Résultats Air France-KLM Premier trimestre 2021

English French

6 mai 2021

Premier trimestre 2021

Résultat opérationnel à -1,2 milliard d'euros, EBITDA à -0,6 milliard d’euros

Les restrictions de voyages continuent d'avoir un impact sur l'activité du Groupe

Sur les trois premiers mois de l’année, le Groupe a continué à subir l'impact négatif des restrictions de voyages, comme le reste de l’industrie :

Chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, en baisse de 57 % par rapport à l'année dernière.

Perte d'EBITDA de -0,6 milliard d'euros atténuée grâce à un contrôle strict des coûts et aux régimes nationaux d'activité partielle.

Résultat d'exploitation de -1,2 milliard d'euros, en baisse de 0,4 milliard d'euros par rapport à l'année dernière.

Résultat net de -1,5 milliard d'euros, après prise en compte des charges d’intéret

Dette nette à 12,5 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard par rapport à la fin de l'année 2020.

Au 31 mars 2021, le Groupe dispose de 8,5 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit.

Début avril 2021, la première série de mesures de renforcement du bilan a été exécutée avec succès, entraînant une augmentation des fonds propres de 4 milliards d'euros et une amélioration de la position de trésorerie de 1 milliard d'euros.





PERSPECTIVES

En raison du confinement plus strict en France jusqu'au début du mois de mai, de la poursuite du confinement aux Pays-Bas et de la persistance des restrictions de voyages dans le monde entier, le Groupe prévoit un début de deuxième trimestre comparable au premier trimestre, le comportement des clients en matière de réservation étant toujours orienté vers le court terme.

La clé pour réduire les restrictions de voyage et rouvrir les frontières est un déploiement rapide de la vaccination à grande échelle. Aux Etats-Unis la demande intérieure se rétablit rapidement grâce à la rapidité du processus de vaccination.

Dans ce contexte, le groupe s'attend à ce que la capacité en sièges-kilomètres disponibles soit d'environ 50% pour Air France-KLM au deuxième trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l'activité Réseaux passage.

Au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre, le groupe augmentera progressivement sa capacité en phase avec le déploiement de la vaccination en Europe.

Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles comprise entre 55% et 65% par rapport à 2019 pour l'activité Réseaux passage avec la hausse prévue de la demande.

Le groupe Air France-KLM continue de travailler sur le renforcement de son bilan. Des mesures supplémentaires d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres sont actuellement à l'étude. Des résolutions extraordinaires seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale, visant à donner une grande flexibilité au Conseil d'Administration pour restaurer les fonds propres.

Air France-KLM Group



Premier trimestre 2021 Variation1 Passagers (en milliers) 4 819 -73,4% Recette unitaire passage par SKO2 (cts €) 2,90 -48,8% Résultat d’exploitation (m€) -1 179 -364 Résultat net – part du Groupe (m€) -1 481 +320 Cash flow libre d’exploitation ajusté (m€) -1 344 -519 Dette nette en fin de période (m€)³ 12 553 1 504

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM, réuni le 5 mai 2021 sous la présidence de Mme Anne-Marie Couderc, a arrêté les comptes du premier trimestre 2021. M. Benjamin Smith, le Directeur Général du groupe a déclaré :

" Un an après le début de la crise du COVID, les mesures de confinement et les restrictions de voyage sur nos marchés domestiques et dans le monde entier continuent d'impacter fortement l'activité du groupe. Dans cet environnement toujours difficile, le groupe a néanmoins démontré sa résilience, en maintenant un contrôle strict de ses capacités et de ses coûts " a déclaré Benjamin Smith, directeur général d'Air France - KLM. " Le succès de la première série de mesures de renforcement du capital, achevée en avril, nous permet d'envisager la saison estivale avec plus de confiance, en espérant que l'avancée du déploiement de la vaccination et la mise en place d’un pass sanitaire pour voyager dans le monde permettront la réouverture des frontières et la reprise du trafic. Dans l'intervalle, nous avons accéléré la mise en œuvre de notre plan de transformation pour construire un modèle post-crise solide. Cela inclut l'exécution de nos plans de départ volontaire, qui progressent comme prévu. Dans les mois à venir, nous poursuivrons notre approche de contrôle strict des coûts tout en renforçant nos engagements en matière de durabilité, conformément à notre ambitieuse feuille de route environnementale."

