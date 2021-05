Cnova - Activité du 1er trimestre 2021

English French

CNOVA N.V.

Activité du 1er trimestre 2021

La marketplace et le marketing digital au cœur de la croissance et de la rentabilité

Forte croissance de la marketplace (+34 %) portant la QP à 46% du GMV (+7 pts)



Accélération des revenus de la marketplace : +43 % au Q1, 197 M€ sur 12 mois



Forte progression des revenus du marketing digital (+43 %)



Accélération d'Octopia : +86 % de GMV

AMSTERDAM, le 6 mai 2021, 07h45 CET — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) publie aujourd'hui les chiffres clés non audités de son activité, relatifs au trimestre clos le 31 mars 2021.

Points clés du 1er trimestre 2021

Au cours du 1er trimestre 2021, Cnova renforce son modèle économique.

La marketplace, qui représente désormais 46 % du GMV total (+7 pts), est au cœur de la croissance rentable de Cnova, avec des ventes en hausse de +34 % au 1er trimestre 2021 par rapport à l'année précédente. Les revenus de la marketplace s’élèvent 197 M€ sur les douze derniers mois, en croissance de +38 % par rapport aux 12 mois précédents, et ont accéléré au 1er trimestre avec une progression de +43 % au 1er trimestre, tirée par la croissance des revenus du marketing digital provenant des vendeurs.

Les revenus du marketing digital augmentent de +43 %, portés par le développement de notre plateforme propriétaire de marketing digital Cdiscount Advertising.

Octopia, la solution de marketplace clé en main de Cnova à destination des retailers et des e-commerçants de la zone EMEA, progresse de +86 % et est désormais connectée à 518 sites en Europe. Octopia a obtenu la signature d’un important client en EMEA, leader local du retail dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros, et a lancé sa première marketplace pour Géant en avril 2021.

Le GMV (Gross Merchandise Volume) augmente de +12 % pour atteindre 1 006 M€. Cdiscount.com a répondu aux attentes de 10,5 millions de clients actifs(1) sur douze mois à la fin du 1er trimestre (+15 %). La croissance des catégories aux plus fortes marges telles que la maison, le bricolage, le jardin et les loisirs est importante (+29 % au 1er trimestre).

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova CEO, a commenté:

" Le 1er trimestre 2021 confirme la bonne dynamique enregistrée en 2020 ainsi que la pertinence du positionnement de Cnova, avec une forte croissance du GMV et une amélioration de la rentabilité dans un environnement en constante évolution en Europe, marqué par des tendances sous-jacentes fortes et durables : davantage de ventes en ligne et de livraisons à domicile.

La solide performance de notre activité B2C est portée par la forte accélération de la marketplace ainsi que la croissance rapide des catégories maison, bricolage, jardin et loisirs. Nous proposons une meilleure expérience client grâce à un service de livraison de premier ordre et à notre politique de "oui au client", qui a conduit à un NPS(2) record.

Notre activité B2B se développe rapidement grâce à la dynamique du marketing digital et d’Octopia. De plus en plus de vendeurs et de fournisseurs utilisent notre plateforme de marketing digital pour accroître leurs ventes. La montée en puissance d'Octopia, notre solution de marketplace clé en main, s'accélère avec plus de 500 sites connectés à travers l’Europe et un premier client majeur lancé avec notre solution complète."

Chiffres clés du 1 er trimestre 2021 :

Cnova N.V. 1er trimestre (3) Variation 2021 2020 Chiffres opérationnels clés Trafic (millions de visites) 294,0 247,2 +18,9 % Commandes (4) (millions) 7,4 6,3 +16,9 % dont marketplace 5,0 3,9 +30,3 % Produits vendus (millions) 12,6 11,5 +9,7 % dont marketplace 7,4 5,9 +25,0 % Chiffres financiers clés GMV total (M€) 1 006,3 899,8 +11,8 % GMV organique (M€) (5) 997,0 882,2 +13,0 % dont ventes directes 454,8 454,8 +0,0 % dont marketplace 380,5 283,4 +34,3 % Quote-part marketplace du GMV 45,6% 38,4% +7,2 pts CA total (M€) 517,9 493,1 +5,0 % dont revenus marketplace 48,7 34,1 +42,9 %

Principaux indicateurs du 1 er trimestre 2021 :

GMV T1 2021 Croissance organique totale +13,0 % Croissance marketplace +34,3 % Croissance Octopia +86,3 %

Le GMV organique affiche une forte augmentation de +13,0 % au 1er trimestre 2021.



