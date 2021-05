English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote, 6.5.2021 klo 8.45



Muutoksia Marimekon johdossa – Jussi Siitonen luopuu Marimekon hallituksen jäsenyydestä



Jussi Siitonen on ilmoittanut eroavansa Marimekon hallituksen jäsenyydestä välittömästi. Siitonen nimitettiin tänään Fiskarsin talousjohtajaksi viimeistään 3.11.2021 alkaen. Hänen uusi tehtävänsä aiheuttaa eturistiriidan Marimekon hallitustyön kanssa.



Marimekon yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen muodostavat nyt Elina Björklund, Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Tomoki Takebayashi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mika Ihamuotila ja varapuheenjohtajana Elina Björklund.



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 285 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com