Revue d'activité

Réseaux : Le trafic passagers souffre toujours des restrictions de voyage, mais est partiellement compensé par les bonnes performances du fret.

Réseaux



Premier trimestre 2021 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 858 -56,6% -55,5% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 1 712 -57,9% -56,8% Résultat d’exploitation (m€) -1 060 -331 -349

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 a diminué de 55,5% à change constant pour atteindre 1,9 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à -1,1 milliard d'euros, soit une baisse de 350 millions d'euros à change constant par rapport à l'année dernière.

Réseaux passage : La reprise au premier trimestre a été freiné par les restrictions sévères imposées aux voyages dans le monde entier. L'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie étant les régions les plus touchées

Premier trimestre Réseaux passage 2021 Variation Variation

change constant Passagers (en milliers) 4 467 -71,7% Capacité (millions de SKO) 33 586 -46,2% Trafic (millions de PKT) 13 433 -73,1% Coefficient occupation 40,0% -39,9 pt Chiffre d’affaires total (m€) 1 019 -73,3% -72,7% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 965 -73,7% -73,1% Recette unitaire au SKO (cts €) 2,87 -51,2% -49,9%

En mars 2020, le Groupe avait déjà été fortement touché par la crise du Covid-19.

L'activité du réseaux passage au premier trimestre 2021 a été réduite à 54% du niveau de l'année dernière, tandis que le nombre de passagers a diminué de 72%.

Les capacités du premier trimestre 2021 ont été réduites à 48% du niveau de 2019. Grace à son réseau équilibré et à la forte activité Cargo, le Groupe a exploité plus de capacité que la perspective donnée lors du quatrième trimestre 2020 et a un niveau d’activité supérieur à ses concurrents.

Au cours du premier trimestre, le Groupe a ajouté deux Embraer 195 E2 à sa flotte et a également accueilli un Airbus 350-900 et deux Boeing 777-300. Grâce à ces investissements, le Groupe continue de construire une flotte efficace et démontre son engagement durable.

Cargo : De bonnes performances dans un marché en sous capacité

Premier trimestre Cargo 2021 Variation Variation

change constant Tonnage (en milliers) 268 +10,4% Capacité (millions de TKO) 2 688 -15,8% Trafic (millions de TKT) 2 074 +13,2% Coefficient d’occupation 77,2% +19,7 pt Chiffre d’affaires total (m€) 839 +80,0% +87,5% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 748 +87,5% +95,2% Recette unitaire par TKO (cts €) 27,84 +122,7% +131,7%

Malgré une réduction des capacités de -15,8%, principalement due à la réduction de la capacité des avions passage, le groupe a pu augmenter le nombre de tonnes transportées et la recette unitaire a augmenté de 131,7% par rapport à l'année dernière à change constant.

Depuis le début du transport des vaccins Covid-19, Air France-KLM Cargo a transporté des millions de doses vers plus de 30 destinations dans le monde. Au cours des prochains mois, le groupe prévoit une augmentation régulière du nombre d'expéditions de vaccins.

Transavia : Résultat d'exploitation de -120 millions d'euros, impacté par la crise du Covid-19

Premier trimestre Transavia 2021 Variation Passagers (en milliers) 352 -85,0% Capacité (millions de SKO) 1 012 -79,3% Trafic (millions de PKT) 583 -86,9% Coefficient d’occupation 57,6% -33,5 pt Chiffre d’affaires total (m€) 37 -84,8% Recette unitaire au SKO (cts €) 3,68 -21,6% Coût unitaire au SKO (cts €) 15,56 +144,3% Résultat d’exploitation (m€) -120 -38

Le résultat d'exploitation du premier trimestre a diminué de 38 millions d'euros par rapport à l'année dernière, avec une perte opérationnelle de 120 millions d'euros, en raison de la crise actuelle du Covid-19 et des restrictions strictes aux frontières en Europe et en Afrique du Nord.