La croissance du GMV est soutenue par :

La marketplace, avec une contribution à la croissance de +10,9 points au 1 er trimestre 2021 par rapport à l'année précédente, soutenue par une évolution stratégique initiée au 2 ème trimestre 2020 vers les produits de la maison, du bricolage, du jardin et des loisirs, renforçant le réachat, la fidélité et la rentabilité grâce à des marges plus élevées.





trimestre 2021 par rapport à l'année précédente, soutenue par une évolution stratégique initiée au 2 trimestre 2020 vers les produits de la maison, du bricolage, du jardin et des loisirs, renforçant le réachat, la fidélité et la rentabilité grâce à des marges plus élevées. Le GMV d’Octopia, qui a presque doublé (+86,3 %) grâce à l’offre « Product as a Service » et à son accélération en Europe, apportant +1,2 pt de croissance à Cnova.





Marketplace T1 2021 Quote-part marketplace dans le GMV total 45,6 % Evolution de la quote-part marketplace +7,2 pts Quote-part du fulfilment dans le GMV marketplace +3,5 pts Croissance des revenus marketplace +42,9 %

La marketplace est la principale source de croissance du GMV au 1er trimestre 2021, avec une augmentation de +34,3 % du GMV par rapport à N-1.

Cette croissance a entraîné une augmentation de la quote-part marketplace dans le GMV, qui atteint 45,6 % au 1er trimestre 2021 (+7,2 pts). La marketplace est soutenue par la forte hausse de l'activité Fulfilment by Cdiscount (+42,5 % par rapport à N-1) dont la quote-part dans le GMV de la marketplace augmente de +3,5 points.

Chiffre d’affaires T1 2021 Croissance organique +6,7 %

Le chiffre d’affaires s'élève à 517,9 millions d'euros, soit une augmentation de +5,0 % par rapport au 1er trimestre 2020. Cette augmentation s'explique principalement par une croissance de +42,9 % des revenus de la Marketplace et de +44,7 % des revenus de Cdiscount Pro.

Trafic T1 2021 Croissance du trafic 6 +18,9 %

Concernant le trafic, Cdiscount se positionne en moyenne à la deuxième place en France sur le trimestre, avec 22 millions de Visiteurs Uniques Mensuels, soit près de 300 millions de visites au cours du 1er trimestre 2021 (+18,9 %).

Faits marquants :

La marketplace de produits présente une croissance à deux chiffres, tirant vers le haut les revenus et la rentabilité

La marketplace gagne +7,2 points de quote-part GMV pour atteindre 45,6 % au 1 er trimestre 2021, grâce à une forte croissance de +3 4 , 3 % du GMV.

trimestre 2021, grâce à une forte croissance de Parallèlement, la génération de revenus augmente encore plus rapidement : +42,9 % au 1 er trimestre, pour atteindre 48,7 M€.

au 1 trimestre, pour atteindre Les revenus de la marketplace atteignent 197 ,1 M€ au cours des douze derniers mois, en augmentation de +38 % par rapport à l’année dernière, avec une accélération de +43 % au 1 er trimestre.

