuur 的 CAR-NKT 平台中使用的 NKT 細胞具有半不變的 TCR，不能區分自身組織和非自身組織，這使得這些細胞供給他人時不太可能誘導 GvHD。

ANCHOR 臨床研究 (NCT03774654) 是對復發/難治 CD19 陽性惡性腫瘤（包括 B 細胞淋巴瘤、急性淋巴細胞白血病 (ALL) 和慢性淋巴細胞性白血病 (CLL)）的成年人進行 KUR-502 第 1 期的首次人體劑量遞增評估，單組研究將評估接受環磷酰胺和氟達拉濱併用的淋巴清除化療並隨後輸注 KUR-502 的患者的三種劑量水平。

復發/難治 CD19 陽性惡性腫瘤患者的有效治療選擇有限。儘管現在可將 CD19 定向的自體 CAR-T 細胞用於這些患者，但它們受到患者白細胞分離術的要求限制，由於自體製造的要求而導致治療延誤以及最終產品質量不一。現成的 KUR-502 旨在克服這些限制。

ANCHOR 研究是由 Kuur 的合作者 BCM 贊助和進行，目前正在招募患者。

關於 KUR-503

BCM 和 Texas Children’s Hospital 血液腫瘤科兒科助理教授 Andras Heczey 博士正在實驗室開發同種異體產品 KUR-503。KUR-503 是獨特的產品，其中 NKT 細胞的工程採用以 GPC3 (glypican-3) 為標靶的 CAR，並且與 Kuur 的所有同種異體產品一樣，都是基於 Kuur 的下一代 CAR-NKT 平台建構。GPC3 是在大多數肝細胞癌 (HCC) 中高表達的分子，但在正常肝臟或其他非腫瘤組織中卻沒有，因此使其成為理想的目標。因為 NKT 細胞運送到肝臟，阻止了新的 HCC 的形成，並且它們在 HCC 中的存在與更好的結果相關，所以該平台是為 HCC 患者提供免疫效應治療的絕佳載體。肝癌是現在全球第四大最常見與癌症相關的死亡原因，每年估計有 750,000 宗新病例。儘管最近有一些新藥獲批准用於治療晚期肝癌，但這些患者的預後仍然很差，並且有大量未滿足的需求。

KUR-503 目前處於臨床前開發階段，公司計劃在 2022 年 1 月 1 日啟動首個第 1 期人體臨床試驗。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究與開發下一代癌症治療藥物及將其商業化的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 細胞療法 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於 Kuur Therapeutics

Kuur Therapeutics（前稱 Cell Medica）是一家臨床階段的生物製藥公司，致力開發用於治療實體和血液惡性腫瘤的現成 CAR-NKT 細胞免疫療法。公司的革命性平台工程師用半不變的 NKT 細胞表達了 CAR，這些細胞結合了 T 和 NK 細胞的特徵，並且正在與 Baylor College of Medicine 和 Texas Children’s Hospital 合作開發。同種異體細胞療法比患者特有的自體產品具有更快、更便宜的潛力，並且對於同種異體免疫療法應用，NKT 細胞相對於其他細胞類型具有多種優勢。NKT 細胞具有常規 T 細胞的細胞毒性和抗腫瘤特性，但具有其他生物學特性，有望改善其攻擊血液學和實體腫瘤的能力。這些包括先天組織和實體腫瘤歸巢特性，以及基於消除腫瘤微環境內免疫抑制細胞和激活宿主免疫細胞能力的內源性抗腫瘤活性。

關於 Baylor College of Medicine

Baylor College of Medicine 在休斯敦被公認為首屈一指的健康科學大學，並以卓越的教育、研究和患者護理而著稱。它是大西南地區唯一的私立醫學院，在《美國新聞與世界報導》的研究醫學學校中排名第 22位，在初級照護方面排名第 17 位。在美國國立衛生研究院資助的所有醫學院校中，Baylor 排名第 20 位，在德州名列第一。Baylor 位於 Texas Medical Center，與七家教學醫院有隸屬關係，並共同擁有和營運 Baylor St. Luke’s Medical Center，這是 CHI St. Luke’s Health 的一部分。目前，Baylor 在醫學、研究生、護士麻醉、醫師助理、矯形和遺傳諮詢以及住院醫生和博士後研究員方面有 3,000 多名學員。在 Facebook 和 Twitter 上關注 Baylor College of Medicine

前瞻性聲明

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性聲明中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的開發階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、監管審查和批准有關的不確定性等相關風險；一旦批准，我們擴展製造和商業供應業務，以支持目前和將來的批准產品，以及使我們的產品商業化的能力；成功證明其候選藥物的安全性和功效並及時獲得候選藥物批准的能力（如有）；Athenex候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支持此類候選藥物的進一步開發；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損及需要籌集額外資金的歷史；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；訴訟固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險及不確定性，及其對我們的營運、供應鏈、現金流及財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、經濟高效成功整合所收購和合併業務以及實現協同增效的能力存在不確定性；以及在國際及中國開展業務有關的風險；我們製造工廠的發展、營運延遲、生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或向我們的投資者關係部門要求提供。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者：

Steve Rubis

Athenex, Inc. |

電郵： stevenrubis@athenex.com

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc. |

電郵： danlang@athenex.com

Tim McCarthy

LifeSci Advisors, LLC |

電郵： tim@lifesciadvisors.com

Kuur Therapeutics 聯絡人

Stephanie Ascher

Stern Investor Relations, Inc.

212-362-1200

電郵： Stephanie.ascher@sternir.com