Le niveau d'activité du premier trimestre n'a représenté qu'environ 20 % de l’activité de l'année dernière, avec une recette unitaire en baisse de 21,6 % par rapport à 2020 et un coefficient d'occupation, à 57,6 %. Le niveau d’activité de Transavia France a légèrement augmenté, avec un indice de 26 par rapport à 2020, grâce au démarrage des liaisons sur le domestique France.



Le plan de croissance de Transavia est maintenu et la compagnie est bien positionnée pour saisir la reprise du trafic loisirs prévue dans les prochains mois jusqu’à la fin de l'été, cette croissance étant une opportunité majeure pour la compétitivité du groupe. L'ajout de huit Boeing 737-800 à la flotte de Transavia France au premier trimestre s'inscrit dans ce plan.

Maintenance : Stabilisation du résultat d'exploitation

Premier trimestre Maintenance 2021 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 622 -45,3% Chiffre d’affaires externe (m€) 259 -47,5% -40,3% Résultat d’exploitation (m€) -8 -5 9 Marge d’exploitation (%) -1,3% -0,9 pt +0,4 pt

Le résultat d'exploitation du premier trimestre s'élève à -8 millions d'euros, soit une baisse de 5 millions d'euros, mais contre une variation à change constante en hausse de 9 millions d'euros.

Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d’affaires externe a diminué de 47,5%. Cette baisse s'explique non seulement par la crise du Covid-19 à partir de la mi-mars 2020, mais aussi par le travail effectué par l'activité Maintenance pour réduire les coûts des compagnies aériennes, par exemple en utilisant le « greentime » pour éviter autant que possible les « shop visits » moteurs. Malgré cette baisse des revenus externes, la marge opérationnelle s'est stabilisée par rapport au premier trimestre 2020.

Les coûts salariaux ont diminué grâce aux régimes d'activité partielle et une forte baisse des autres coûts a été enregistrée au cours du premier trimestre par rapport à l'année dernière en raison d'une réduction du nombre de « shop vists » des compagnies aériennes du groupe Air France-KLM.

Groupe Air France-KLM : L'EBITDA a diminué de 0,6 milliard d'euros et le chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros au premier trimestre.

Premier trimestre 2021 Variation Variation

change constant Capacité (SKO m) 34 598 -48,6% Trafic (PKT m) 14 015 -74,2% Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 3,45 -40,5% -39,0% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 5,06 -20,8% -18,8% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 8,47 +11,4% +20,7% Chiffre d’affaires total (m€) 2 161 -56,9% -55,5% EBITDA (m€) -627 -566 -566 Résultat d’exploitation (m€) -1 179 -364 -366 Marge d’exploitation(%) -54,6% -38,3 pt -37,8 pt Résultat net, part du Groupe (m€) -1 481 +320

Au premier trimestre 2021, le groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation de -627 millions d'euros, en baisse de 566 millions d'euros par rapport à l'année dernière.

Le résultat net s'élève à -1,5 milliard d'euros au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 320 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Le résultat net est principalement affecté par le résultat d’exploitation et le coût de la dette financière.

Le résultat net du premier trimestre 2020 incluait la « sur couverture » carburant de -455 millions d'euros, un impact d’impôts de -173 millions d'euros et la dépréciation des Boeing 747 pour -21 millions d'euros

Le coût unitaire du premier trimestre 2021 a augmenté de 20,7%, principalement en raison des réductions de capacité liées au Covid-19.

Les coûts nets du personnel du groupe ont baissé de 39% au premier trimestre 2021 par rapport à l'année dernière, grâce aux réductions de personnel et aux régimes d'activité partielle. Le nombre moyen d'ETP (équivalent temps plein) s'élevait à 76 500 en mars 2021, soit une baisse de 400 ETP par rapport à décembre 2020.