au cours des douze derniers mois, en augmentation de +38 % par rapport à l’année dernière, avec une accélération de +43 % au 1 trimestre. L’expansion du nombre de références éligibles à la livraison express est un facteur clé de croissance et de satisfaction client, et contribue au développement de notre programme de fidélité Cdiscount à Volonté (CDAV). Elle est également déterminante pour accompagner la réorientation du mix produit vers des catégories à récurrence d’achat. La croissance du Fulfilment by Cdiscount se poursuit à un rythme rapide, avec une augmentation de +42,5 % de son GMV, atteignant 120,5 millions d'euros. Cdiscount Express Seller , lancé en 2019 pour les vendeurs capables de proposer la livraison express aux clients CDAV, étend son offre de +18,0 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 1,4 million de références éligibles.

est un facteur clé de croissance et de satisfaction client, et contribue au développement de notre programme de fidélité Cdiscount à Volonté (CDAV). Elle est également déterminante pour accompagner la réorientation du mix produit vers des catégories à récurrence d’achat.

Evolution du mix produit vers des catégories à forte récurrence d’achat, permettant d’améliorer la fidélité des clients et une rentabilité accrue

Cnova a initié au début de l’année dernière une évolution stratégique de son mix produit vers les produits de la maison, du bricolage, du jardin et des loisirs. Ces catégories présentent des taux de réachat plus élevés et de meilleures marges. Par conséquent, l'évolution du mix produit vise à générer plus de fidélité, de réachat et de rentabilité. Ces catégories (maison, bricolage, jardin et loisirs) enregistrent une forte croissance de +28,8 % au 1er trimestre.





Les services B2C affichent de solides performance malgré l'impact négatif du Covid-19 sur le voyage

Cdiscount Energie (électricité et gaz de ville) enregistre une croissance de +69,9 % de son GMV au 1 er trimestre 2021 par rapport à l’année précédente, soutenue par une forte augmentation du nombre d’abonnés (+78,9 %) par rapport à l'an dernier.

(électricité et gaz de ville) enregistre une croissance de +69,9 % de son GMV au 1 trimestre 2021 par rapport à l’année précédente, soutenue par une forte augmentation du nombre d’abonnés (+78,9 %) par rapport à l'an dernier. Cdiscount Mobile (abonnements téléphoniques) réalise une bonne performance au cours du 1er trimestre 2021 avec +33,1 % de GMV par rapport à l’année précédente.

Une expérience client améliorée et un NPS record

Cnova améliore son NPS de +2,5 points ce trimestre par rapport à la même période l'année dernière, grâce à des efforts importants pour enrichir l'expérience client avant, pendant et après la vente.

de ce trimestre par rapport à la même période l'année dernière, grâce à des efforts importants pour enrichir l'expérience client avant, pendant et après la vente. Cnova a réduit le délai de livraison de 0,6 jour par rapport à l'an dernier, grâce à l'augmentation de la part des livraisons express. Cette amélioration est soutenue par le développement des options de livraison express sur la marketplace grâce aux services Fulfilment by Cdiscount et Cdiscount Express Seller.

par rapport à l'an dernier, grâce à l'augmentation de la part des livraisons express. Cette amélioration est soutenue par le développement des options de livraison express sur la marketplace grâce aux services Fulfilment by Cdiscount et Cdiscount Express Seller. Cnova poursuit sa politique de "oui au client", avec désormais 80 % de réponses positives et immédiates aux réclamations des clients Cdiscount A Volonté, associée à des actions proactives de prévention pour chaque événement anormal survenant au cours du parcours client, avec pour objectif d'atteindre 100 % d'ici la fin de l'année.





Un marketing digital dynamique porté par Cdiscount Ads Retail Solution

Les revenus générés par le marketing digital augmentent de +4 2,9 % au 1 er trimestre par rapport à l'an dernier, contribuant ainsi à renforcer l’activité la plus rentable de Cnova.

augmentent de au 1 trimestre par rapport à l'an dernier, contribuant ainsi à renforcer l’activité la plus rentable de Cnova. Cette croissance est soutenue par la solution propriétaire de Cnova lancée au 2 ème trimestre 2020, Cdiscount Ads Retail Solution (CARS) , une plateforme publicitaire 100 % autonome permettant aux vendeurs et aux fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques. Cnova renforce également son offre en développant des fonctionnalités complémentaires, comme la gestion des campagnes Google Shopping pour le compte des fournisseurs et des vendeurs de la marketplace.

