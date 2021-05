English French

Roissy, Amstelveen, le 6 mai 2021

Air France-KLM annonce que Frédéric Gagey, directeur financier du groupe, sera remplacé par Steven Zaat, actuel directeur financier d’Air France, le 1er juillet 2021.



Air France-KLM a annoncé aujourd'hui que Frédéric Gagey (64 ans), directeur financier du groupe, prendra sa retraite et quittera son poste actuel à compter du 1er juillet 2021.

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à Frédéric Gagey pour sa contribution remarquable au groupe Air France-KLM, qu'il a servi avec talent et dévouement tout au long de ces 25 dernières années » a déclaré Anne-Marie Couderc, Présidente du Conseil d'administration d’Air France-KLM. « Successivement Managing Director et directeur financier de KLM (2005-2012), directeur financier d’Air France (2012-2013), président-directeur général du groupe Air France (2013-2016) puis directeur général par intérim du groupe Air France-KLM (2018), Frédéric est sans conteste l'un des artisans de la construction de notre groupe. Il a contribué à un grand nombre des succès et des réalisations majeures du groupe, tout en l’aidant à traverser des périodes de défis et de transformation».

« Je tiens à remercier chaleureusement Frédéric, a dit Benjamin Smith, Directeur général d’Air France-KLM, pour son apport exceptionnel au groupe Air France-KLM. Il a joué un rôle clé dans le cadre de ses dernières fonctions de directeur financier du groupe, et a contribué, dans la période exceptionnellement difficile que nous traversons encore, à assurer la survie financière de notre groupe. Il a notamment mené avec succès les négociations et la mise en œuvre de nos plans de soutien financier et de recapitalisation du groupe. C'est un privilège de pouvoir travailler avec Frédéric et bénéficier de son expérience. »

Steven Zaat, actuellement directeur financier d’Air France, succédera à Frédéric Gagey en tant que directeur financier du groupe Air France-KLM, le 1er juillet 2021. Frédéric Gagey et Steven Zaat travailleront ensemble pour assurer une transition harmonieuse.

Steven Zaat a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du transport aérien. Il a rejoint KLM en 2000 où il a occupé différents postes financiers au sein de la division Ingénierie et Maintenance, puis en tant que VP Finance Alliances et responsable de l'Audit, où il travaillait en étroite collaboration avec M. Gagey, alors directeur financier de KLM. En 2014, Steven Zaat a rejoint le Groupe Air France-KLM en tant que VP Finance & Contrôle de la division Ingénierie et Maintenance. En 2015, il devient SVP Corporate Control d’Air France-KLM. Il a été nommé directeur financier d’Air France en juillet 2019. Steven Zaat est titulaire d'un diplôme en économie et business de l'Université Erasmus de Rotterdam et d'un diplôme de troisième cycle de Contrôleur certifié de l'Institut des Contrôleurs de l'Université Vrije d'Amsterdam.

« Steven Zaat est un leader de premier plan qui a l’expérience et une connaissance financière étendue du groupe et de ses compagnies aériennes, des atouts appréciés pour prendre la tête des finances du groupe », a déclaré Benjamin Smith, « Steven est parfaitement préparé pour prendre ce rôle, ayant occupé plusieurs postes stratégiques au sein de KLM, d’Air France et d’Air France-KLM. Je ne doute pas qu’il sera un excellent directeur financier pour aider Air France-KLM à surmonter cette crise, à se préparer pour la reprise et à retrouver son leadership dans l'industrie. »

Service de presse Air France-KLM - +33 (0)1 41 56 56 00 – airfranceklm.com - @AirFranceKLM





Pièce jointe