Besoin en fonds de roulement légèrement négatif ; la dette nette augmente de 1,5 milliard d'euros

Premier trimestre En millions d’euros 2021 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies -745 -574 Paiements liés aux plans de départs volontaires -45 -36 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) -92 -554 Cash-flow net provenant de l’exploitation -882 -1 164 Investissements nets * -246 +612 Cash-flow libre d’exploitation -1 128 -552 Remboursement des dettes de loyer -216 +33 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** -1 344 -519

* Somme des « Investissements corporels et incorporels » et « Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté» est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location.

Au premier trimestre 2021, le Groupe a généré un Cash-flow libre d’exploitation ajusté de -1,3 milliard d'euros, soit une baisse de 519 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Cette baisse s'explique principalement par une diminution du flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles de 1,2 milliard d'euros, partiellement compensée par une réduction des investissements nets de 612 millions d'euros,

Les reports d’impôts et des dettes liées au personnel, combinées à l'attention constante portée à la gestion du fonds de roulement, ont permis au Groupe d'atténuer la variation négative du fonds de roulement à -92 millions d'euros au premier trimestre.

In € million 31 mar 2021 31 déc 2020 Dette nette 12 553 11 049 EBITDA, 12 mois glissants -2 255 -1 689 Dette nette/EBITDA, 12 mois glissants na na

Air France et KLM ont continué à subir l'impact négatif des restrictions de voyages

Premier trimestre 2021 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) -840 -304 Marge d’exploitation (%) -62,6% -44,9 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) -337 -61 Marge d’exploitation (%) -36,2% -23,3 pt

PERSPECTIVES

En raison du confinement plus strict en France jusqu'au début du mois de mai, de la poursuite du confinement aux Pays-Bas et de la persistance des restrictions de voyage dans le monde entier, le Groupe prévoit un début de deuxième trimestre difficile, le comportement des clients en matière de réservation étant toujours orienté vers le court terme.

La clé pour réduire les restrictions de voyage et rouvrir les frontières est un déploiement rapide de la vaccination à grande échelle. Le rythme de la vaccination en Europe est plus lent qu'aux États-Unis, où la demande intérieure se rétablit rapidement grâce à la rapidité du processus de vaccination.

Dans ce contexte, le Groupe s'attend à ce que la capacité en sièges-kilomètres disponibles soit d'environ 50% pour Air France-KLM au deuxième trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l'activité réseaux passage.

Au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre, le groupe augmentera progressivement sa capacité compte tenu du déploiement de la vaccination en Europe.

Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit une capacité en sièges kilomètres offerts entre l'indice 55% et 65% par rapport à 2019 pour l'activité passage réseau grâce à la hausse prévue de la demande.

Au 31 mars 2021, le groupe disposait d'un montant de 8,5 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit. Ce niveau peut être considéré comme confortable, compte tenu de la reprise attendue à l’été, et ce malgré les besoins de liquidités pour 2021 qui comportent notamment :

Un EBITDA du 2ème trimestre 2021 qui devrait se situer dans la même fourchette que l'EBITDA du 1er trimestre 2021

Des dépenses d'investissement inférieures à 2,0 milliards d'euros en 2021, mais largement financées pour les investissement flotte

Des dépenses de restructurations de 0,5 milliard d'euros en 2021, dont une partie est financée par la baisse associée de la masse salariale





Une première série de mesures de renforcement du capital a été exécutée avec succès en avril et s'est traduite par une augmentation des fonds propres de 4 milliards d'euros et de la trésorerie de 1 milliard d'euros.

Le groupe Air France-KLM continue de travailler sur le renforcement de son bilan. Des mesures supplémentaires d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres sont actuellement à l'étude. Des résolutions extraordinaires seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale, visant à donner une grande flexibilité au Conseil d'Administration pour restaurer les fonds propres et engager le refinancement progressif des aides apportées par les Etats et restaurer les niveaux de ratio d’endettement.

******

Les comptes du premier trimestre 2021 ne sont pas audités par les commissaires aux comptes.

