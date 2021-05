McPhy signe un partenariat technologique avec Plastic Omnium pour renforcer son offre de stations et développer l’écosystème de la mobilité hydrogène

French English

Un partenariat technologique axé, notamment, sur les protocoles et interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression, afin d’optimiser les performances de ces équipements

Une collaboration dans une logique de filière pour mutualiser les expertises, développer une approche industrialisée et standardisée, et accroître la compétitivité de la mobilité hydrogène

La Motte-Fanjas, le 06 mai 2021 – 07 h30 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir signé un partenariat technologique avec Plastic Omnium, notamment dans l’objectif de collaborer sur les protocoles et les interfaces de remplissage entre stations hydrogène et réservoirs haute pression. En mutualisant certaines expertises clés et en coopérant dans une logique de filière, les deux groupes entendent améliorer les performances et la compatibilité de ces équipements, éléments clé de sécurité et fiabilité d’une recharge sûre et rapide, selon les standards du marché. Les progrès réalisés permettront d’accélérer l’industrialisation de l’hydrogène décarboné dans les transports et de réussir la transformation vers une mobilité durable.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, commente : « Ce partenariat avec Plastic Omnium, avec qui nous partageons les mêmes défis technologiques et industriels, illustre le type de coopérations que McPhy entend mettre en œuvre pour croiser ses expertises avec d’autres acteurs majeurs de l’hydrogène, dans une vraie logique de filière. Il nous permet d’accélérer sur le volet stations hydrogène, de préparer une offre industrialisée, à l’échelle des marchés et compétitive. »

Laurent Favre, Directeur Général de Plastic Omnium, ajoute : « Les enjeux de la mobilité durable nécessitent une démarche d’innovation agile et ouverte. Le partenariat avec McPhy s’inscrit pleinement dans la stratégie de Plastic Omnium de développer son expertise de la filière, et ainsi conforter son avance technologique et industrielle sur un marché hydrogène en pleine accélération. »

Coopérations technologiques et fertilisation croisée des offres

La coopération entre McPhy et Plastic Omnium devrait se matérialiser par un volet de recherche et développement, par des formations aux technologies des deux groupes, mais aussi par de potentiels partenariats commerciaux, dans une approche ouverte notamment à d’autres entreprises. Par ailleurs, McPhy et Plastic Omnium envisagent de promouvoir l’hydrogène auprès des acteurs de la mobilité dans une démarche d’accompagnement et de conseil, en amont de leurs besoins et leurs projets hydrogène.

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À propos de Plastic Omnium

Partout dans le monde, Plastic Omnium apporte aux constructeurs automobiles des solutions innovantes, pour une mobilité connectée et durable. Leader mondial dans ses trois domaines d’activité, le Groupe développe et produit des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d’énergie et des modules personnalisés complexes. Avec 135 usines, 25 centres de recherche et développement, Plastic Omnium s’appuie sur ses 31 000 employés pour relever les enjeux de la mobilité propre et connectée. Animé depuis sa création par l’innovation, Plastic Omnium a l’ambition de devenir un leader mondial de l’hydrogène et ouvre à présent la voie à la mobilité « zéro carbone », à travers ses investissements dans les solutions à hydrogène, pour lesquelles le Groupe ambitionne de devenir leader mondial sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