trimestre 2020, , une plateforme publicitaire 100 % autonome permettant aux vendeurs et aux fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques. Cnova renforce également son offre en développant des fonctionnalités complémentaires, comme la gestion des campagnes Google Shopping pour le compte des fournisseurs et des vendeurs de la marketplace. Une nouvelle marque, Cdiscount Advertising, a été créée, regroupant tous les services propriétaires de marketing digital, pour les marques et les vendeurs de la marketplace.





Accélération d'Octopia, la solution marketplace clé en main pour les retailers et e-commerçants de la zone EMEA

La solution marketplace clé en main de Cnova vise à offrir 4 services modulaires et prêts à l'emploi aux retailers et e-commerçants internationaux : Products as a Service propose des produits aux petits et moyens sites e-commerce Merchants as a Service amène des vendeurs sur des marketplaces existantes Marketplace tech solution transforme les sites de e-commerce en marketplace grâce à notre technologie Fulfilment as a Service propose des solutions de fulfilment multi-marketplaces, incluant l'expédition transfrontalière et la gestion d'entrepôts

de Cnova vise à offrir 4 services modulaires et prêts à l'emploi aux retailers et e-commerçants internationaux : Octopia est le seul acteur du marché à maîtriser entièrement ces 4 services et à avoir la taille critique pour offrir une proposition de valeur unique et adresser l’immense marché du e-commerce en EMEA.

Le GMV d'Octopia progresse fortement de +86 ,3 % générant +1,2 pt de croissance pour Cnova.

générant +1,2 pt de croissance pour Cnova. Cette plateforme internationale compte désormais 518 sites web connectés, permettant la livraison dans 27 pays.

Accélération commerciale de C Chez Vous et de C-Logistics, visant à devenir un prestataire de services de transport et logistique de premier plan en Europe

C Chez Vous a pour objectif de devenir le leader français de la livraison de produits volumineux et lourds, avec un NPS record de 75 pour ses premiers mois d’activité.

a pour objectif de devenir le leader français de la livraison de produits volumineux et lourds, avec un NPS record de 75 pour ses premiers mois d’activité. C-Logistics a pour objectif de devenir leader de la prestation logistique e-commerce avec un premier client signé au 1er trimestre 2021.

Accélération de l'offre de seconde main pour inciter les clients de Cnova à consommer plus durablement

Lancement d’une plateforme C2C en décembre 2020, qui atteint 2,6 millions de visites au 31 mars 2021.

Lancement d'un service qui permet de promouvoir la réparation par soi-même (à travers un partenariat avec Spareka), fournissant un outil de diagnostic de panne, des tutoriels et plus de 8 millions de pièces détachées.

Cnova réduit son empreinte carbone sur la logistique

85 % des colis expédiés sont emballés sans aucune perte d’espace

Les clients peuvent désormais demander à ce que leurs colis ne soient pas emballés, ce qui a permis une économie de près de 200k emballages depuis le lancement de l’opération en octobre 2020.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, offre à ses 10,5 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.

Cnova Relations Investisseurs :

investor@cnovagroup.com Contact Media :

directiondelacommunication@cdiscount.com

Tel: +33 6 18 33 17 86



***

1 Clients actifs à la fin du mois de mars ayant acheté au moins une fois sur le site et/ou l'application Cdiscount au cours des 12 derniers mois.

2 Net Promoter Score

3 Tous les chiffres ne sont pas audités

4 Total des commandes passées avant annulation pour cause de détection de fraude et/ou de non-paiement par le client.

5 Le GMV (Gross Merchandise Volume, ou volume d’affaires) est défini comme suit : Ventes de produits + Autres revenus + Volume d'affaires de la marketplace + Services + TVA et est calculé sur la base des commandes validées et envoyées

6 Selon les dernières études Médiamétrie (Mars 2021)

Pièce jointe