La présentation des résultats sera disponible le 6 mai 2021 sur www.airfranceklm.com, à partir de 7h15 CET.

Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Gagey (CFO) aura lieu le 6 mai 2021 à 08h30.



Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: +33 (0)1 76 77 25 07

Netherlands: +31 (0)20 703 8259

UK: +44 (0)330 336 9434

US: +1 720-543-0206

Code de confirmation: 6657799

Relations investisseurs Service de presse

Olivier Gall Michiel Klinkers

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00

olgall@airfranceklm,com Michiel.klinkers@airfranceklm,com

Compte de résultat

First quarter En millions euros 2021 2020 Change Chiffre d’affaires 2,161 5,020 -56.9% Autres produits de l’activité 0 0 nm Chiffre d’affaires 2,161 5,020 -56.9% Carburant avions -463 -1,185 -60.9% Affrètements aéronautiques -69 -89 -22.5% Redevances aéronautiques -215 -387 -44.4% Commissariat -58 -164 -64.6% Achats d’assistance en escale -191 -359 -46.8% Achats et consommations d’entretien aéronautiques -345 -614 -43.8% Frais commerciaux et de distribution -59 -194 -69.6% Autres frais -298 -404 -26.2% Frais de personnel -1,166 -1,916 -39.1% Impôts et taxes -41 -56 -26.8% Autres produits et charges 117 287 -59.2% EBITDA -627 -61 +927.9% Amortissements, dépréciations et provisions -552 -754 -26.8% Résultat d’exploitation -1,179 -815 +44.7% Cessions de matériel aéronautique -3 -1 +200.0% Autres produits et charges non courants -4 -45 -91.1% Résultat des activités opérationnelles -1,186 -861 +37.8% Coût de l'endettement financier brut -189 -102 +85.3% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 1 7 -85.7% Coût de l'endettement financier net -188 -95 +98.3% Autres produits et charges financiers -90 -666 -86.5% Résultat avant impôt des entreprises intégrées -1,464 -1,622 -9.7% Impôts -11 -173 -93.6% Résultat net des entreprises intégrées -1,475 -1,795 -17.8% Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -7 -8 -12.5% Résultat des activités poursuivies -1,482 -1,803 -17.8% Résultat net des activités non poursuivies -1 -2 -50% Résultat de l’exercice -1,481 -1,801 -17.8%

Bilan consolidé

Actif 31 mar 2021



31 déc 2020



En millions d’euros Goodwill 221 215 Immobilisations incorporelles 1 259 1 230 Immobilisations aéronautiques 10 800 11 031 Autres immobilisations corporelles 1 476 1 548 Droit d'utilisation 4 795 4 678 Titres mis en équivalence 223 230 Instrument dérivés actifs long terme 101 92 Actifs de retraite 551 211 Autres actifs financiers 808 795 Impôts différés 257 282 Autres débiteurs 3 4 Actif non courant de la vente 20 494 20 316 Autres actifs financiers 615 607 Instrument dérivés actifs court terme 262 160 Stocks et en-cours 529 543 Créances clients 1 340 1 248 Autres débiteurs 1 017 914 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 059 6 423 Actif courant 8 822 9 895 Total actif 29 316 30 211 Passif et capitaux propres 31 mar 2021



31 déc 2020



En millions d’euros Capital 429 429 Primes d’émission et de fusion 4 139 4 139 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés 0 0 Réserves et résultat -11 045 -9 970 Capitaux propres (Propriétaires de la société mère)anpas lntrôle -6 502 -5 427 Participations ne donnant pas le contrôle 9 9 Capitaux propres -6 493 -5 418 Provisions retraite 2 105 2 147 Autres provisions 3 780 3 670 Dettes financières 14 238 14 171 Dettes loyers 2 599 2 425 Instruments dérivés passifs long terme 56 122 Impôts différés 136 22 Autres créditeurs 1 760 1 294 Passif non courant 24 674 23 851 Provisions 1 342 1 337 Dettes financières 1 325 1 318 Dettes loyers 831 839 Instruments dérivés passifs court terme 92 363 Dettes fournisseurs 1 372 1 435 Titres de transport émis et non utilisés 2 233 2 394 Programme de fidélisation 917 916 Autres créditeurs 3 019 3 175 Concours bancaires 4 1 Passif courant 11 135 11 778 Total capitaux propres et passifs 29 316 30 211

Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 mars 2021

En millions d’euros 31 mar 2021 31 mar 2020 Résultat net des activités poursuivies -1 482 -1 803 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 553 754 Dotations nettes aux provisions financières 27 51 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels 3 1 Résultat sur cessions de filiales et participations 0 0 Résultats non monétaires sur instruments financiers -41 432 Ecart de change non réalisé 125 142 Pertes de valeur 8 21 Autres éléments non monétaires 3 48 Résultats des sociétés mises en équivalence 7 8 Impôts différés 7 166 Capacité d'autofinancement -790 -180 (Augmentation) / diminution des stocks 8 22 (Augmentation) / diminution des créances clients -72 596 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs -85 -309 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés -153 179 Variation des autres débiteurs et créditeurs 210 -26 Variation du besoin en fonds de roulement -92 462 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation -882 282 Investissements corporels et incorporels -466 -869 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 220 11 Perte de contrôle de filiales cession de titres de sociétés non contrôlées 0 356 Prise de contrôle de filiales et participations achats de parts dans les sociétés non contrôlées -4 -1 Dividendes reçus 0 0 Diminution / (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois 1 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -249 -503 Augmentation de capital suite à la nouvelle obligation convertible 0 0 Titres subordonnés (dont prime) 0 0 Emission de nouveaux emprunts 302 2 710 Remboursement de dettes financières -331 -588 Remboursement de dettes de loyers -216 -249 Diminution / (augmentation) nette des prêts 2 -3 Dividendes et coupons sur dettes subordonnées distribués 0 0 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -243 1 870 Effet des variations de change sur la trésorerie équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants 7 -3 Variation de la trésorerie nette -1 367 1 646 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 422 3 711 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 5 055 5 357 Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies 0 0

Retour sur capitaux employés (ROCE)31

En millions d’euros 31 mar 2021 31 déc 2020 30 sep 2020 30 juin 2020 31 mar 2020 31 déc 2019 30 sep 2019 30 juin 2019 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 479 1 445 1 470 1 500 1 564 1 522 1 481 1 465 Immobilisations aéronautiques 10 800 11 031 11 009 10 919 11 465 11 334 10 829 10 747 Autres immobilisations corporelles 1 476 1 548 1 535 1 551 1 579 1 580 1 554 1 530 Droits utlilisations 4 795 4 678 4 789 4 938 5 119 5 173 5 300 5 470 Titres mis en équivalence 223 230 224 267 299 307 310 305 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 146 146 135 133 142 140 131 125 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 083 -3 922 -4 001 -4 130 -4 190 -4 058 -4 101 -3 888 BFR hors valeur de marché des instruments dérivés -6 410 -6 505 -6 894 -6 779 -6 650 -6 310 -6 285 -6 957 Capitaux employés au bilan 8 426 8 651 8 267 8 399 9 328 9 688 9 219 8 797 Capitaux employés moyens (A) 8 436 9 258 Résultat d’exploitation -4 913 612 - Dividendes reçus 0 -2 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -56 12 - Impôt normatif 1 472 -155 Résultat ajusté après impôt (B) -3 497 467 ROCE 12 mois glissants (B/A) -41,5% 5,0%

Dette nette

Billan au (En millions d’euros) 31 mar 2021 31 déc 2020 Dettes financières courantes et non courantes 15 461 15 388 Repo obligation Triple A -83 -84 Dettes de loyers 3 347 3 184 Couvertures de juste valeur sur les dettes 15 27 Intérêts courus non échus -174 -107 Dettes financières brutes (A) 18 566 18 408 Trésorerie et équivalent trésorerie 5 059 6 423 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 215 193 Trésorerie nantie 286 309 Obligations AAA 540 518 Concours bancaires courant -4 -1 Autre 0 1 Repo obligation Triple A -83 -84 Liquidités nettes (B) 6 013 7 359 Dette nette (A) – (B) 12 553 11 049

