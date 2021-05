CGG : CGG Lance SeaScope, une Solution de Surveillance de l’Environnement

English French

CGG Lance SeaScope, une Solution

de Surveillance de l’Environnement

Paris, France – le 6 mai 2021

CGG annonce ce jour le lancement de SeaScope, une solution innovante de surveillance de la pollution. SeaScope fait partie de l’offre nouvelle de solutions CGG de surveillance de l’environnement.

Alliant l'expertise scientifique de CGG en télédétection, en données satellites d'observation de la Terre, en machine learning et la puissance de calcul de grande capacité, SeaScope fournira à de nombreuses industries des renseignements critiques sur les nappes de pétrole en surface de la mer pour mieux appréhender les interactions entre les actifs offshore, les installations côtières, l'activité locale des différents navires et l'environnement marin naturel.

Dans le cas précis des sociétés d’énergies possédant des actifs offshore, la surveillance proactive de SeaScope permet d’établir les points de référence de l’état des eaux de production, de détecter précocement des événements anormaux et des incidents de pollution par des tiers et de surveiller des suintements naturels. SeaScope contribue également à créer pour les parties prenantes telles que les opérateurs, les régulateurs, les investisseurs et les assureurs une base de données de preuves d'opérations responsables.

S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience dans le traitement et l'analyse avancés des données satellitaires de CGG, SeaScope offre une connaissance et une compréhension uniques de l'environnement pour l’atténuation des risques. La solution a été développée avec le soutien de l'Agence spatiale européenne, d’un groupe d’entreprises d’énergies et d’organisations d'intervention d'urgence et a fait l’objet d’un test très réussi de 12 mois en mer du Nord et dans des régions productrices du Golfe du Mexique et en Asie du Sud-Est.

Peter Whiting, SVP Geoscience EAME de CGG, a déclaré : « SeaScope est le dernier né de notre portefeuille en expansion de solutions de surveillance de l'environnement qui s'appuient sur notre combinaison unique d'expertises et de technologies en matière de géoscience et de science des données. Avec SeaScope, CGG va permettre à un grand nombre d'industriels offshore de mieux atténuer les risques, de réagir rapidement aux différents événements et par là-même de démontrer en toute transparence leurs actions en faveur de l’environnement et leurs engagements ESG associés. »

A propos de CGG :

CGG (http://www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