Cash flow libre d'exploitation ajusté

Premier trimestre En millions d’euros 2021 2020 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation activités poursuivies -882 282 Investissements corporels et incorporels -466 -869 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 220 11 Cash-flow libre d’exploitation -1 128 -576 Réduction de la dette de location -216 -249 Cash flow libre d'exploitation ajusté -1 344 -825

Besoin de liquidités opérationnelles









Premier trimestre 2021 2020 EBITDA - 627 -61 Provisions CO2 et autres 42 6 Rectifications d'inventaires 1 1 Dotations provisions retraites 75 77 Reprises de provisions retraites -43 -48 Paiements fondés sur des actions 0 -2 Résultat de cession des immobilisations non aéronautiques -39 -2 Dividend reçues 0 0 Résultat d'exploitation - part monétaire -591 -29 Charges de restructuration -45 -9 Autres produits et charges non récurrents 0 -1 Coût monétaire de l'endettement financier -168 -95 Produits monétaires de la trésorerie -4 2 Change réalisé 27 -7 Débouclages d'instruments de trading - cash -6 -11 Impôt courant -3 -7 Autres produits & charges financières - Cash 0 -23 Autres éléments 0 0 Capacité d'autofinancement -790 -180

Coût unitaire à l’SKO

Premier trimestre 2021 2020 Chiffre d’affaires (en m€) 2 161 5 020 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- 1 179 815 Coût d’exploitation total (en m€) 3 341 5 835 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) - 55 - 140 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) - 91 - 67 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) - 260 - 493 Transavia - autres recettes (en m€) 0 - 13 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) - 7 - 7 Coût net (en m€) 2 929 5 114 Capacités produites exprimées en SKO 34 598 67 295 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,47 7,60 change brute +11,4% Effet change sur les coûts nets (en m€) -110 Variation à change constant +13,8% Effet prix du carburant (en m€) ajusté pour la capacité de 2019 -286 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,47 7,01 Variation à change et prix du carburant constants +20,7%

* La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO)

Résultats par Groupe

Groupe Air France

Premier trimestre 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 1 341 -55,5% EBITDA (en m€) -512 -445 Résultat d’exploitation (en m€) -840 -304 Marge d’exploitation (%) -62,6% -44,9 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -622 -497 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -46,4% -42,2 pt





Groupe KLM







Premier trimestre 2021 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 930 -56,6% EBITDA (en m€) -111 -122 Résultat d’exploitation (en m€) -337 -61 Marge d’exploitation (%) -36,2% -23,3 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) -113 -98 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) -12,2% -11,5 pt

NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe

Flotte du Groupe au 31 mars 2021

Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/20 B747-400 1 1 1 B777-300 43 16 20 17 22 59 59 2 B777-200 23 15 26 12 38 36 -4 B787-9 10 13 5 6 12 23 23 B787-10 6 3 3 6 5 A380-800 9 2 3 4 9 A350-900 7 1 5 1 7 7 1 A340-300 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 8 11 12 23 21 Total long-courrier 107 64 0 69 34 68 171 156 -1 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 83 29 10 75 114 114 8 B737-700 15 5 3 4 13 20 17 -3 A321 20 11 9 20 20 A320 44 4 4 36 44 44 A319 32 13 19 32 31 -2 A318 18 8 10 18 18 Total moyen-courrier 114 51 88 73 18 162 253 249 3 ATR72-600 ATR72-500 ATR42-500 Canadair Jet 1000 14 14 14 14 Canadair Jet 700 8 8 8 8 -1 Embraer 195 E2 2 2 2 2 2 Embraer 190 17 32 11 10 28 49 49 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 15 10 5 15 15 Embraer 145 13 13 13 Total regional 67 51 0 59 24 35 118 105 1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 6 0 0 6 6 0 Total 290 170 88 207 76 265 548 516 3

TRAFFIC PREMIER TRIMESTRE 2021

Activité réseaux passage *

T1 Total activité réseaux passage* 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 4 467 15 766 (71,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 13 433 49 854 (73,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 33 588 62 425 (46,2%) Coefficient d’occupation (%) 40,0% 79,9% (39,9) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 569 5 517 (71,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 965 41 492 (73,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 29 329 51 229 (42,8%) Coefficient d’occupation (%) 37,4% 81,0% (43,6) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 274 1 483 (81,5%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 031 10 580 (80,8%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 065 13 317 (46,9%) Coefficient d’occupation (%) 28,7% 79,4% (50,7) Amérique latine Passagers transportés (milliers) 195 831 (76,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 864 7 824 (76,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 293 9 304 (43,1%) Coefficient d’occupation (%) 35,2% 84,1% (48,9) Asie Passagers transportés (milliers) 160 1 113 (85,6%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 332 9 622 (86,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 078 12 110 (49,8%) Coefficient d’occupation (%) 21,9% 79,5% (57,5) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 531 1 188 (55,3%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 782 6 881 (59,6%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 967 8 663 (31,1%) Coefficient d’occupation (%) 46,6% 79,4% (32,8) Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 408 902 (54,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 957 6 586 (55,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 926 7 836 (37,1%) Coefficient d’occupation (%) 60,0% 84,0% (24,0) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 899 10 248 (71,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 467 8 362 (70,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 260 11 195 (62,0%) Coefficient d’occupation (%) 57,9% 74,7% (16,8)

* Air France et KLM

Transavia

T1 Transavia 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 352 2 349 (85,0%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 583 4 456 (86,9%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 011 4 892 (79,3%) Coefficient d’occupation (%) 57,6% 91,1% (33,5)

Total Groupe activité passage **

T1 Total groupe** 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 4 819 18 115 (73,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 015 54 310 (74,2%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 34 600 67 317 (48,6%) Coefficient d’occupation (%) 40,5% 80,7% (40,2)

** Air France, KLM et Transavia

Activité cargo

T1 Total Groupe 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 2 073 1 835 13,0% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 688 3 198 (16,0%) Coefficient de remplissage (%) 77,1% 57,4% 19,8

Activité Air France

T1 Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 3 046 9 490 (67,9%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 569 29 200 (70,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 16 417 36 704 (55,3%) Coefficient d’occupation (%) 52,2% 79,6% (27,4)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 048 3 285 (68,1%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 994 24 177 (71,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 918 29 913 (53,5%) Coefficient d’occupation (%) 50,3% 80,8% (30,6)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 997 6 205 (67,8%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 575 5 024 (68,7%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 500 6 792 (63,2%) Coefficient d’occupation (%) 63,0% 74,0% (11,0)





T1 Activité cargo 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 905 817 10,7% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 333 1 627 (18,1%) Coefficient de remplissage (%) 67,9% 50,2% 17,7

Activité KLM

T1 Total activité réseaux passage 2021 2020 Variation Passagers transportés (milliers) 1 422 6 276 (77,3%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 863 20 654 (76,5%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 171 25 720 (33,2%) Coefficient d’occupation (%) 28,3% 80,3% (52,0)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 520 2 232 (76,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 971 17 315 (77,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 15 411 21 316 (27,7%) Coefficient d’occupation (%) 25,8% 81,2% (55,5)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 901 4 043 (77,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 893 3 339 (73,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 760 4 404 (60,0%) Coefficient d’occupation (%) 50,7% 75,8% (25,1)





T1 Activité cargo 2021 2020 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 168 1 017 14,8% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 355 1 571 (13,8%) Coefficient de remplissage (%) 86,2% 64,8% 21,4





1 Le premier trimestre 2020 a été impacté par le Covid-19, notamment en mars

2 La recette unitaire passage est l’agrégation des recettes unitaires Réseaux passage et Transavia, variation à change constant

³ Variation par rapport au 31 décembre 2020

1 La définition du ROCE a été revue pour prendre en compte les effets de la saisonnalité de l'activité

Pièce jointe